Scena asta se repetă în milioane de familii românești în fiecare seară. Și în 2026, tot mai mulți părinți caută o soluție mai bună.

Cum s-a schimbat modul în care copiii învață

Generația de elevi de azi a crescut cu telefonul în mână și cu accesul instant la orice informație. Modul în care procesează și absorb informația e diferit față de generațiile anterioare — preferă vizualul în locul textului, exemplele concrete în locul definițiilor abstracte și ritmul propriu în locul unuia impus.

Manualul școlar, oricât de bine structurat, nu poate ține pasul cu aceste așteptări. Un text scris, oricât de clar, nu arată procesul de gândire din spatele unei rezolvări matematice. Nu poți da replay unui manual.

Exact aici intervine o schimbare pe care tot mai mulți părinți o observă: copiii înțeleg mai bine când li se explică printr-un videoclip bine făcut decât când citesc același lucru dintr-o carte. Nu e lene — e un alt stil de învățare, la fel de valid.

Meditațiile — soluția clasică cu un preț tot mai greu de justificat

Meditațiile au fost mult timp singura alternativă reală la ce se întâmpla la clasă. Un profesor dedicat, ore individuale, progres vizibil — sistemul funcționează. Problema e costul, care a crescut semnificativ în ultimii ani.

O ședință de meditații la matematică costă astăzi între 80 și 150 de lei, în funcție de oraș și profesor. Două ședințe pe săptămână înseamnă între 640 și 1.200 de lei pe lună — doar la o singură materie. Dacă adaugi și româna, bugetul lunar pentru meditații poate depăși cu ușurință 2.000 de lei.

Pentru multe familii, suma asta nu e sustenabilă. Și chiar și pentru cele care și-o permit, rămâne problema programului fix, a orelor anulate și a momentelor când copilul are o nelămurire la 10 seara și nu are pe cine întreba.

Școala Virtuală — o platformă românească pentru elevii de gimnaziu

În acest context a apărut Școala Virtuală, o platformă educațională dedicată elevilor din clasele 5–8, care acoperă matematica și limba română cu sute de lecții video realizate de profesori reali, exerciții rezolvate și teste — toate structurate după programa școlară românească.

Principiul e simplu: elevul accesează platforma oricând are nevoie, caută lecția la care are nelămuriri și urmărește explicația pas cu pas. Dacă nu a înțeles din prima, mai dă o dată play. De câte ori are nevoie, fără presiune și fără să depindă de programul unui meditator.

Conținutul e organizat pe clase și capitole, exact cum e materia la școală. De la noțiuni de aritmetică din clasa a 5-a — inclusiv suma lui Gauss, unul dintre capitolele care dau cel mai multe bătăi de cap elevilor — până la geometrie și algebră din clasele superioare, cum ar fi calculul ariei triunghiului dreptunghic, totul e disponibil într-un format clar și accesibil.

Ce include platforma concret

Pe lângă lecțiile video, Școala Virtuală oferă exerciții rezolvate pas cu pas — pentru că la matematică nu e suficient să știi formula, trebuie să înțelegi și cum o aplici în fiecare tip de problemă. Sunt incluse și teste prin care elevul poate verifica singur ce a înțeles, imediat după ce a urmărit lecția.

Platforma are și o aplicație mobilă disponibilă pe Google Play, gândită pentru elevii care sunt mereu cu telefonul în mână. Aplicația include un joc tip trivia cu întrebări din matematică și română, dar și un mod de duel live — o competiție în timp real între doi elevi, care transformă recapitularea materiei într-o activitate pe care ai vrea să o faci, nu una la care ești obligat.

Cât costă și de ce contează

Abonamentul lunar costă mai puțin decât o singură oră de meditații. Prima lună are un preț special, pentru ca părinții să poată testa platforma fără niciun risc. Nu există contract și nu există perioadă minimă de abonare — se poate anula oricând.

Raportul dintre cost și valoare e greu de ignorat: acces nelimitat la sute de lecții video, exerciții rezolvate, teste și aplicație mobilă, pentru toate clasele de gimnaziu, la ambele materii. O singură oră de meditații costă mai mult.

De ce contează accesul permanent

Unul dintre cele mai mari avantaje ale unei platforme online față de meditațiile clasice e disponibilitatea. Școala nu se oprește vinerea și nelămuririle nu apar doar în timpul orelor de program ale unui meditator.

Cu Școala Virtuală, copilul poate accesa orice lecție oricând — seara înainte de un test, în weekend, în vacanță, de pe telefon sau laptop. Nu există ore anulate, nu există drum până la meditator și înapoi, nu există săptămâni pierdute când familia e plecată.

Cum arată învățatul în 2026

Educația nu s-a schimbat fundamental — copiii tot au nevoie să înțeleagă materia, să exerseze și să primească feedback. Ce s-a schimbat e modul în care accesează aceste lucruri.

În 2026, un elev de gimnaziu nu mai e limitat la ce se predă în clasă și la orele de meditații pe care familia și le permite. Are acces la explicații clare, disponibile oricând, la un cost accesibil. Iar părinții au în sfârșit o alternativă reală la întrebarea „ce facem când copilul nu înțelege ceva și nu avem cu cine?”

Răspunsul, din ce în ce mai des, e simplu: dai play.

Foto: Pexels

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