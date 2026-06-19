Cătălin Botezatu schimbă tactica după ce a fost prădat în Marea Britanie: „Merg din nou la Londra”/Exclusiv

Prezent la un eveniment aniversar, unde a respectat cu strictețe dresscode-ul alb-roșu într-o ținută made-to-measure din propria colecție, Cătălin Botezatu a uimit, ca de fiecare dată, cu apariția sa. Ținuta a fost completată de accesorii valoroase precum ceasul și brățările.

În urmă cu câteva luni, designerul a fost jefuit la Londra, unde a rămas fără un ceas valoros, primit cadou în urmă cu mai bine de 15 ani.

Cătălin Botezatu: „Nu o să mai port în zonele astea ceasuri scumpe”

Întrebat dacă a luat măsuri suplimentare de siguranță în urma acelei experiențe neplăcute, Botezatu a explicat că nu simte nevoia să schimbe nimic atunci când se află în țară, însă va fi extrem de precaut la următoarea vizită în Marea Britanie.

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„În România nu am luat măsuri, pentru că din fericire suntem o țară safe și în alte țări la fel. Dar la Londra da, mai ales că merg peste două săptămâni acolo. Nu o să mai port în zonele astea ceasuri scumpe și asta e”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Libertatea.

Accesoriul de lux nu era asigurat, iar șansele de a recupera fizic bunul rămân incerte.

„S-a întâmplat, îmi pare rău pentru că era un cadou pe care-l primisem de peste 15 ani, valoros și la propriu și la figurat. Nu am crezut că o să mi se întâmple. Nu știu ce șanse sunt să-l recuperez. Cei trei sunt arestați, voi merge la proces în luna august. Mulțumesc poliției metropolitane și Interpolului din UK pentru că i-au prins atât de repede, dar asta nu înseamnă că voi recupera ceasul sau voi fi remunerat pentru că n-avea asigurare. Mi s-a spus însă că au fost cazuri în care, după 2-3 ani, obiectele de valoare au fost recuperate”, a completat designerul.

O vară plină de evenimente

Programul creatorului de modă rămâne extrem de încărcat pentru următoarele luni, agenda sa fiind plină. După showul de amploare la Brașov, urmează la Londra cea de-a treia ediție a unui eveniment dedicat bărbaților de succes, desfășurat într-un palat, unde invitate speciale vor fi actrița Carmen Tănase și interpreta Ianna.

Vara continuă cu Malta Island Fashion Week, unde designerul va prezenta trei colecții diferite. Pentru a face față acestui ritm alert, designerul recunoaște că pune mare preț pe prevenție când vine vorba de sănătate. „Îmi fac analizele periodic și, în funcție de cum sunt, reglez ici-colo”, a conchis acesta.

Foto: Instagram

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