În urmă cu mai bine de 24 de ore, pe contul de TikTok al lui Nicușor Dan a fost postat un clip video care începe cu momentul în care președintele României se află pe aeroport și o sărută pe partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru.

Videoclipul a adunat rapid aproape 1 milion de vizualizări și s-a viralizat în mediul online, internauții crezând că este o strategie de imagine pentru Nicușor Dan.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice.

Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a scris Nicușor Dan în dreptul imaginilor de pe TikTok.

Jurnaliștii de la România TV au stat de vorbă cu președintele României, pentru a afla cum i-au permis consilierii să posteze pe contul oficial un clip video în care o sărută pe Mirabela Grădinaru, partenera lui de viață.

„Ce mesaj ați vrut să transmiteți? Cum v-au lăsat consilierii, totuși? V-au convins să postați?”, a fost întrebat Nicușor Dan de un reporter. „Am auzit și eu... Am auzit și eu! Nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție”, a fost răspunsul oferit de președintele României.

Așa cum era de așteptat, comentariile pe care șeful statului le-a primit pe rețelele de socializare au fost atât pro, cât și contra lui.