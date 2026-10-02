Susține Susține

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”: „Avem un profesor confuz, care repetă același lucru și le spune copiilor să șteargă din caiete ce le-a spus să scrie cu o zi în urmă”

Laura Macavei
Laura Macavei
Reporter Educație
Comentează
Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, consideră că un director de școală ar trebui să aibă libertatea de a angaja el însuși profesorii, și nu inspectoratul. Doar așa va fi garantată calitatea actului predării. Foto: Facebook
Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, consideră că un director de școală ar trebui să aibă libertatea de a angaja el însuși profesorii, și nu inspectoratul. Doar așa va fi garantată calitatea actului predării. Foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Situație revoltătoare la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Ionela Neagoie, directoarea liceului, a declarat la Radio România Cultural că unul dintre profesorii titulari, proaspăt angajați, este confuz, repetă de mai multe ori același lucru și le spune copiilor să șteargă din caiete tot ce le-a predat cu o zi în urmă, pe motiv că acele informații nu sunt corecte. Aceste acuzații au venit partea elevilor care au sesizat problema și care au cerut conducerii o soluție. O soluție care însă nu există, căci școlile nu au nicio putere de decizie când vine vorba despre angajări sau demiteri, a mărturisit directoarea.

Cuprins:

Ionela Neagoe: „Eu mă uit la copii și le spun că nu am ce să fac”

Ionela Neagoie, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, a declarat într-un interviu acordat la Radio România Cultural că școlile au nevoie de o mai mare libertate, de o mai mare independență în ceea ce privește angajarea profesorilor. Doar în acest fel directorii ar putea verifica și corecta rapid calitatea predării. Însă, pentru că în sistemul de educație românesc nu există astfel de mecanisme, iar angajările se fac de către inspectoratele școlare, în clase ajung de multe ori profesori foarte slab pregătiți.

Directoarea a povestit că o astfel de situație, aparent fără ieșire, există chiar în colegiul pe care-l păstorește. „Am un profesor care a luat ore la noi, și despre care copiii vin și spun că este confuz, că repetă de cinci ori o chestiune, că a doua zi vine și spune că ce au scris ieri, în caiete trebuie șters pentru că nu este corect la o materie foarte importantă. Eu mă uit la copii și le spun că nu am ce să fac. Domnul profesor a luat orele în urma unui concurs. Trebuie să-i acordăm încredere și să sperăm că e doar un moment din existența dumnealui”, a mai spus Ionela Neagoe.

Nimeni din sistem nu poate garanta calitatea. Ionela Neagoe: „Ne prefacem doar”

Directoarea susține că sistemul actual nu oferă o garanție reală privind calitatea actului educațional în astfel de situații. „Nimeni nu poate garanta calitatea. Ne facem că vom garanta o calitate, ne prefacem, dar ne prefacem de multă vreme.”

Ionela Neagoe consideră că există o diferență uriașă între pregătirea necesară pentru ocuparea unui post și capacitatea de a transmite efectiv cunoștințele elevilor. „Nu garantează nimeni că cel care intră la ore este pregătit profesional pentru a ține acele ore, că este pregătit să le transmită copiilor informațiile”, a mai spus directoarea.

Aceasta avertizează că elevii care ajung la un colegiu de top precum „Gheorghe Lazăr” vin după un an de pregătire intensă și după un examen de admitere, având așteptări mari de la școala în care au intrat. „Copiii vin, au muncit un an de zile, au dat un examen greu, s-au pregătit, au investit în meditații. Și vii la Lazăr, nu vii la orice școală și ai așteptări”, a afirmat Ionela Neagoe.

Însă, continuă directoarea, conducerea școlii nu poate garanta întotdeauna că fiecare profesor se va ridica la nivelul așteptărilor elevilor și părinților. „Și eu sunt nevoită să mă uit în ochii tuturor și să spun «nu suntem perfecți. Nu ține de noi acest aspect». De multe ori nu putem să facem nimic, putem să ameliorăm, dar nu putem să garantăm o schimbare.”

În cazul profesorilor angajați pentru ore la plata cu ora, problema lipsei de calitate a predării este amplificată, spune directoarea, și de nivelul remunerației. „Plata este foarte mică. Sunt ore la plata cu ora, nu este normă întreagă, știți foarte bine că 25 lei pe oră… deci este complicat, foarte complicat să ai pe cineva care să fie și profesor bun și să vrea și banii ăștia”, a explicat Ionela Neagoe.

Ionela Neagoe: „Scopul nu e să dai pe cineva afară, ci să ai pe cineva bine pregătit”

Ce poate face un director când consideră că un profesor nu predă bine? Prea puține lucruri, continuă Ionela Neagoe. Iar asta pentru că pârghiile îi sunt extrem de limitate. „Mergem în asistență la oră. Sigur că asistența la oră se poate încheia cu niște sfaturi, ce are de îmbunătățit”.

