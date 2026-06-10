În multe dintre aceste situații, soluția medicală necesară este un tratament de endodontie (știut și ca „tratament de canal”), procedura prin care medicul stomatolog intervine în interiorul dintelui pentru a îndepărta țesutul inflamat sau infectat, cu scopul de a salva dintele natural.

Ce se întâmplă în interiorul dintelui?

Sub smalțul dur și stratul de dentină se află pulpa dentară, un țesut moale care conține vase de sânge și nervi. Când bacteriile dintr-o carie profundă ajung la acest nivel, pulpa se inflamează și, ulterior, se infectează. Această inflamație pune presiune pe nerv, generând disconfortul puternic. Dincolo de cariile profunde netratate, problemele endodontice pot fi declanșate și de traumatisme accidentale, fisuri invizibile la suprafață sau chiar de unele tratamente stomatologice vechi care au cedat în timp.

Simptome frecvente pe care nu trebuie să le ignori

Afectarea nervului se manifestă diferit de la o persoană la alta, dar există câteva simptome specifice care indică nevoia unei evaluări medicale amănunțite:

Durerea spontană: Un disconfort ascuțit care apare brusc, fără un stimul vizibil, sau o durere pulsatilă care te trezește noaptea.

Un disconfort ascuțit care apare brusc, fără un stimul vizibil, sau o durere pulsatilă care te trezește noaptea. Sensibilitatea prelungită: Dacă senzația dureroasă la consumul de alimente reci sau fierbinți durează mult timp după ce stimulul a fost îndepărtat.

Dacă senzația dureroasă la consumul de alimente reci sau fierbinți durează mult timp după ce stimulul a fost îndepărtat. Durerea la presiune: Imposibilitatea de a mesteca pe partea respectivă sau disconfortul resimțit la simpla atingere a dintelui.

Imposibilitatea de a mesteca pe partea respectivă sau disconfortul resimțit la simpla atingere a dintelui. Semne gingivale: Apariția unei inflamații, a unei umflături sau a unui mic nodul pe gingie, adesea însoțit de puroi și de un gust neplăcut.

Apariția unei inflamații, a unei umflături sau a unui mic nodul pe gingie, adesea însoțit de puroi și de un gust neplăcut. Semnele care indică urgență medicală, nu doar programare stomatologică: febră, umflare extinsă a feței/ obrazului/ gâtului, dificultăți la înghițire sau respirație, stare generală alterată.

Riscurile amânării tratamentului

Timpul joacă un rol esențial în stadiul infecției. Odată ce bacteriile invadează spațiul pulpar, ele nu se opresc acolo. Fără tratament, infecția se poate extinde din interiorul dintelui către țesuturile din jurul vârfului rădăcinii și, în unele cazuri, către osul maxilar sau mandibular. În anumite cazuri, această evoluție poate duce la formarea unui abces dentar, care necesită evaluare rapidă, mai ales dacă apar umflături, febră sau durere intensă. Mai grav, distrugerea osului de susținere poate face ca dintele să nu mai poată fi salvat, extracția rămânând singura opțiune.

Abordarea modernă: confort și tehnologie

Stomatologia a evoluat enorm, transformând complet experiența tratamentelor de canal și eliminând frica din jurul acestor proceduri. Cu ajutorul anestezicelor actuale și al protocoalelor minuțioase, intervenția se poate realiza cu disconfort redus, în condiții de anestezie locală. Evaluarea începe cu un consult clinic, iar medicul poate recomanda radiografie dentară sau, în cazuri mai complexe, CBCT, pentru o imagine mai detaliată a rădăcinilor și a țesuturilor din jur.

Pacienții care caută un astfel de standard ridicat de îngrijire pot găsi soluții sigure la clinica Petra Smiles din Cluj-Napoca. Echipa de aici abordează fiecare caz cu multă empatie, folosind tehnologie de ultimă generație pentru a maximiza șansele de păstrare a dintelui. Pentru pacienții locali, dar și pentru cei care ajung în Cluj-Napoca pentru tratamente stomatologice, comunicarea clară și confortul în cabinet pot face experiența mai ușor de gestionat.

Diagnosticarea la timp asigură reușita

Scopul principal al medicinii dentare contemporane este păstrarea structurilor naturale ori de câte ori situația clinică o permite. Un dinte salvat printr-o intervenție atentă, curățat corect și restaurat ulterior, poate rezista pe termen lung, dar depinde de gradul de afectare, restaurarea finală, igienă, controale și forțele masticatorii.

Nu orice sensibilitate înseamnă, însă, automat tratament de canal. Uneori poate fi vorba despre retracție gingivală, smalț afectat, obturații vechi, bruxism sau alte cauze. Diagnosticul trebuie stabilit de medic.

Așadar, dacă te confrunți cu durere, inflamație sau sensibilitate care refuză să treacă, cel mai precaut plan de acțiune este programarea unui consult de specialitate. Intervenția la timp poate însemna un tratament mai predictibil, reducerea riscului de complicații și șanse mai bune de păstrare a dintelui natural.

Sursa foto: canva.com

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