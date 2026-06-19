Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, Luna le va da celor care s-au născut în Fecioară echilibru interior, logică, bun simț, rațiune și temperanță emoțională. Fecioarele se vor concentra pe o temă profesională sau de viață pe care și-au propus să o ducă la bun sfârșit repede și bine; hărnicie, dedicație, ordine și metodă în tot ceea ce vor întreprinde.

Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va influența, în chip pozitiv, relațiile de prietenie cărora le va imprima o tentă afectivă, o atitudine protectivă, față de cei apropiați ceea ce îi va impresiona pe cei spre care se vor îndrepta aceste emoții.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, unii vor lua în calcul ideea de a accepta să facă niște cheltuieli care să le consume rezervele curent de bani sau economiile pentru a rezolva o chestiune patrimonială, mai ales dacă la mijloc va fi vorba de un litigiu (plata unei sulte, a unei compensații, a unui prejudiciu care grevează statutul unui bun de mare valoare pus drept garanție).

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, neînțelegeri în dialogurile curente care pleacă de la dezinformările ori minciunile transmite lui de o persoană lipsită de caracter ori care îi poartă dușmănie din dorința de a-l păcăli, deruta, șicana sau submina pe cel născut în zodia Fecioarei. Întâmplări dezagreabile în timpul unei călătorii. Din 26 iunie, după ora 21:41′, o situație conflictuală sau care stârnește iarăși și iarăși aceleași dispute în relațiile cu familia din care provine nativul.

Fecioarele trebuie să-și lămurească, până pe 28 iunie, o chestiune de crez, de conștiință, de morală sau de opțiune profesională. Fecioarele trebuie să fructifice prezența planetei Venus în casa a XII-a acordând o grijă specială sănătății și, mai ales, unui tratament sau a susținerii organismului prin proceduri medicale.

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