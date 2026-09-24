Patru drone au pătruns joi dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova pe fondul unui nou atac aerian masiv efectuat de Rusia asupra Ucrainei. Două dintre drone au explodat în raioanele Florești și Camenca (nord).

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Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar, joi dimineața, din cauza incursiunii unor drone, cel mai probabil rusești, relatează NewsMaker.md.

Patru drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova

Prima dronă a fost observată la ora 5.21 de o patrulă a Poliției de Frontieră în timp ce zbura din direcția localității Velîka Kisnîțea (Coșnița Mare), regiunea ucraineană Vinnița, spre Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova.

O altă dronă a fost detectată de Serviciul Operații Aeriene încălcând timp de două minute spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității de frontieră Larga din raionul Briceni. Drona a părăsit teritoriul moldovenesc în jurul orei 6.16 în direcția localității vecine Kelmînți (Chelmenți) din regiunea Cernăuți, Ucraina.

O a treia dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 6.35 venind din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinnița, către Volovița, raionul Soroca. La ora 6.45, unii cetățeni au observat drona zburând pe direcția Gura Căinarului - Lunga - Băhrinești - Gura Camencii, în raionul Florești.

La ora 6.58, Serviciul Operații Aeriene a detectat o altă dronă. Aceasta a zburat din direcția localității Kodîma, regiunea Vinnița, spre localitatea Socola, raionul Șoldănești. La ora 7.11, drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropiere de localitatea Cunicea, raionul Florești.

Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, spațiul aerian în zona nord a fost închis temporar până la ora 7.46.

Două explozii au fost raportate în raioanele Florești și Camenca

Pe fondul acestor incursiuni, două explozii au fost raportate: una pe un câmp din satul Cernița (raionul Florești), iar alta pe teritoriul raionului Camenca, situat în regiunea separatistă Transnistria.

Drona depistată în raionul Florești ar fi una de tip nou, Gerbera 2, utilizată de Federația Rusă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, drona respectivă era dotată inclusiv cu o cameră de bord și a explodat după ce s-a lovit de un copac și a căzut la sol.

Maia Sandu: Rusia pune în pericol întreaga Europă

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reamintit că Rusia pune în pericol securitatea altor țări europene pe fondul agresiunii sale militare împotriva Ucrainei.

„Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns din nou în această dimineață în Moldova. Patru drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian, iar cel puțin una a explodat în nordul țării. Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina”, a reacționat Maia Sandu pe contul său de X.

„În această dimineață, oamenii din Cunicea, Volovița, Cernița, Vadul Rașcov, Gura Căinarului și alte localități din nordul Moldovei au fost treziți de sunetul dronelor care survolau ilegal spațiul nostru aerian. Două dintre ele au explodat la sol. Preliminar, acestea au avut loc în zona orașului Camenca, stânga Nistrului, și în preajma satului Cernița, Florești”, a transmis și șeful Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

„Din păcate, în ultimele săptămâni, mai multe aparate de zbor au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Acest lucru reprezintă un risc direct pentru securitatea noastră și o încălcare flagrantă a suveranității noastre”, a denunțat politicianul moldovean.

Populația este îndemnată să-și păstreze calmul

El i-a îndemnat pe oameni să rămână „calmi, vigilenți și să urmeze recomandările autorităților, iar orice obiect suspect să fie anunțat imediat instituțiilor statului”.

„Condamnăm cu fermitate aceste încălcări ale Federației Ruse. Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian”, a încheiat Igor Grosu mesajul distribuit pe contul său de Facebook.

Aceste incursiuni au avut loc pe fondul unor valuri de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cel puțin două persoane au fost ucise la Kiev, iar altele șapte în regiunea Harkiv.