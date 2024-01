Publicitate România participă la târgul internațional imm cologne din Germania cu 15 firme producătoare de mobilă de PUBLICITATE

România participă cu 15 companii autohtone în perioada 14-18 ianuarie 2024 la imm cologne, un eveniment de referință din sectorul mobilier și al decorațiunilor interioare. Firmele românești expun pe o suprafață de 813 mp colecții de mobilier și accesorii de design interior în linie cu cele mai noi tendințe: VISA SA, SOLENZARA SALON SRL, MOBILA DALIN SRL, KA&MA TRADING SRL, LARIX MOBILA SRL, HANGAROUND SRL, DESIGN FOR LIFE SRL, CITY COMFORT SRL, PURE HOME COLLECTIONS SRL, ENTOURAGE FURNITURE SRL, DIS PROD SRL, ECOMATRIX SRL, LEMN PROD EX COM SRL, SAVINI DUE SRL, SZEL MOB SRL.