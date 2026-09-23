BMW accelerează producția modelului iX3 în fabrica din Debrecen, Ungaria, de la granița cu România, care funcționează acum 24 de ore pe zi pentru a răspunde cererii de 100.000 de comenzi din Europa.

BMW produce non-stop modelul iX3

Această tranziție către un program non-stop este rezultatul unei cereri record pentru primul model din seria Neue Klasse, lansat în octombrie 2025, potrivit AutoNext. Fabrica din Debrecen a înregistrat o creștere rapidă a producției, trecând la un al treilea schimb în septembrie 2026, la mai puțin de un an de la debutul producției.

BMW a anunțat că a primit peste 100.000 de comenzi în Europa pentru noul SUV electric iX3, primul model construit pe platforma Neue Klasse. Compania a declarat că a construit deja peste 50.000 de unități iX3 până la data de 28 iulie 2026, marcând cea mai rapidă rampă de producție din istoria companiei.

Cu o capacitate anuală de 150.000 de vehicule electrice, fabrica din Debrecen produce aproximativ 12.500 de unități pe lună în trei schimburi. În prezent, aproape 50.000 de comenzi rămân în așteptare, ceea ce echivalează cu aproximativ patru luni de producție la capacitate maximă.

Decizia de a introduce schimbul de noapte a fost luată pentru a reduce timpul de livrare și pentru a pregăti linia de producție pentru un al doilea model Neue Klasse, programat să intre în fabricație în toamna anului 2026.

Eliminarea tarifelor suplimentare europene

Spre deosebire de iX3-ul anterior, produs în Shenyang, China, și afectat de tarife suplimentare de 20,7% pentru exporturile către Europa, noul model este fabricat local, eliminând astfel aceste costuri.

Bateriile sunt asamblate în Ungaria, însă celulele din interior provin în continuare din Asia, după ce liniile de producție ale gigantului CATL din Debrecen au fost oprite pe 25 august. Decizia a fost luată de inspectori după ce nouă angajați au fost depistați cu niveluri crescute de nichel. Cum nici fabrica vecină, EVE Energy, nu a început încă producția, toate mașinile asamblate non-stop de BMW la Debrecen folosesc celule importate, zădărnicind deocamdată planul germanilor de a scurta lanțul de aprovizionare.

Viitorul Neue Klasse

BMW a confirmat că un al doilea model Neue Klasse va fi produs în Debrecen începând din această toamnă, însă nu a dezvăluit numele acestuia. Se speculează că ar putea fi un model coupé din familia iX3, posibil denumit iX4.