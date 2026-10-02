Lucrările la linia de metrou spre Aeroportul Otopeni: TBM-urile sunt transportate către stația Bruxelles

Continuă lucrările la Magistrala 6 de metrou, care va lega Capitala de Aeroportul Otopeni. Metrorex a demarat procedurile de transport ale celor două utilaje TBM (Tunnel Boring Machine) care vor fora tunelurile de pe Secțiunea Nord, cea cuprinsă între stația Tokyo și Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni). Echipamentele sunt transportate către șantierul viitoarei stații Bruxelles, urmând a fi asamblate și pregătite pentru lansarea în subteran.

TBM-urile, cunoscute și sub denumirea de „cârtițe”, sunt utilaje de mare tonaj ce se folosesc pentru săparea mecanică și continuă a tunelurilor cu secțiune circulară.

„Cele două utilaje sunt de tip EPB (Earth Pressure Balance), fiecare având 103 m lungime, 602 tone greutate, 6,57 m diametrul capului de forare”, potrivit Metrorex.

După ce TBM-urile vor fi transportate și asamblate în puțul de lansare al stației Bruxelles, acestea vor excava cele două tuneluri ale Secțiunii NORD.

Viteza medie estimată cu care utilajele de forat ar urma să înainteze este de aproximativ 14 metri pe zi, potrivit sursei citate, reprezentând „echivalentul a 10 inele de tunel pe zi”.

„Transportul și pregătirea TBM-urilor pentru excavarea tunelurilor marchează o nouă etapă importantă în implementarea Magistralei 6, proiect care va asigura legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă”, a mai transmis Metrorex.

Construcţia Magistralei 6 a început pe 15 decembrie 2023, iar proiectul are o valoare totală de peste 10,45 miliarde de lei, cu TVA.

Linia va avea o lungime de 14,2 km, 12 staţii şi va fi realizată în două secţiuni:

- 1 Mai - Tokyo (Secțiunea Sud) - 6,6 km, 6 staţii (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo);