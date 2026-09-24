Un nou gadget AI, prezentat de Mark Zuckerberg: dispozitivul creat de Meta seamănă cu un Tamagotchi și se atârnă la gât

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Meta a anunțat un nou device hardware numit Muse Charm, creat special pentru agentul său AI, Muse. CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, a prezentat produsul la finalul conferinței Meta Connect din această seară, scriu cei de la The Verge. Device-ul, care seamănă cu un smartwatch masiv fără curea, include un ecran mare și un șnur pentru transport facil.
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Muse Charm dispune de un senzor de amprentă amplasat în colțul din dreapta sus, care permite activarea rapidă a agentului AI prin simpla apăsare a acestuia. Device-ul mai include o cameră mică și cel puțin trei microfoane vizibile pe partea frontală.
Zuckerberg a explicat că utilizatorii nu vor avea nevoie să deblocheze un telefon sau să deschidă o aplicație pentru a interacționa cu acest gadget, dar nu a oferit detalii despre modul în care Charm se conectează la serverele Meta.
Potrivit lui Zuckerberg, Meta intenționează să lanseze Muse Charm „înainte de sărbătorile din decembrie”. Cu toate acestea, compania a fabricat până acum doar câteva prototipuri.
„Mai trebuie să finalizăm materialele carcasei”, a spus CEO-ul, sugerând că device-ul ar putea avea un design translucid, care să „arate” componentele interne, descrise drept o „estetică tech”.
Deși Muse a fost lansat recent, în urmă cu mai puțin de o lună, agentul AI a devenit deja unul dintre cele mai discutate produse Meta.
Botul poate îndeplini diverse sarcini în numele utilizatorilor, iar Zuckerberg a anunțat în cadrul prezentării că Muse va primi noi funcționalități, precum utilizarea pe sisteme Mac sau gestionarea unui cont de e-mail.
Lansarea Muse Charm arată ambiția Meta de a câștiga teren pe o piață emergentă și competitivă.
Deși dispozitivul aduce aminte de Rabbit R1, un alt gadget compact dotat cu un agent AI care nu a reușit să atragă suficient interes, Meta pare determinată să transforme acest concept în următoarea platformă hardware de succes. Zuckerberg a promis că mai multe detalii vor fi dezvăluite „în curând”.