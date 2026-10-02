Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”: „Avem un profesor confuz, care repetă același lucru și le spune copiilor să șteargă din caiete ce le-a spus să scrie cu o zi în urmă”

Situație revoltătoare la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Ionela Neagoie, directoarea liceului, a declarat la Radio România Cultural că unul dintre profesorii titulari, proaspăt angajați, este confuz, repetă de mai multe ori același lucru și le spune copiilor să șteargă din caiete tot ce le-a predat cu o zi în urmă, pe motiv că acele informații nu sunt corecte. Aceste acuzații au venit partea elevilor care au sesizat problema și care au cerut conducerii o soluție. O soluție care însă nu există, căci școlile nu au nicio putere de decizie când vine vorba despre angajări sau demiteri, a mărturisit directoarea.

Ionela Neagoe: „Eu mă uit la copii și le spun că nu am ce să fac”

Ionela Neagoie, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, a declarat într-un interviu acordat la Radio România Cultural că școlile au nevoie de o mai mare libertate, de o mai mare independență în ceea ce privește angajarea profesorilor. Doar în acest fel directorii ar putea verifica și corecta rapid calitatea predării. Însă, pentru că în sistemul de educație românesc nu există astfel de mecanisme, iar angajările se fac de către inspectoratele școlare, în clase ajung de multe ori profesori foarte slab pregătiți.

Directoarea a povestit că o astfel de situație, aparent fără ieșire, există chiar în colegiul pe care-l păstorește. „Am un profesor care a luat ore la noi, și despre care copiii vin și spun că este confuz, că repetă de cinci ori o chestiune, că a doua zi vine și spune că ce au scris ieri, în caiete trebuie șters pentru că nu este corect la o materie foarte importantă. Eu mă uit la copii și le spun că nu am ce să fac. Domnul profesor a luat orele în urma unui concurs. Trebuie să-i acordăm încredere și să sperăm că e doar un moment din existența dumnealui”, a mai spus Ionela Neagoe.

Nimeni din sistem nu poate garanta calitatea. Ionela Neagoe: „Ne prefacem doar”

Directoarea susține că sistemul actual nu oferă o garanție reală privind calitatea actului educațional în astfel de situații. „Nimeni nu poate garanta calitatea. Ne facem că vom garanta o calitate, ne prefacem, dar ne prefacem de multă vreme.”

Ionela Neagoe consideră că există o diferență uriașă între pregătirea necesară pentru ocuparea unui post și capacitatea de a transmite efectiv cunoștințele elevilor. „Nu garantează nimeni că cel care intră la ore este pregătit profesional pentru a ține acele ore, că este pregătit să le transmită copiilor informațiile”, a mai spus directoarea.

Aceasta avertizează că elevii care ajung la un colegiu de top precum „Gheorghe Lazăr” vin după un an de pregătire intensă și după un examen de admitere, având așteptări mari de la școala în care au intrat. „Copiii vin, au muncit un an de zile, au dat un examen greu, s-au pregătit, au investit în meditații. Și vii la Lazăr, nu vii la orice școală și ai așteptări”, a afirmat Ionela Neagoe.

Însă, continuă directoarea, conducerea școlii nu poate garanta întotdeauna că fiecare profesor se va ridica la nivelul așteptărilor elevilor și părinților. „Și eu sunt nevoită să mă uit în ochii tuturor și să spun «nu suntem perfecți. Nu ține de noi acest aspect». De multe ori nu putem să facem nimic, putem să ameliorăm, dar nu putem să garantăm o schimbare.”

În cazul profesorilor angajați pentru ore la plata cu ora, problema lipsei de calitate a predării este amplificată, spune directoarea, și de nivelul remunerației. „Plata este foarte mică. Sunt ore la plata cu ora, nu este normă întreagă, știți foarte bine că 25 lei pe oră… deci este complicat, foarte complicat să ai pe cineva care să fie și profesor bun și să vrea și banii ăștia”, a explicat Ionela Neagoe.

Ionela Neagoe: „Scopul nu e să dai pe cineva afară, ci să ai pe cineva bine pregătit”

Ce poate face un director când consideră că un profesor nu predă bine? Prea puține lucruri, continuă Ionela Neagoe. Iar asta pentru că pârghiile îi sunt extrem de limitate. „Mergem în asistență la oră. Sigur că asistența la oră se poate încheia cu niște sfaturi, ce are de îmbunătățit”.

În cazul în care problemele persistă, poate fi solicitată și intervenția inspectoratului școlar. „După mai multe asistențe la ore pot să apelez inspectoratul școlar, dar tot la o asistență. Adică inspectorul să vină și să vadă cum se desfășoară ora”, a explicat directoarea.

Însă, chiar și după o astfel de inspecție se ajunge, de regulă, tot la recomandări și sfaturi. „Și într-un final, tot niște recomandări, pentru că, știți, e greu să dai un om afară din sistem, pentru că va câștiga în instanță”, a afirmat Neagoe.

Însă directoarea insistă că obiectivul nu ar trebui să fie eliminarea profesorilor din sistem, ci îmbunătățirea calității predării. „Scopul nu e să dai pe cineva afară. Scopul este să ai pe cineva bine pregătit.”

Ionela Neagoe, despre deficitul de profesori din școli: „Suntem într-un dezastru național”

Directoarea Colegiului „Gheorghe Lazăr” consideră că problema calității predării este strâns legată de deficitul tot mai mare de profesori, în special la disciplinele exacte. „De multă vreme știm că mai ales materiile exacte, adică științele, sunt în deficit. Adică nu mai sunt profesori de matematică, de fizică, de chimie, de biologie, de informatică”, a declarat ea.

În opinia directoarei, criza este una de amploare națională. „Deci suntem într-un dezastru național”, avertizează dascălul care vine și cu soluții. Mai exact, înființarea unei platforme digitale pentru cadrele didactice disponibile.