Adela Popescu și Radu Vâlcan au atras toate privirile la premiera filmului în care joacă vedeta, „3 zile în Septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu. Pe contul de socializare, actrița a postat imagini de la eveniment, în care apare alături de soț și prietenii lor, printre aceștia aflându-se și Mihai Morar împreună cu soția lui.

„O seară de gală superbă. O noapte after premieră de neuitat. Că așa ne-a fost toată calatoria asta cu filmul. 3zileinseptembrie se poate vedea de acum în toate cinematografele din țară”, a fost mesajul transmis de Adela Ppescu pe contul de socializare.

Regizorul Tudor Giurgiu aduce în atenția publicului o nouă producție cinematografică intitulată „3 zile în septembrie”. Pelicula urmărește traseul unei femei care decide să își schimbe radical viața, lăsând în urmă un mediu toxic, pentru a o lua de la capăt.

Alegerea distribuției nu a urmat calea clasică a castingurilor, ci s-a bazat pe încredere și pe o chimie evidentă observată în afara platourilor de filmare. Rolul principal i-a revenit actriței Andreea Vasile, soția regizorului, în timp ce distribuirea Adelei Popescu a fost inspirată de un moment petrecut la un festival de muzică.

„Păi la filmul ăsta n-am dat casting pentru că nu era cazul. Andreea știam că poate să facă rolul ăsta cap coadă, chiar dacă ea era un pic mai stresată în ultima zi înainte să-i dăm primul motor că nu pot să-l fac. Dar ea putea să-l facă foarte bine. Cu Adela Popescu eu n-am lucrat niciodată, dar e o actriță extraordinară și mă bucur că face rolul ăsta și sper să ne mai întâlnim cu ea pe platouri.

Adevărul e că le-am văzut povestind pe Adela și pe Andreea, le-am văzut la Electric Castle, am fost și eu acolo la festival și când le-am văzut, am zis: stai un pic că, de fapt, se potrivesc pe ce aveam eu în cap, pe rolurile astea de prietene foarte bune, confidente.