Skinny, straight, wide leg sau bootcut: cum alegi croiala potrivită?

Fiecare pereche de blugi arată diferit în funcție de croială și alte câteva detalii. Talia, lățimea coapselor, lungimea cracului și structura denimului influențează atât confortul, cât și felul în care se așază ținuta. De aceea, înainte să te concentrezi pe culoare sau pe trend, merită să te uiți la forma pantalonilor și la modul în care se potrivesc cu stilul tău de zi cu zi.

Blugii skinny, straight, wide leg și bootcut au fiecare un efect diferit asupra proporțiilor și pot fi integrați ușor în ținute casual, smart-casual sau de weekend. Important este să alegi modelul în care te simți bine și pe care îl poți combina cu piesele pe care le porți deja.

Verifică mai întâi talia, materialul și lungimea

Dacă vrei să compari mai multe croieli clasice, poți explora selecția Levi's și să observi diferențele dintre modelele skinny, straight, tapered sau relaxed. Dincolo de numele croielii, contează felul în care blugii se așază pe corp și cât de bine se potrivesc rutinei tale.

Talia ar trebui să rămână confortabilă atunci când mergi sau te așezi, iar materialul să îți permită să te miști natural. Pentru croielile apropiate de corp, denimul cu puțin elastan poate oferi flexibilitate, în timp ce modelele drepte sau ample capătă o linie frumoasă într-un material ceva mai ferm.

Lungimea este la fel de importantă. Jeanșii cropped merg foarte bine cu sneakers, loafers sau balerini, în timp ce modelele bootcut și wide leg arată cel mai bine atunci când tivul cade aproape de încălțăminte.

Fă un test rapid înainte de alegere

Când probezi blugii, analizează:

cum se simte talia atunci când stai jos;

dacă ai suficientă libertate în zona coapselor;

dacă tivul se potrivește cu încălțămintea preferată;

dacă materialul își păstrează forma în mișcare.

Blugii skinny: pentru o siluetă bine definită

Blugii skinny urmăresc linia piciorului de la talie până la gleznă și sunt ușor de purtat mai ales în sezonul rece. Se potrivesc foarte bine cu ghete, bocanci sau cizme înalte și creează o bază simplă pentru ținute în straturi.

Dacă vrei un look echilibrat, combină-i cu un pulover amplu, un sacou ușor oversized sau o cămașă mai lejeră. Pentru birou, poți adăuga un blazer și loafers, iar pentru weekend, un hanorac și sneakers.

Un denim cu o elasticitate moderată oferă mai mult confort, mai ales dacă porți blugii multe ore. Alege o pereche care urmează linia corpului, dar îți permite să te miști firesc.

Blugii straight leg: varianta ușor de purtat zi de zi

Croiala straight leg păstrează o linie aproape dreaptă de la coapsă până la gleznă. Este una dintre cele mai versatile croieli și funcționează foarte bine în ținute casual, office relaxat sau smart-casual.

Poți combina acești blugi cu un tricou simplu și sneakers pentru o zi prin oraș, cu o cămașă și loafers pentru birou sau cu un blazer și botine pentru o ieșire de seară.

Modelele într-un albastru mediu au un aer relaxat, în timp ce denimul închis poate face ținuta să pară mai rafinată. Dacă îți place un stil minimalist, straight leg este o alegere foarte ușor de integrat în garderobă.

Blugii wide leg: volum controlat și un look actual

Jeanșii wide leg sunt largi de la șold sau de la coapsă până la tiv și creează o siluetă fluidă, modernă. Pentru un echilibru vizual, poți combina volumul pantalonilor cu un top mai simplu sau mai apropiat de corp.

Un body, un tricou introdus în talie sau o cămașă purtată lejer pot completa foarte bine această croială. O jachetă scurtă sau un blazer care marchează ușor talia ajută și ele la definirea proporțiilor.

În ceea ce privește încălțămintea, un model wide leg merge cu sneakers cu talpă mai înaltă, botine, sandale cu platformă sau pantofi cu vârf ascuțit. Alege lungimea în funcție de pantofii pe care îi porți cel mai des.

Blugii bootcut: echilibru între clasic și modern

Blugii bootcut sunt mai apropiați de corp în partea superioară și se lărgesc discret de la genunchi în jos. Această croială creează o linie fluidă și se potrivește foarte bine cu botine, ghete sau pantofi cu toc.

Pentru o ținută de zi, poartă-i cu o cămașă simplă și un cardigan scurt. Pentru un look mai elegant, combină-i cu un top fin și un blazer.

Talia înaltă poate evidenția zona mijlocului, iar un tiv care acoperă parțial încălțămintea contribuie la un efect vizual alungit. Dacă vrei o variantă mai discretă decât flare, bootcut este o alegere foarte versatilă.

Alege croiala în funcție de proporțiile pe care vrei să le creezi

Silueta poate fi un reper, dar nu trebuie să devină o regulă. Mai important este să alegi croiala care îți oferă proporțiile și confortul pe care le preferi.

Variantele straight și bootcut pot crea o linie echilibrată, cele wide leg adaugă mișcare și volum, iar modelele skinny pun accent pe forma piciorului. Dacă vrei să evidențiezi talia, alege un model cu talie înaltă și completează-l cu un top introdus în pantaloni.

Pentru mai mult spațiu în zona șoldurilor și coapselor, croielile straight sau wide leg pot fi foarte confortabile. Important este ca materialul să cadă natural și să păstreze o linie clară.

Potrivește blugii cu încălțămintea și restul garderobei

Croiala devine mult mai ușor de ales atunci când te gândești la ținutele pe care le porți deja. Blugii skinny se combină natural cu cizme și ghete, jeanșii straight merg cu aproape orice tip de încălțăminte, cei wide leg arată bine cu talpă mai înaltă, iar variantele bootcut completează botinele și pantofii cu toc.

Înainte să alegi o pereche, imaginează-ți cel puțin trei ținute în care o poți integra. Dacă o vezi alături de tricourile, sacourile, puloverele și pantofii pe care îi ai deja, sunt șanse mari să devină una dintre piesele preferate.