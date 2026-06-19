Povestea Otiliei, biochimista salvată după o operație de 13 ore

Otilia Respinciuc lucrează ca biochimist într-un laborator de analize medicale din Cluj. În anul 2024, pe când avea doar 37 de ani, a început să simtă dureri în partea stângă a limbii și greutate la înghițire. A crezut inițial că este o simplă aftă bucală. Când a văzut că trec săptămânile și rana nu se mai vindecă, a mers la un control la prof. dr. Horațiu Rotaru, chirurg maxilo-facial la spitalul Medicover din Cluj.

Diagnosticul a căzut ca un trăsnet: cancer oral sau în limbaj medical carcinom scuamos în stadiul 3 spre 4. Boala nu mai era deloc la început. „În primul moment e un șoc, nu crezi că ți se poate întâmpla ție și spui toate întrebările din lume. A fost ca o lovitură. […] Dar mi-am dat seama că dacă mă sperii și nu iau atitudine, nu ajung prea departe. Timpul este foarte prețios în cancerele maxilo-faciale”, a mărturisit pentru Libertatea Otilia.

Otilia Respinciuc, pacientă cu cancer oral, aflată în remisie. Foto: Arhiva personală

Ce a urmat a fost o bătălie cruntă pentru viață. S-a stabilit un „plan de atac” rapid. Înainte de operația principală, a avut nevoie de montarea unei gastrostome – un tub introdus direct în stomac, prin care a fost alimentată exclusiv timp de 4-5 luni, pentru că nu-și mai putea folosi gura.

A urmat o intervenție chirurgicală uriașă, care a durat 13 ore, în care medicii i-au scos tumora și i-au reconstruit limba. Deși risca să-și piardă complet vorbirea, Otilia s-a ambiționat: „Chiar din a doua zi după ce m-am trezit din operație, am încercat să leg cuvinte. Am fost foarte motivată să nu rămân cu un handicap”. După operație au urmat 30 de zile chinuitoare de radioterapie.

Astăzi, Otilia Respinciuc este un caz fericit de succes, iar cel mai recent RMN arată că este în remisie completă și s-a vindecat. Stilul ei de viață s-a schimbat total: fără stres, cu alimentație corectă și sport. Însă ea recunoaște că a avut un avantaj uriaș: lucrând în spital, a avut acces rapid la medici. Pentru un român de rând, traseul este un calvar care costă enorm și durează prea mult.

În fiecare an, peste 2.000 de români primesc diagnosticul de cancer oral

Cancerul oral reprezintă una dintre cele mai subdiagnosticate și letale patologii oncologice din România. Acesta grupează totalitatea tumorilor maligne cu origine în mucoasa care acoperă structurile din interiorul gurii, glandele salivare minore și buzele, având o localizare particulară și la nivelul orofaringelui.

Conform datelor Globocan din 2022, această afecțiune se află pe locul 8 între localizările oncologice din România și are o rată a incidenței standardizate pe vârstă de 17,2 la 100.000 de locuitori. Această statistică sumbră ne situează în Europa pe locul 4 la pacienții de sex masculin. În fiecare an, în România, peste 900 de pacienți diagnosticați cu cancer oral își pierd viața;.

Semnele de alarmă pentru cancerul oral pe care oamenii le ignoră din frică sau lipsă de bani

Deși Otilia mergea la stomatolog o dată pe an, boala s-a dezvoltat agresiv. Pentru marea masă a populației, vizitele la dentist sunt o raritate din cauza costurilor.

Darius Buliga, un tânăr medic rezident stomatolog, explică de ce prezența la cabinet este vitală și care sunt semnele care ar trebui să ne trimită de urgență la specialist:

„Sunt foarte importante semnele în momentul în care faci o identificare, chiar în timpul unei consultații, sau chiar și durerile exterioare. Pacienții trebuie să vină la medic și să nu amâne un anumit tratament. Semnalul de alarmă este apariția unor răni sau modificări la nivelul mucoasei, de exemplu pe limbă, unde oamenii trebuie să fie extrem de atenți”.

Conform datelor oficiale, până la 70% dintre cazurile de cancer oral sunt precedate de leziuni vizibile în gură, care pot fi observate de un stomatolog la un control simplu, cu mult înainte ca pacientul să aibă vreo durere sau vreun simptom.

România se află printre țările europene cu una dintre cele mai scăzute rate de depistare precoce a cancerelor orale, majoritatea cazurilor fiind diagnosticate în stadii avansate (III–IV), cu impact major asupra supraviețuirii și costurilor de tratament.