În cazul în care problemele persistă, poate fi solicitată și intervenția inspectoratului școlar. „După mai multe asistențe la ore pot să apelez inspectoratul școlar, dar tot la o asistență. Adică inspectorul să vină și să vadă cum se desfășoară ora”, a explicat directoarea.

Însă, chiar și după o astfel de inspecție se ajunge, de regulă, tot la recomandări și sfaturi. „Și într-un final, tot niște recomandări, pentru că, știți, e greu să dai un om afară din sistem, pentru că va câștiga în instanță”, a afirmat Neagoe.

Însă directoarea insistă că obiectivul nu ar trebui să fie eliminarea profesorilor din sistem, ci îmbunătățirea calității predării. „Scopul nu e să dai pe cineva afară. Scopul este să ai pe cineva bine pregătit.”

Ionela Neagoe, despre deficitul de profesori din școli: „Suntem într-un dezastru național”

Directoarea Colegiului „Gheorghe Lazăr” consideră că problema calității predării este strâns legată de deficitul tot mai mare de profesori, în special la disciplinele exacte. „De multă vreme știm că mai ales materiile exacte, adică științele, sunt în deficit. Adică nu mai sunt profesori de matematică, de fizică, de chimie, de biologie, de informatică”, a declarat ea.

În opinia directoarei, criza este una de amploare națională. „Deci suntem într-un dezastru național”, avertizează dascălul care vine și cu soluții. Mai exact, înființarea unei platforme digitale pentru cadrele didactice disponibile.

Practic, un astfel de sistem ar permite directorilor să identifice profesori pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp și să îi invite la un interviu înainte de a ajunge la clasă. „Ideal ar fi fost să avem o platformă în care să existe, ca în America, profesorii care își doresc să suplinească inclusiv pentru concedii medicale, să se înscrie acolo și noi, directorii, să știm să căutăm”, a explicat Neagoe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: elevi scoli educatie
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Gsp.ro
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Avantaje.ro
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Peste 4.000 de comercianți români și-au extins afacerile pe piețele din Bulgaria și Grecia prin intermediul platformei de comerț electronic Trendyol
Știri România
15:00
Românii, motorul Trendyol în Balcani: o treime din vânzările din Grecia și Bulgaria vine de la cei 4.000 de comercianți din România
Protest antiguvernamental „Asta nu e Moscova” la Sofia, Bulgaria – 28 septembrie 2026
Exclusiv
Știri România
13:00
Cum a trecut Bulgaria prin șapte rânduri de alegeri anticipate și a supraviețuit economic. Explicația lui Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR
Parteneri
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul.ro
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia
Fanatik.ro
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Denise Rifai
Stiri Mondene
16:06
Denise Rifai, noi detalii despre emisiunea la care lucrează, după ce a părăsit „Furnicuțele”. „Va fi ceva WOW”
Mirela Retegan
Stiri Mondene
15:55
Anunțul făcut de Mirela Retegan despre Asia Express: „Am câștigat mult mai mult decât un trofeu”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare
Observatornews.ro
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Mediafax.ro
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU, Foto: X
Politică
15:30
Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU: „O onoare”
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Politică
13:21
Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
Fanatik.ro
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
16:33
Unde are loc cea mai mare reuniune mondială dedicată spațiului, Congresul Internațional de Astronautică (IAC) 2026
Stiri Mondene
16:20
Cosmin Cernat dă startul unei noi serii de interviuri. Ce regulă le-a impus invitaților săi
Știri România
16:17
Simona Halep, decizie radicală după ce compania aeriană AnimaWings a cerut intrarea în insolvență
Știri România
16:06
10.000 de bărbați din București și Ilfov, cel mai tânăr având 43 de ani, sunt convocați, de pe 5 octombrie, la un exercițiu de mobilizare
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Bani și Afaceri
12:57
Euro, nou record negativ la cursul BNR, din cauza instabilității politice: 5,3447 lei. Ce înseamnă deprecierea bruscă a monedei naționale
Bani și Afaceri
13:23
Indicele ROBOR crește din nou și atinge cele mai mari valori din ultimele luni
Știri România
11:47
Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Castraveți bulgărești
Lifestyle
13:01
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
12:43
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop scorpion pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop leu pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă.
Știri România
12:40
Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025
România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar.
Știri România
10:24
Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”
INSTANT DNA IASI BOLOJAN 000 INQUAM Photos Miruna Turbatu-
Știri România
10:00
Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
instalatie-metawealth sursa foto metawealthco
Exclusiv
Știri România
10:00
Moldova devine o uriașă „baterie” a României: investitori din mai multe țări au proiecte de sute de milioane de euro
oameni-romani-strada-guvernul-romaniei
Opinii
14:54
„Vox populi, vox Dei”
grafic-crestere-online-economie-inteligenta-artificiala
Opinii
14:43
Creșterea economică în era inteligenței artificiale
Actriță repetând pe scena unui teatru
Analiză
Opinii
06:55
Artiști din toate țările, uniți-vă! Jos capitalismul, trăiască ideologia!
Harta conductelor regionale
Analiză
Opinii
1 oct.
Coridorul Vertical e cu scandal!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu