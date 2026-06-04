Iar dacă în trecut accidentările de umăr erau apanajul sportivilor profesioniști, astăzi ele apar tot mai des la persoane între 30 și 55 de ani, care fac sport recreativ după o săptămână întreagă petrecută la birou.

De ce e umărul atât de vulnerabil

Umărul este cea mai mobilă articulație din corp. Tocmai această mobilitate îl face și cel mai instabil — stabilitatea lui depinde aproape exclusiv de mușchi și tendoane, nu de structura osoasă. Când acești mușchi sunt slăbiți de orele petrecute la calculator, orice mișcare bruscă sau efort intens poate provoca o leziune. Conform specialiștilor de la Institutul Umărului — centru medical din București dedicat exclusiv diagnosticului și tratamentului afecțiunilor umărului — trei tipuri de probleme apar cel mai frecvent în context sportiv recreativ:

Ruptura coafa rotatorie apare de obicei la mișcările cu brațul deasupra capului: serviciu la tenis, smash la padel, ridicări de greutăți. Semnele clasice sunt durerea ascuțită în momentul accidentării și slăbiciunea la ridicarea brațului ulterior.

Ruptura de tendon infraspinos este mai puțin spectaculoasă, dar la fel de problematică. Apare la rotațiile externe ale brațului — frecventă la înotători și la cei care fac antrenamente cu greutăți. Indiciul tipic: durere nocturnă și dificultate la dus mâna la spate.

Luxatie umar apare mai ales la căderile pe brațul întins și la sporturile de contact, dar și la mișcările bruște de abducție cu rotație externă. Se manifestă prin durere intensă în momentul accidentării, senzația că umărul „scapă” din articulație și, în lipsa tratamentului, instabilitate recurentă.

Semnele care nu trebuie ignorate

Câteva simptome sunt suficient de clare încât să justifice o vizită la medic, nu o săptămână de pauză și gel antiinflamator:

  • durere care persistă peste 2 săptămâni
  • durere nocturnă care te împiedică să dormi pe partea afectată
  • slăbiciune evidentă la ridicarea brațului
  • clicuri sau senzația că „ceva nu e la locul lui”
  • limitarea mobilității la gesturi simple (îmbrăcat, pieptănat, condus)

Sub coordonarea Dr. Ion-Andrei Popescu, chirurg ortoped supraspecializat exclusiv în chirurgia umărului, echipa de la Institutul Umărului tratează aceste afecțiuni prin tehnici minim invazive de artroscopie, cu protocoale validate internațional. Consultul la un ortoped umar la primele semne face diferența: cu cât diagnosticul vine mai devreme, cu atât tratamentul e mai puțin invaziv și recuperarea mai rapidă.

Ce poți face preventiv

Câteva obiceiuri reduc semnificativ riscul de accidentare:

  • încălzire de minimum 10 minute înainte de orice activitate sportivă, cu accent pe articulația umărului
  • exerciții de întărire pentru coafa rotatorilor (incluse în orice program echilibrat de antrenament)
  • evitarea creșterilor bruște de intensitate — progresia treptată previne majoritatea suprasolicitărilor
  • pauze active în zilele de birou: corectarea posturii și mobilizarea umerilor la fiecare oră

Sportul de weekend nu trebuie abandonat — dimensiunea problemei nu stă în activitatea în sine, ci în lipsa pregătirii și ignorarea semnalelor pe care corpul le transmite. Un umăr sănătos înseamnă o viață activă pe termen lung, iar diagnosticul corect, la momentul potrivit, face diferența între o pauză de câteva săptămâni și o problemă cronică.

Foto: Pexels

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