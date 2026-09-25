Sunt obiceiurile regionale de gaming într-adevăr mai diferite decât presupune majoritatea?

O concepție greșită frecventă prezintă fiecare țară drept o lume a jocurilor izolată, definită de un singur dispozitiv, un singur gen și un singur obicei de cumpărare. Dovezile disponibile indică, în schimb, că anumite condiții regionale influențează accesul, cheltuielile, platformele și contextul social, în timp ce jucătorii împart în continuare titluri și comunități dincolo de granițe. Estimarea Newzoo pentru 2025, din ediția respectivă a raportului, plasa numărul total al jucătorilor la nivel mondial la 3,58 miliarde, dintre care aproximativ 3 miliarde jucau pe mobil. Particularitățile locale oferă un context util cititorilor din România și din alte țări, nu reguli valabile pentru fiecare jucător în parte.

Opțiunile de carduri cadou pentru V-Bucks se găsesc de obicei prin canale oficiale de vânzare sau în ofertele de pe marketplace-uri digitale, ajutând cumpărătorii să își reîncarce creditul de pe platformă. O opțiune practică este card V Bucks Fortnite, disponibil pe Eneba, un marketplace digital pentru chei de jocuri, carduri cadou și produse digitale. Paginile produselor pot afișa informații despre compatibilitatea regională și platformă, iar comercianții verificați oferă un cadru transparent pentru achiziționarea de produse digitale legitime. Compatibilitatea dintre platforma vizată, informațiile regionale și contul utilizatorului este un aspect firesc de verificat atunci când faci cumpărături în cunoștință de cauză.

Combinația de platforme reflectă tendințele generale ale pieței

Conform estimării Newzoo pentru 2025, jocurile pe mobil au generat aproximativ 103 miliarde de dolari, adică 55% din veniturile industriei jocurilor. Răspândirea lor globală nu elimină importanța comercială și culturală a jocurilor pe PC și consolă. Aceeași analiză regională asocia Europa cu o bază puternică de jucători pe PC, iar America de Nord cu o orientare mai pronunțată spre console. Ambele regiuni includ jucători care folosesc mai multe dispozitive, astfel că aceste comparații descriu tendințe generale ale pieței, nu identități fixe. Acest lucru contează deoarece combinația de dispozitive spune mai multe despre disponibilitate și obiceiuri decât despre preferințele unui singur jucător.

Asia-Pacific a fost cea mai mare piață regională din această estimare, generând aproximativ 87,6 miliarde de dolari, echivalentul a 46% din veniturile globale. America Latină, Orientul Mijlociu și Africa au fost piețe mai mici, dar au înregistrat ritmuri de creștere anuală mai rapide. Potrivit previziunii, China și Statele Unite au reprezentat împreună aproximativ jumătate din cheltuielile globale ale consumatorilor pentru jocuri. Această concentrare înseamnă că piețele mari pot modela discuțiile globale pentru publicuri din întreaga lume, însă nu elimină practicile locale. Generațiile mai tinere folosesc din ce în ce mai mult mobilul, PC-ul și consola, în loc să aparțină exclusiv unei singure platforme.

Accesul și contextul de cumpărare modelează jocul

Japonia și Coreea de Sud arată de ce contextul local merită mai multă atenție decât stereotipurile simpliste. În Japonia, Newzoo a identificat mobilul drept cea mai mare platformă atât ca venituri, cât și ca număr de jucători, alături de o preferință raportată pentru jocurile single-player în rândul gamerilor japonezi. PC bang-urile din Coreea de Sud creează un context social și practic distinct pentru jocurile pe PC, unde titlurile competitive și de lungă durată se numără în continuare printre jocurile cărora jucătorii le alocă mult timp. Aceste exemple descriu tendințe relevante, fără a defini fiecare jucător din vreuna dintre cele două țări.

Reglementările influențează, de asemenea, timpul disponibil pentru gaming. În august 2021, China a introdus limite de timp pentru jocurile online în cazul utilizatorilor sub 18 ani. Regulile permiteau o oră de joc, între 20:00 și 21:00, vinerea, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală. Acestea se aplicau minorilor, nu tuturor jucătorilor, și oferă un exemplu concret de politici care influențează accesul. De asemenea, arată că accesul poate fi influențat și de factori care depășesc preferințele personale.