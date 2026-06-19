Cătălin Botezatu schimbă tactica după ce a fost prădat în Marea Britanie: „Merg din nou la Londra”/Exclusiv

Prezent la un eveniment aniversar, unde a respectat cu strictețe dresscode-ul alb-roșu într-o ținută made-to-measure din propria colecție, Cătălin Botezatu a uimit, ca de fiecare dată, cu apariția sa. Ținuta a fost completată de accesorii valoroase precum ceasul și brățările.

În urmă cu câteva luni, designerul a fost jefuit la Londra, unde a rămas fără un ceas valoros, primit cadou în urmă cu mai bine de 15 ani.

Cătălin Botezatu: „Nu o să mai port în zonele astea ceasuri scumpe”

Întrebat dacă a luat măsuri suplimentare de siguranță în urma acelei experiențe neplăcute, Botezatu a explicat că nu simte nevoia să schimbe nimic atunci când se află în țară, însă va fi extrem de precaut la următoarea vizită în Marea Britanie.

Catalin Botezatu (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

„În România nu am luat măsuri, pentru că din fericire suntem o țară safe și în alte țări la fel. Dar la Londra da, mai ales că merg peste două săptămâni acolo. Nu o să mai port în zonele astea ceasuri scumpe și asta e”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Libertatea.

Accesoriul de lux nu era asigurat, iar șansele de a recupera fizic bunul rămân incerte.

„S-a întâmplat, îmi pare rău pentru că era un cadou pe care-l primisem de peste 15 ani, valoros și la propriu și la figurat. Nu am crezut că o să mi se întâmple. Nu știu ce șanse sunt să-l recuperez. Cei trei sunt arestați, voi merge la proces în luna august. Mulțumesc poliției metropolitane și Interpolului din UK pentru că i-au prins atât de repede, dar asta nu înseamnă că voi recupera ceasul sau voi fi remunerat pentru că n-avea asigurare. Mi s-a spus însă că au fost cazuri în care, după 2-3 ani, obiectele de valoare au fost recuperate”, a completat designerul.

O vară plină de evenimente

Programul creatorului de modă rămâne extrem de încărcat pentru următoarele luni, agenda sa fiind plină. După showul de amploare la Brașov, urmează la Londra cea de-a treia ediție a unui eveniment dedicat bărbaților de succes, desfășurat într-un palat, unde invitate speciale vor fi actrița Carmen Tănase și interpreta Ianna.

Vara continuă cu Malta Island Fashion Week, unde designerul va prezenta trei colecții diferite. Pentru a face față acestui ritm alert, designerul recunoaște că pune mare preț pe prevenție când vine vorba de sănătate. „Îmi fac analizele periodic și, în funcție de cum sunt, reglez ici-colo”, a conchis acesta.

Foto: Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Viva.ro
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Politică 16:01
Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Politică 15:55
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Parteneri
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Adevarul.ro
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Câți bani cere B.U.G. Mafia pentru un concert în 2026: „Știm că suntem foarte tari”. Suma e uriașă pentru România
Stiri Mondene 17:07
Câți bani cere B.U.G. Mafia pentru un concert în 2026: „Știm că suntem foarte tari”. Suma e uriașă pentru România
Cătălin Botezatu schimbă tactica după ce a fost prădat în Marea Britanie: „Merg din nou la Londra”/Exclusiv
Stiri Mondene 16:27
Cătălin Botezatu schimbă tactica după ce a fost prădat în Marea Britanie: „Merg din nou la Londra”/Exclusiv
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine
ObservatorNews.ro
Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Mediafax.ro
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi
Redactia.ro
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA
KanalD.ro
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA

Politic

Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Politică 16:01
Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Politică 15:55
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Cine este, de fapt, iubita lui Istvan Kovacs. Meseria extrem de bănoasă pe care o are Denisa Fazakas
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Istvan Kovacs. Meseria extrem de bănoasă pe care o are Denisa Fazakas
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina