Vreme călduroasă în Capitală până mâine dimineață

Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 7 iulie, ora 10:00-8 iulie, ora 09:00, vremea va fi călduroasă în Capitală.

„Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse slabe (2…6 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Cod galben de furtuni în București de miercuri după-amiază

În intervalul 8 iulie, ora 09:00–8 iulie, ora 23:00, vremea va rămâne călduroasă, însă meteorologii anunță o schimbare începând din a doua parte a zilei.

„Vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50…70 km/h), vijelii, averse (5…15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade”, potrivit ANM.

Meteorologii precizează că municipiul București va intra sub o atenționare meteorologică cod galben în intervalul 8 iulie, ora 12:00–8 iulie, ora 23:00. Avertizarea este emisă pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii, fenomene prognozate pentru a doua parte a zilei de miercuri.

Furtuni din această noapte în jumătate de țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări meteorologice cod galben de instabilitate atmosferică, valabile în intervalul 7 iulie, ora 23.00–8 iulie, ora 23.00. Specialiștii anunță ploi torențiale, grindină și vijelii puternice în mare parte din țară.

Prima avertizare meteorologică este valabilă în intervalul 7 iulie, ora 23.00-8 iulie, ora 12.00 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică.

„În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15-25 l/mp)”, transmite ANM.

Harta județelor afectate de furtuni începând din această noapte. Sursa foto: ANM

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea și în alte regiuni ale țării. „Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest”, potrivit meteorologilor ANM.

Miercuri, furtuni în cea mai mare parte a țării

Cea de-a doua atenționare meteorologică este valabilă în intervalul 8 iulie, ora 12.00-8 iulie, ora 23.00 și vizează cea mai mare parte a teritoriului, conform textului și hărții emise de ANM.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului, vijelii, ploi torențiale și grindină.

„Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) vor fi cantități de apă de 15-20 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, arată avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Harta județelor afectate de furtuni, miercuri, 8 iulie. Sursa foto: ANM

Potrivit avertizărilor emise de ANM, principalele fenomene prognozate azi și mâine sunt intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice, averse și căderile de grindină, manifestări care vor afecta succesiv mai multe regiuni ale țării în intervalul 7-8 iulie.

Vezi și prognoza ANM actualizată pentru următoarele 4 săptămâni

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