Restaurantul Raionul de Pește din Floreasca se redeschide cu un nou concept de design interior semnat de Karim Rashid

Noul stil de design transformă Raionul de Pește din Floreasca într-un spațiu vibrant și inovativ.

„Filozofia mea este să creez spații care să inspire, să implice și să încurajeze experiențele pozitive. Am vrut să creez mai mult decât un restaurant, doresc ca Raionul de Pește Floreasca să devină o destinație în sine, un loc unic de luat masa. Rezultatul final este un mariaj între minimalismul senzual al designului și experiența umană, o poveste senzorială în care se transpun viziunile culinare ale Raionului de Pește din Floreasca”, spune Karim Rashid.

Abordarea estetică și coloristică aduce un plus vizual experienței senzoriale pe care restaurantul o oferă. Cromatica aleasă transpune consumatorul într-un mediu al apei, iluminarea elementelor de design conferă adâncime, spațiile sunt conectate prin linii și culoare care conferă fluiditate spațiului, întreaga abordare fiind gândită pentru a oferi o experiență unică. Mai mult, toate componentele și piesele din noul concept de design interior au fost create custom, în exclusivitate pentru Raionul de Pește Floreasca.

“Ne doream să păstrăm doar partea de restaurant din conceptul Raionului de Pește din Floreasca și căutam o nouă abordare care să ofere o experiență irepetabilă. După ce am analizat sugestiile clienților noștri și poziționarea pe care ne-o dorim, a reieșit că este necesar să mergem către un nou design. Karim Rashid era client al restaurantului, așa ne-am cunoscut, iar când am hotărât să regândim designul spațiului din Floreasca, am realizat cu surprindere că direcțiile vizuale ale lui Karim se suprapuneau cu conceptul de design înspre care noi ne doream să evoluăm. Alegerea de a iniția acest proiect a fost deci una firească și simplă”, declară Florin Munteanu, acționar Raionul de Pește.

Recomandări Șefa Parchetului European, Laura Codruţa Kövesi, s-a întâlnit cu studenții bucureșteni. Nu a vrut presă în sală. „Sunt convinsă că noi, cei care ne dorim o țară curată, suntem mulți. Haideți să nu ne plângem, haideți să luptăm!”

Opțiunile culinare de la Raionul de Pește din Floreasca sunt inspirate din culturile gastronomice mediteraneene, japoneze și sud-americane și includ o ofertă variată de sortimente de pește sălbatic și fructe de mare proaspete, de stridii, a căror aprovizionare se asigură de două ori pe săptămână prin furnizorul Maison Gillardeau, cu un bazin pentru homari și scoici vii. Meniul este compus din trei părți: cel Clasic, cu preparatele care au consacrat restaurantul, la care se adaugă încă două concepte − Gourmet și Exclusiv.

“Am optat în continuare pentru o bucătărie deschisă, astfel că echipa noastră va aduce un plus de dinamism locului, iar clienții vor putea să vadă fiecare etapă de preparare. Pe lângă meniul Clasic de la Raion, cel care ne-a consacrat de-a lungul anilor și pe care îl păstrăm în continuare, am considerat că este necesar să aducem ceva nou. Clienții noștri au avut tot timpul posibilitatea de a-și alege pește din vitrina dedicată, acum această ofertă se bucură de o abordare complexă și mai savuroasă. Vor putea să își aleagă din vitrină cut-uri speciale de pește, cu recomandări de preparare și asocieri de garnituri și sosuri. Acest meniu Gourmet va beneficia și de recomandări de asociere cu șampanii, vinuri și cocktailuri. Introducem un nou concept Chef Table care va deservi meniul Exclusiv, un tasting meniu, de 6 preparate asociate cu șampanii și vinuri exclusive care va purta semnătura Chef-ului și care are o zonă de servire dedicată. Meniul Exclusiv va scoate în evidență multitudinea de stiluri în care peștele și fructele de mare pot fi gătite, dar și versatilitatea șampaniei în asocierile culinare. Acesta va fi disponibil doar pe bază de rezervare în prealabil”, declară Adrian Slosman, acționar Raionul de Pește.

Recomandări Parada „umilitoare” a lui Putin. Un singur tanc de luptă a defilat azi de Ziua Victoriei la Moscova, un vechi T-34 din epoca sovietică

Odată cu noua abordare a meniului, Raionul de Pește Floreasca diversifică și meniul de băuturi și mixologie, pentru o experiență oeno-gastronomică completă, rafinată și adaptată noii dinamici a spațiului.

Relansarea spațiului Raionul de Pește din Floreasca marchează și prima schimbare de design interior de la deschiderea sa în 2019. Astfel, acesta va fi poziționat exclusiv ca restaurant, în timp ce zona de piață de pește și fructe de mare proaspete pentru vânzare rămâne disponibilă doar în locația din Dorobanți. Cele două locații reunite sub același brand Raionul de Pește beneficiază astfel de o diferențiere a profilurilor de business și de o comunicare vizuală individuală. Locația din Dorobanți va funcționa cu un focus ridicat pe vânzarea peștelui și fructelor de mare proaspete, dar va asigura și un meniu de preparate mai restrâns și pește gătit pe loc în restaurant.

Despre Raionul de Pește

Povestea Raionul de Pește a început în urmă cu peste 10 ani, iar echipa a avut o misiune clară – să devină cei mai buni importatori de pește proaspăt, sălbatic, din Marea Egee si Mediterană. În scurt timp, cele două locații – de pe Calea Floreasca și din Dorobanți – s-au dezvoltat pe mai multe zone, Raionul de Pește devenind un jucător redutabil în piața horeca și un reputat restaurant gourmet și fish market. Astăzi, Raionul de Pește lucrează pe distribuție cu lanțuri importante de supermarket/ hypermarket/ horeca, iar locațiile din Dorobanți și Floreasca sunt deja consacrate în lumea iubitorilor de experiențe culinare. Mai multe detalii pe www.raionuldepeste.com.

