Veștea era varianta cea mai potrivită, spune Nicușor Dan

Întrebat de ce l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct spunând că nu intră în jocuri politice și că a desemnat premierul care avea șansele cele mai mari să facă majoritate. „Era cea mai potrivită variantă. Guvernul nu trebuia să cadă”, a insistat președintele.

Președintele crede că Veștea are foarte multe calități

Nicușor Dan spune că Veștea are foarte multe calități, de la primărie până la minister și un politician care nu a provocat conflicte. „Până la urmă, oamenii te validează, iar el a câștigat detașat toate alegerile”, a punctat șeful statului.

E o tensiune uriașă în societate și lumea se revoltă

Președintele Nicușor Dan nu crede că lumea NU este revoltată cu adevărat pe el sau că încrederea în el s-a prăbușit catastrofal ci pune toate această revoltă pe „tensiunea socială uriașă”. „Să fie clar, nu este o criză a statului”, a punctat acesta, dând vina pe partide.

România își dorește un buget cât mai mare

Președintele României își începe discursul vorbind despre războiul din Ucraina și Occidentul Mijlociu. „România a fost interesată în primul rând de incidentele cu drone, iar asta a fost reflectată în rapoarte Consiliului. România e ajutată în lupta ei cu dronele de 6 state”, a spus președintele. El și-a exprimat bucuria că Republica Moldova a început procedurile de aderare la Uniunea Europeană.

„Subiectul mare pentru Europa de la acest Consiliu este discuţia pe buget, pe cadru financiar multianual. Evident că noi vrem un buget cât mai mare. Pe pilonul 1 de coeziune şi politică agricolă să rămână sume consistente”, a reluat președintele declarațiile făcute joi seară.

Progrese concrete pentru apărarea Flancului Estic

Președintele a anunțat joi că actualul Consiliu European de vară aduce progrese concrete pentru apărarea Flancului Estic prin proiectul „Eastern Flank Watch” și o complementaritate solidă cu NATO. Într-o postare publicată joi seară, șeful statului a subliniat că agenda de la Bruxelles include și prima analiză a viitorului Cadru Financiar Multianual 2028–2034, care aduce, în premieră, propuneri clare de alocări bugetare.

Val de revoltă online împotriva lui Nicușor Dan. Mii de comentarii îi cer explicații și chiar demisia

Remintim că președintele Nicușor Dan se confruntă cu un val uriaș de revoltă în mediul online din partea propriului electorat. Peste 11.000 de comentarii s-au strâns la ultimele sale două postări de pe rețelele sociale, spațiul virtual transformându-se într-un rechizitoriu dur la adresa șefului statului: internauții îl acuză de trădarea promisiunilor din campania electorală din 2025, de capitulare în fața mafiei politice și din justiție, dar și de îndepărtarea liderului PNL Ilie Bolojan de la guvernare.

Oamenii îi cer demisia președintelui

Mesajele, venite de la foști susținători de dreapta, cer în număr covârșitor demisia sau organizarea unui referendum de suspendare.

Top 10 cele mai tăioase comentarii de la postările președintelui:

Marius Manole: „Să vă fie rușine! V-ați bătut joc de 6 mil de români!”

Adrian Oancea: „Nu cred că în istoria României a reușit vreodată un politician să dezamăgească proprii votanți și o țară întreagă într-un timp atât de scurt. Ești unic și din păcate suntem contemporani.”

Irina Nicoleta Scarlat: „Dovada vie că degeaba ești bun la matematică, dacă ai zero inteligență emoțională. Un oportunist feroce și o dezamăgire cumplită sunteți. Rușine să vă fie!”

Misu Jamie Rainov: „Nici Europa, nici NATO nu ne pot apăra de ticăloșia propriilor noștri conaționali. Ați reînființat USL. Bravo! Standing ovations. Îmi mușc mâna cu care te-am votat!”

Rozica Dobre: „Țara este în groapă și te joci cu viețile noastre, extremiștii la putere, rușine să îți fie. De Ciolacu nu ne spui nimic, și l-ai alungat pe dl Bolojan. Suspendarea! Deci nu reforme, nu justiție… să plece Bolojan că îți ședea pe plămâni.”

Floriana Matulescu: „Cu aceeași hotărâre cu care v-am votat anul trecut, voi vota și pentru suspendare, dacă se ajunge acolo. Și o să fac și lobby printre toți cunoscuții, exact ca la alegerile din 2025. N-ați jucat-o bine… nu ne mai sperie pericolul extremist, că deja l-ați concretizat dvs.”

Alina Ieremciuc: „Mi-e greu să citesc postarea. Sunteți pe altă lume. Aici totul se prăbușește, cad măștile, se strâng rândurile, trădările și dosarele curg – măcar de ar funcționa justiția, dar se pare că așa a început și în Georgia, justiția capturată.”

Corina Teodorescu: „Veti ramane in istoria acestei tari omul care si-a incalcat cel mai grav promisiunile.”

Dan Dinca: „Mișto … vezi că nu mai au ce apăra. Tocmai ce ne-am pierdut democrația fix din cauza ta. La kleptocație, plutocație și kakistocație tu ai adăugat juristocrația.”

Alina Blue: „O întrebare stă pe buzele multora dintre noi, cu ce te are la mână PSD-ul, Nicușor Dan?! Ești cea mai mare dezamăgire din istorie!”

Unul dintre cei mai apropiați oameni de Nicușor Dan regretă că l-a votat: „Le cer iertare”

Edmond Niculușcă, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Nicușor Dan din perioada în care acesta a fost primar general, a lansat un atac dur la adresa președintelui anunțând public că își retrage sprijinul politic și regretă votul acordat la alegerile prezidențiale din mai 2025.

„Mi-am pus numele și credibilitatea în spatele acelui vot. Tocmai de aceea am datoria să vorbesc acum: mi-am asumat sprijinul atunci, îmi asum și retragerea lui astăzi. Iar celor pe care i-am convins le cer IERTARE!”, a scris Niculușcă pe pagina sa de Facebook.