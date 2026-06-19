Procesul se reia după schimbarea completului de judecată

„Instanța a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor în noua componență a completului de judecată, ca urmare a admiterii cererii de abținere formulată de unul din judecătorii cauzei”, a anunțat ÎCCJ. Totodată, s-a hotărât citarea inculpaților și informarea apărătorilor acestora despre noul termen.

Decizia de a începe procesul pe fond a fost luată inițial de Curtea de Apel București pe 2 aprilie 2026, însă aceasta a fost contestată și cazul a ajuns la instanța supremă. În hotărârea din aprilie, Curtea de Apel București a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul întocmit de Parchetul General în septembrie 2025, dispunând judecarea grupului de 22 de inculpați, printre care și Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false în formă continuată, în timp ce Horațiu Potra se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, și nerespectarea regimului materiilor explozive. De asemenea, fiul și nepotul acestuia, Dorian și Alexandru Potra, sunt judecați pentru tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

ÎCCJ l-a plasat pe Horațiu Potra în arest la domiciliu pe 17 iunie 2026

Într-o decizie din 17 iunie 2026, ÎCCJ a hotărât eliberarea lui Horațiu Potra din arest preventiv, plasându-l în arest la domiciliu. Într-o hotărâre anterioară, fiul și nepotul său au fost plasați sub control judiciar. Potra a fost adus în România pe 20 noiembrie 2025, după ce fusese reținut în Dubai în septembrie 2025 și acceptase să fie extrădat, evitând astfel eventualele întârzieri cauzate de lipsa unui acord de extrădare cu Emiratele Arabe Unite.

Cazul are rădăcini în evenimentele din 6 decembrie 2024, când Curtea Constituțională a României a anulat alegerile prezidențiale. Potrivit rechizitoriului, în ziua următoare, Călin Georgescu s-a întâlnit „în condiții de clandestinitate” cu Horațiu Potra la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov. Procurorii susțin că cei doi au pus la cale un plan de destabilizare prin acțiuni violente menite să deturneze manifestațiile pașnice și să submineze ordinea constituțională.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, au declarat anchetatorii.

22 de inculpați, acuzați că au pus în pericol siguranța națională

Planurile au inclus și organizarea unui grup paramilitar condus de Potra, format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze cu șapte mașini spre București pentru a iniția proteste ce ar fi degenerat în violențe. În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au oprit mai multe vehicule în Ilfov și Dâmbovița, confiscând arme albe, spray-uri paralizante, pistoale și materiale pirotehnice periculoase.

Anchetatorii au concluzionat că acțiunile celor 22 de inculpați au pus în pericol siguranța națională, creând o amenințare gravă asupra ordinii constituționale și asupra funcționării statului de drept. În februarie 2025, autoritățile au efectuat 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, vizând locuințele suspecților, inclusiv pe cea a lui Horațiu Potra. În seiful acestuia, ascuns sub podea, au fost găsite sume mari de bani în valută, iar în locuință, mai multe arme deținute ilegal, în privința cărora Potra a declarat că își „asumă” responsabilitatea fără a oferi alte explicații.

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