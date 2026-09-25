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Roborock lansează în România noile Qrevo Edge 2 Flow și Qrevo 2 Pro

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Foto: Roborock Edge 2 Flow
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Noua generație Qrevo aduce două modele concepute pentru o curățare mai eficientă și mai autonomă. Qrevo Edge 2 Flow introduce mopul tip rolă cu spălare continuă cu apă curată, putere de aspirare de 35.000 Pa și un design ultra-subțire de numai 8,98 cm, în timp ce Qrevo 2 Pro completează gama cu funcții avansate pentru curățarea covoarelor și întreținere automată.

Roborock anunță lansarea Qrevo Edge 2 Flow, primul robot de aspirare cu mop tip rolă din portofoliul companiei. Conceput pentru a simplifica întreținerea zilnică a podelelor, noul model aduce un sistem care alimentează permanent rola cu apă curată și o autocurăță în timpul utilizării. Tehnologia este completată de o putere de aspirare de 35.000Pa, navigație cu senzor retractabil și o stație multifuncțională care preia principalele operațiuni de întreținere. Tot astăzi, Roborock își extinde gama cu Qrevo 2 Pro, un model cu mopuri detașabile automat și funcții dedicate curățării covoarelor.

Apă curată pe tot parcursul spălării

De la urmele de noroi până la murdăria din bucătărie, Qrevo Edge 2 Flow este proiectat pentru provocările cotidiene din locuință. Sistemul SpiraFlow 2.0 distribuie apă curată prin 16 duze presurizate și asigură autocurățarea continuă a rolei. Aceasta se rotește cu până la 240 de rotații pe minut și aplică o forță de apăsare de 15N asupra podelei, pentru îndepărtarea murdăriei în timpul spălării.

Puterea de aspirare HyperForce de 35.000Pa completează sistemul de spălare prin colectarea prafului fin, a resturilor și a părului de animale. Sistemul dublu anti-încurcare este conceput pentru a reduce acumularea firelor de păr în perii și pentru a simplifica întreținerea robotului, inclusiv în locuințele cu animale de companie. Cele două funcții răspund unor nevoi diferite ale curățeniei zilnice: aspirarea resturilor de pe podea și îndepărtarea urmelor prin spălare.

Pentru zonele în care murdăria se adună frecvent, mopul tip rolă Edge-Adaptive și peria laterală reversibilă extind acoperirea în apropierea pereților, plintelor și colțurilor mobilierului. Astfel, Qrevo Edge 2 Flow acordă atenție și marginilor încăperilor, pe lângă suprafețele deschise.

Acces sub mobilier și curățare adaptată locuinței

Cu o înălțime de numai 8,98cm, Qrevo Edge 2 Flow ajunge și în spațiile joase de sub mobilier. Sistemul RetractSense păstrează senzorul LDS ridicat pentru scanare la 360 de grade în zonele deschise și îl coboară atunci când robotul trece prin spații cu înălțime redusă.

Foto: qrevo edge 2 flow
Foto: qrevo edge 2 flow

Tehnologia Reactive AI poate identifica peste 280 de tipuri de obstacole și adaptează curățarea în funcție de murdăria umedă sau uscată. Recunoașterea AI RGB ajustează debitul de apă în funcție de tipul suprafeței dure, iar SmartPlan 3.0 învață particularitățile camerelor și obiceiurile utilizatorului pentru a personaliza procesul de curățare.

Stația multifuncțională preia principalele operațiuni de întreținere ale Qrevo Edge 2 Flow. Aceasta asigură curățarea sub presiune a rolei și detectarea inteligentă a gradului de murdărie, apoi uscarea cu aer cald la 63°C. Alimentarea automată cu apă pregătește robotul pentru continuarea spălării, reducând numărul intervențiilor necesare din partea utilizatorului.

Golirea automată a recipientului de praf permite până la 65 de zile de utilizare fără golire manuală, în funcție de gradul de murdărie, particularitățile locuinței și obiceiurile de utilizare. Împreună, aceste funcții reduc operațiunile repetitive asociate curățeniei și ajută la menținerea robotului pregătit pentru următoarea utilizare.

