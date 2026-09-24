Un nou gadget AI, prezentat de Mark Zuckerberg: dispozitivul creat de Meta seamănă cu un Tamagotchi și se atârnă la gât

Meta a anunțat un nou device hardware numit Muse Charm, creat special pentru agentul său AI, Muse. CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, a prezentat produsul la finalul conferinței Meta Connect din această seară, scriu cei de la The Verge. Device-ul, care seamănă cu un smartwatch masiv fără curea, include un ecran mare și un șnur pentru transport facil.

Funcții avansate și design futurist

Muse Charm dispune de un senzor de amprentă amplasat în colțul din dreapta sus, care permite activarea rapidă a agentului AI prin simpla apăsare a acestuia. Device-ul mai include o cameră mică și cel puțin trei microfoane vizibile pe partea frontală.

Zuckerberg a explicat că utilizatorii nu vor avea nevoie să deblocheze un telefon sau să deschidă o aplicație pentru a interacționa cu acest gadget, dar nu a oferit detalii despre modul în care Charm se conectează la serverele Meta.

Lansare planificată pentru luna decembrie

Potrivit lui Zuckerberg, Meta intenționează să lanseze Muse Charm „înainte de sărbătorile din decembrie”. Cu toate acestea, compania a fabricat până acum doar câteva prototipuri.

„Mai trebuie să finalizăm materialele carcasei”, a spus CEO-ul, sugerând că device-ul ar putea avea un design translucid, care să „arate” componentele interne, descrise drept o „estetică tech”.

Muse, un AI în plină expansiune

Deși Muse a fost lansat recent, în urmă cu mai puțin de o lună, agentul AI a devenit deja unul dintre cele mai discutate produse Meta.

Botul poate îndeplini diverse sarcini în numele utilizatorilor, iar Zuckerberg a anunțat în cadrul prezentării că Muse va primi noi funcționalități, precum utilizarea pe sisteme Mac sau gestionarea unui cont de e-mail.

Cursa pentru dominarea pieței de hardware AI

Lansarea Muse Charm arată ambiția Meta de a câștiga teren pe o piață emergentă și competitivă.