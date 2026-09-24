S-a deschis Marea Expoziție de Brazi Artificiali din București: peste 100 de modele pot fi văzute în showroomul BraziCraciun.net

În București s-a deschis Marea Expoziție de Brazi Artificiali, un spațiu amenajat de BraziCraciun.net în care vizitatorii pot vedea peste 100 de modele montate. Brazi de diferite înălțimi, cu ramuri 3D, cu aspect nins sau cu diverse ornamente pot fi comparați în același loc înainte de cumpărare.

Pentru brandul BraziCraciun.net, care vinde brazi artificiali din 2013, deschiderea showroomului reprezintă trecerea de la prezentarea produselor online la întâlnirea directă cu acestea. Vizitatorii pot observa detalii greu de evaluat online, precum densitatea ramurilor, proporțiile unui brad montat și felul în care arată luminile integrate.

— Care este adresa exactă și când s-a deschis?

— Showroomul este în București, Sectorul 5, Sos. Progresului 90-100 și a fost deschis în data de 18 septembrie.

— Și ce brazi sunt expuși în showroom?

— Am montat peste 100 de brazi de la 55 cm până la 3 metri, atât pentru apartamente, vile, firme, cât și pentru camere mici sau de pus pe masă. În showroom veți vedea brazi verzi simpli, brazi de lux sau brazi foarte ieftini, brazi full 3D sau foarte bogăți cu ace mixte, brazi niniș, cu conuri, fructe sau LED-uri, brazi albi, slim, precum și brazi argintii.

— O gamă extrem de variată. Ce suprafață de expunere are spațiul?

— 250 mp.

— De ce ați deschis showroomul?

— Am avut de-a lungul anilor foarte mulți clienți care ne-au cerut să vadă brazii live și să îi poată compara. Am decis să facem pasul anul acesta pentru că am mărit gama de la 250 la 350 de brazi diferiți, iar la o varietate atât de mare trebuie să ajutăm clienții să aleagă modelul potrivit pentru ei.

— Dar ce observați că le este cel mai greu clienților atunci când cumpără online?

— Le e greu să aibă încredere că brazii noștri arată la fel de frumos ca în pozele și videoclipurile de pe site, chiar dacă le arătăm și poze de la clienți. Motivul este că multe site-uri din această nișă prezintă brazii ca fiind mai bogați în poze decât în realitate. Avem foarte mulți clienți care ajung la noi după dezamăgiri repărate în urma achiziției de la alți comercianți.

— Ce diferență vede un client între două modele abia când sunt montate unul lângă altul?

— În general, diferențiale de culoare. Dar avem și modele care arată mai bine în realitate decât în pozele de prezentare.

— Când a apărut ideea expoziției și ce v-a făcut să o puneți în practică acum?

— Comparând numărul de modele cu cel al competitorilor, am realizat că importăm o gamă mult mai variată de brazi, ceea ce ne-a făcut să dorim să creăm și cel mai mare showroom de brazi artificiali din România ca număr de modele. Suntem foarte mulțumiți de ce am reușit, iar realizarea ne-a fost validată de interesul pieței, având săptămâna aceasta peste 10000 de persoane într-un live pe social media din care am primit comenzi și foarte mult interes.

— Considerând că suntem abia în luna septembrie, asta spune multe despre puterea brandului BraziCraciun.net. Cum ați reușit să creați atât de mult interes în jurul unui produs sezonier?

— În 2013, când am început, ne-am diferențiat prin faptul că am fost primii care au adus brazi de lux în România. Nu existau în piață alte modele premium la aceea vreme. Nu am fost primii din nișa de brazi artificiali, dar competitorii de atunci nu mai există astăzi. Asta și pentru că în fiecare an am inovat aducând modele noi, brazi unicați, produși la comandă doar pentru noi conform cerințelor clienților. La fiecare final de sezon analizăm statisticile vânzărilor, discuțiile cu clienții și ajustăm comenzile pentru următorul sezon conform acestor informații și planurilor de extindere. Așa am ajuns astăzi la 350 de brazi diferiți, cea mai variată gamă de brazi artificiali vândută de un singur comerciant în România (aici nu sunt incluse marketplace-urile care agregă ofertele mai multor comercianți)

— Cum ați ajustat comenzile de marfă pentru sezonul 2026?

— Anul acesta aducem pentru prima oară brazi cu LED-uri. Am mărit gama brazilor de 3 metri de la 7 la 12 modele, inclusiv modele argintii sau complet înzăpezite. Am mărit gama brazilor full 3D de la 8 la 29 de modele, inclusiv brazi full 3D complet înzăpezite. Și am adus pentru prima oară brazi foarte ieftini, chiar mai ieftini decât în marile hipermarketuri.

— La ce prețuri sunt cele mai ieftine modele?

— La 180 cm, la 221 lei; la 2 metri, 285 lei; la 220 cm, 322 lei; iar la 445 lei, dar avem și înălțimi mai mici cu prețuri între 100 și 200 lei.

— Ce planuri de extindere aveți?

— La fel cum am reușit în România și Bulgaria să dominăm mediul online în nișa de brazi artificiali, ne extindem cu aceeași strategie în Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația, Grecia și Serbia, piețe pe care le deschidem anul acesta, în 2026. În Ungaria am lansat deja și am primit primele comenzi.