Qrevo Edge 2 Flow oferă și control vocal integrat prin comanda „Hello Rocky”, pentru acces rapid la funcțiile robotului. Compatibilitatea cu Matter, Alexa, Siri și Google Home completează opțiunile de control și permite integrarea modelului în ecosistemul de dispozitive inteligente al locuinței.

Qrevo 2 Pro completează gama cu mopuri detașabile automat

Lansat alături de Qrevo Edge 2 Flow, noul Qrevo 2 Pro completează seria cu o putere de aspirare HyperForce de 25.000Pa¹ și funcții dedicate locuințelor cu covoare și animale de companie. Peria principală DuoDivide combină elemente din cauciuc și lucrează împreună cu peria laterală anti-încurcare pentru a direcționa firele de păr spre centrul traseului de aspirare. Sistemul este conceput pentru a reduce acumularea acestora în perii și nevoia de curățare manuală.

Foto: Roborock Qrevo 2 Pro
Foto: Roborock Qrevo 2 Pro

Funcția Auto Mop Removal² permite detașarea automată a mopurilor în stație înainte ca robotul să înceapă aspirarea covoarelor și remontarea lor după finalizarea acestei etape. Covoarele rămân astfel uscate, iar utilizatorul nu trebuie să îndepărteze manual mopurile pentru a trece de la spălarea podelelor la aspirarea suprafețelor textile.

Pentru covoare, Carpet Boost+ permite folosirea puterii maxime de aspirare, în timp ce Deep Carpet Cleaning adaugă o a doua trecere încrucișată pentru o acoperire mai atentă a suprafeței. Peria laterală reversibilă își schimbă sensul de rotație în colțuri, iar sistemul FlexiArm Edge Mopping extinde mopul până la numai 1,85mm de margine¹, pentru curățarea de-a lungul plintelor.

Stația multifuncțională a modelului Qrevo 2 Pro include o tavă realizată dintr-o singură piesă și modul Soaking Mode pentru spălarea mopurilor. Apa este încălzită până la 75°C³, iar uscarea se realizează cu aer cald până la 45°C⁴, pentru întreținerea sistemului și reducerea mirosurilor neplăcute. Stația reumple automat rezervorul de apă și golește recipientul de praf, oferind până la 65 de zile fără golire manuală¹.

Qrevo 2 Pro beneficiază de SmartPlan 3.0, bazat pe sistemul inteligent RockMind, care învață obiceiurile utilizatorului și adaptează strategia de curățare pentru fiecare cameră. Din aplicația Roborock pot fi configurate rutine și zone temporare de curățare, dar și programarea încărcării în intervalele cu tarife mai reduse la energie electrică. Modelul este compatibil cu standardul Matter.

Foto: Qrevo 2 Pro
Foto: Qrevo 2 Pro

Preț și disponibilitate

Roborock Qrevo Edge 2 Flow este disponibil la eMAG la prețul de 4599 Lei și la Altex la prețul de 4599 Lei.

Roborock Qrevo 2 Pro este disponibil la eMAG la prețul de 3299 Lei și la Altex la prețul de 3299 Lei.

Despre Roborock

Roborock dezvoltă soluții de curățenie inteligentă, de la roboți de aspirare și aspiratoare verticale până la roboți pentru tunderea gazonului și mașini de spălat cu uscător. Susținute de investiții în cercetare și dezvoltare, produsele companiei sunt disponibile în peste 170 de țări și regiuni. Mai multe informații sunt disponibile pe global.roborock.com.

¹ Date bazate pe testele interne ale producătorului. Performanțele reale și intervalul dintre goliri variază în funcție de condițiile din locuință și de utilizare. ² Funcția trebuie activată din aplicația Roborock. ³ Temperatura este măsurată la ieșirea sistemului intern de încălzire și nu reprezintă temperatura mopurilor. ⁴ Temperatura aerului din jurul mopurilor, măsurată la o temperatură ambientală de 25°C; rezultatele reale pot varia.

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