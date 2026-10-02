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Rinichii sunt situați de ambele părți ale coloanei vertebrale, în partea posterioară a cavității abdominale, și filtrează sângele, eliminând produsele metabolice și excesul de lichid. Anatomia sistemului urinar include, de asemenea, ureterele, vezica urinară și uretra.
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Rinichii pot fi considerați un „filtru” natural al organismului. Aceștia curăță în mod constant sângele: substanțele necesare organismului și o parte din apă sunt returnate în sânge, iar produsele metabolice și excesul de lichid sunt eliminate prin urină. În special, astfel este eliminată ureea — o substanță care se formează în urma descompunerii proteinelor.
Însă filtrarea renală nu este singura lor sarcină. Rinichii reglează cantitatea de apă și de electroliți, în special de sodiu și potasiu, contribuind la menținerea echilibrului hidro-salin. De asemenea, ei controlează echilibrul acido-bazic, pentru ca mediul intern al organismului să rămână stabil.
După formarea urinei, aceasta ajunge prin căile urinare în vezica urinară, iar apoi este eliminată din organism. Prin urmare, funcționarea normală a întregului sistem urinar este importantă pentru eliminarea la timp a produselor metabolice, a excesului de apă și pentru menținerea echilibrului hidric.
Sănătatea rinichilor și a căilor urinare poate fi influențată de obiceiurile zilnice obișnuite și de schimbările fiziologice. Unele dintre acestea perturbă scurgerea normală a urinei sau creează condiții propice pentru apariția unei inflamații bacteriene. Printre factorii comuni se numără:
Pentru menținerea confortului urinar sunt importante hidratarea optimă și golirea regulată a vezicii urinare. Durerea recurentă, senzația de arsură sau alte simptome neobișnuite nu trebuie ignorate.
Componentele vegetale pot fi utilizate ca sprijin suplimentar pentru sănătatea rinichilor și a căilor urinare. Acțiunea lor diferă: unele componente influențează aderența bacteriilor la mucoasă, altele sunt utilizate în mod tradițional pentru a susține formarea și eliminarea urinei. Tocmai de aceea, merișor, D-manoză, strugurii-ursului și coada-calului sunt adesea incluse în complexele destinate confortului urinar.
Ingredient natural
Compus activ cheie
Mecanism de acțiune
Beneficiu urinar principal
Merișor (Cranberry)
Proantocianidine de tip A (PAC)
Împiedică fixarea bacteriilor pe uroteliu (mucoasa urinară).
Prevenirea recidivelor și a disconfortului urinar.
D-Manoză
Monozaharidă naturală
Leagă toxinele bacteriene și favorizează eliminarea lor prin flux urinar.
Menținerea igienei bacteriene a vezicii urinare.
Strugurii-Ursului (Uva Ursi)
Arbutină
Eliberează metaboliți cu efect antiseptic la nivel renal și urinar.
Protecție împotriva proliferării microorganismelor.
Coada-Calului (Horsetail)
Siliciu organic și flavonoide
Stimulează drenajul blând al fluidelor fără eliminarea electroliților vitali.
Reducerea senzației de greutate și a retenției de apă.
Merișorul și D-manoza pot fi utilizate pentru a susține suplimentar sănătatea rinichilor și a căilor urinare, influențând capacitatea bacteriilor, în special a E. coli, de a se atașa de mucoasa vezicii urinare.
Uva ursi și coada-calului sunt utilizate în mod tradițional pentru menținerea sănătății rinichilor și a căilor urinare. Acțiunea lor este diferită: uva ursi se utilizează pentru menținerea confortului urinar, iar coada-calului — pentru creșterea naturală a producției și a eliminării urinei.
Ambele componente trebuie considerate ca un sprijin suplimentar pentru sistemul urinar și confortul urinar, și nu ca un tratament de sine stătător pentru infecții sau afecțiuni renale.
Suplimentele alimentare pentru sănătatea rinichilor și a căilor urinare pot combina mai multe componente cu funcții diferite. O astfel de abordare complexă ajută la menținerea unui flux normal de urină, a confortului urinar și la asigurarea organismului cu micronutrienții necesari.
Un exemplu al unei astfel de combinații este Uricystin de la Mediolan — o formulă creată pentru suport complex pentru rinichi și tractul urinar bazat pe o combinație de substanțe organice. Complexul conține extracte de merișor, znet, urzică, pătlagină și echinacee, completate cu vitamina C, zinc și vitamina D₃.
Astfel de complexe trebuie considerate ca un sprijin suplimentar pentru sistemul urinar, alături de un consum suficient de apă și o alimentație echilibrată. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc tratamentul infecțiilor sau al afecțiunilor renale.
Menținerea sănătății rinichilor și a căilor urinare începe cu obiceiuri simple de zi cu zi. Un consum adecvat de apă, urinarea regulată și o igienă intimă corectă contribuie la menținerea funcționării normale a sistemului urinar și a confortului urinar. Reguli de bază:
Aceste obiceiuri constituie baza pentru îngrijirea zilnică a căilor urinare, iar regulile privind hidratarea, igiena și alimentația vor fi analizate mai detaliat în continuare.