Simptomele care NU trebuie ignorate dacă persistă peste două săptămâni

O rană la nivelul buzelor sau în cavitatea bucală care nu se vindecă.

Umflături, noduli sau zone îngroșate la nivelul buzelor, gingiilor sau în interiorul gurii.

Pete albe sau roșii pe gingii, limbă sau mucoasa bucală.

Sângerări, durere sau senzație de amorțeală la nivelul buzelor sau gurii.

Dificultăți la mestecare, înghițire sau la mișcarea limbii/mandibulei.

Durere persistentă în gât sau senzația de „corp străin” în gât.

Prof. dr. Horațiu Rotar, medic primar chirurgie orală și maxilo-facială și membru al Comisiei de specialitate de Chirurgie Dento-Alveolară a CMSR, subliniază importanța diagnosticului corect și a intervenției rapide: „Nu există tratament doar pe baza unei suspiciuni. Cel mai important element de diagnostic este biopsia, pentru că nu există certitudine diagnostică și nu există parcurs terapeutic fără ca această biopsie să fie disponibilă. În general, în cancerul cavității orale, metoda principală de tratament este chirurgia.”

Medicul a atras atenția și asupra necesității asumării diagnosticului și a acțiunii rapide, un pas unde mulți pacienți pierd timp prețios din cauza fricii: „Nu e rațional gestul de a nega boala. Odată ce există, ea trebuie investigată și trebuie pornit la drum, mai repede sau mai târziu. Degeaba ne acoperim ochii. Cu acest gest nu se rezolvă nimic.”

Platforma OralOncoCheck: Stomatologii vor să facă screening național

Pentru că numărul cazurilor este în continuă creștere, Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a lansat platforma OralOncoCheck. Prin intermediul celor peste 25.000 de medici și 17.400 de cabinete din țară, se dorește ca fiecare simplă vizită la stomatolog să devină o oportunitate de depistare a cancerului. Medicii vor raporta leziunile suspecte într-o bază de date națională și vor ghida pacienții rapid pe traseul medical corect.

„România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate prin cancer oral din Uniunea Europeană. Platforma OralOncoCheck reprezintă un instrument util pentru pacienți, medici și autorități. Nu pot fi dezvoltate politici publice performante de prevenție și screening fără date”, declară dr. Florin Lăzărescu, președintele CMSR.

Dr. Luminița Oancea, vicepreședinte CMSR, subliniază că rolul dentistului nu se oprește la diagnostic. Instituția a început demersuri oficiale pentru ca Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să deconteze integral tratamentele stomatologice și reconstrucțiile protetice complexe de care au nevoie pacienții oncologici după ce trec prin operații mutilante, cum a fost cea a Otiliei.

Statul român întârzie, pacienții plătesc cu viața

România ocupă locul 4 în UE la incidența cancerului de buze și cavitate orală în rândul bărbaților și locul 2 la cancerul orofaringian (gât și baza limbii). Deși boala se află pe locul 15 în lume la mortalitate, cancerul oral nu este inclus în Planul Național de Combatere a Cancerului din România, iar stomatologia de la noi este privată în proporție de peste 90%, ceea ce înseamnă că orice consultație sau igienizare se plătește din buzunarul cetățeanului. În zonele rurale, accesul la un dentist este aproape imposibil.

Dacă la spitalele de stat listele de așteptare pentru un RMN sau o operație sunt de luni de zile – timp pe care un bolnav de cancer nu îl are –, în privat totul se mișcă rapid, dar costă mii de euro.

Otilia Respinciuc a transmis un mesaj extrem de important pentru toți românii: „Prevenția este cea mai bună. Controalele regulate și mersul la stomatolog o dată la 6 luni pot depista în stadii incipiente orice caz de cancer oral. Banii vin și pleacă, dar cu cancerul trebuie să lupți imediat, pentru că dacă timpul trece, șansele scad”.

Datele recente din Studiul Național CMSR 2025 arată că doar 10-12% din totalul tratamentelor stomatologice efectuate în România sunt decontate prin CNAS. Aproximativ 80% dintre români achită tratamentele integral din bugetul propriu („out-of-pocket”).

4 din 10 cazuri de cancer pot fi prevenite, printre ele fiind și cancerul oral, potrivit unei analize globale care arată ce ne îmbolnăvește de fapt.