Un consum adecvat de apă menține hidratarea optimă, filtrarea normală a rinichilor și producerea urinei. Fluxul regulat de urină ajută la spălarea naturală a căilor urinare și favorizează eliminarea mecanică a bacteriilor odată cu urina. Pentru a menține sănătatea rinichilor și confortul urinar, este important:
Nu este necesar să creșteți excesiv consumul de apă. În cazul afecțiunilor renale sau cardiace, cantitatea recomandată de lichide poate varia, de aceea este indicat să o discutați cu medicul.
O igienă intimă corectă ajută la menținerea confortului urinar și la reducerea iritațiilor pielii și ale mucoaselor din zona de la intrarea în căile urinare. Spălarea excesivă sau produsele parfumate pot, dimpotrivă, să provoace uscăciune și iritații. Pentru îngrijirea zilnică sunt suficiente câteva reguli simple:
Aceste obiceiuri simple ajută la evitarea iritațiilor inutile și la menținerea sănătății căilor urinare în viața de zi cu zi.
O alimentație echilibrată este importantă pentru sănătatea rinichilor și funcționarea normală a sistemului urinar. Printre alimentele benefice pentru rinichi din dieta zilnică se numără legumele, fructele și produsele din cereale integrale. Ce ar trebui limitat:
Alcoolul, cofeina și mâncarea picantă pot irita vezica urinară la unele persoane și pot provoca sau agrava disconfortul urinar. Printre cele mai dăunătoare alimente pentru rinichi, trebuie să se acorde o atenție specială nu unui singur produs, ci consumului excesiv și regulat de sare și de alimente foarte prelucrate.
O alimentație dezechilibrată pe termen lung crește riscul de supraponderalitate, hipertensiune arterială și tulburări ale metabolismului glucozei — factori care, în timp, pot afecta negativ rinichii.
Suplimentele alimentare pot completa dieta, dar nu înlocuiesc o alimentație echilibrată. Atunci când alegeți un complex pentru sănătatea rinichilor și a căilor urinare, este important să luați în considerare nu doar compoziția, ci și doza, durata administrării și compatibilitatea cu alte produse. Înainte de a începe cura, este recomandat să verificați:
O doză mai mare nu înseamnă un rezultat mai bun: consumul excesiv al anumitor substanțe poate fi periculos. Prin urmare, pentru menținerea confortului urinar, este recomandat să respectați instrucțiunile produsului respectiv și să țineți cont de dieta și starea dumneavoastră de sănătate.
Pentru a înțelege mai bine regulile de administrare, durata curelor și alte aspecte practice, vă pot fi de ajutor și mai multe întrebări și răspunsuri despre suplimentele alimentare.
Disconfortul la nivelul căilor urinare poate avea diverse cauze, de aceea nu este recomandat să recurgeți la automedicație. Numai un medic poate diagnostica cu precizie infecțiile, calculii și alte afecțiuni ale sistemului urinar. Este necesar să solicitați imediat asistență medicală dacă apar:
Combinația dintre febră și dureri de spate sau în flanc poate indica o infecție a rinichilor. În această situație, remediile pe bază de plante și suplimentele alimentare nu pot înlocui tratamentul — este necesar să consultați un medic.
Merișorul conține proantocianidine de tip A (PAC), care pot îngreuna aderarea bacteriilor, în special a E. coli, la mucoasa vezicii urinare. Datorită acestui fapt, merișorul poate contribui la menținerea sănătății căilor urinare și la reducerea riscului de infecții recurente la anumite grupuri de persoane, dar nu înlocuiește tratamentul unei infecții acute.
Pentru adulți, cantitatea recomandată este de aproximativ 2 litri de apă pe zi pentru femei și 2,5 litri pentru bărbați, incluzând apa din băuturi și alimente. Necesarul depinde de nivelul de activitate, de temperatură și de starea de sănătate, iar în cazul afecțiunilor renale este recomandat să se consulte medicul pentru stabilirea cantității adecvate de lichide.
La femei, uretra este mai scurtă și situată mai aproape de orificiul anal, motiv pentru care bacteriile pot ajunge mai ușor în vezica urinară și pot provoca infecții ale căilor urinare. Riscul poate crește, de asemenea, în timpul vieții sexuale, al sarcinii și după menopauză, din cauza schimbărilor hormonale.
Nu. Remediile pe bază de plante și suplimentele alimentare nu trebuie utilizate pe cont propriu în locul tratamentului prescris pentru o infecție acută a căilor urinare. Necesarul de antibiotice sau de alt tratament este stabilit de medic în funcție de simptome și de tipul infecției.
Durata administrării suplimentelor pentru tractul urinar depinde de compoziția și doza acestora, de aceea este recomandat să se respecte cura indicată de producător. Durata recomandată poate varia în funcție de diferitele componente vegetale, iar în cazul unei administrări prelungite sau repetate, este preferabil să se consulte medicul sau farmacistul.