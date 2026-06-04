Ce este tăietura marquise și cum arată

Tăietura marquise are o formă alungită, cu două capete ascuțite și o suprafață ovală extinsă. Originile sale sunt asociate curții regale franceze din secolul al XVIII-lea, însă popularitatea sa rămâne constantă și în prezent, datorită profilului distinctiv și a modului în care interacționează cu lumina.

Față de tăietura rotundă clasică, marquise oferă una dintre cele mai mari suprafețe vizibile raportat la greutatea în carate. O piatră de 0,8 carate tăiată marquise va părea vizibil mai mare decât una rotundă de aceeași greutate. Acest aspect este relevant pentru cei care doresc un impact vizual ridicat fără a crește proporțional bugetul alocat.

Pe degetele cu un profil mai lung și subțire, forma alungită a tăieturii marquise are un efect de elongare suplimentar, accentuând eleganța ansamblului.

Moissanite în tăietură marquise: o combinație cu relevanță crescută

În ultimii ani, moissanite a câștigat teren ca alternativă la diamant în bijuteriile de logodnă. Duritatea sa pe scara Mohs este de 9,25 — comparativ cu 10 pentru diamant — ceea ce îl face potrivit pentru purtare zilnică, rezistent la zgârieturi și uzură.

Din punct de vedere optic, moissanite prezintă un indice de refracție ușor superior diamantului, ceea ce înseamnă că dispersează lumina intens, generând efecte cromatice pronunțate. În tăietura marquise, această caracteristică este amplificată de suprafața extinsă a pietrei, rezultând un aspect deosebit de viu și luminos.

Colecția de inele cu moissanite disponibilă pe castelo.ro reunește mai multe modele care combină această piatră cu diverse forme și tipuri de monturi, oferind opțiuni pentru stiluri diferite.

Un model reprezentativ: inelul Leterne

Printre modelele care ilustrează potențialul acestei combinații se numără inelul de logodnă marquise Leterne din aur 14k. Acesta integrează o piatră de moissanite de 0,8 carate în tăietură marquise, montată într-o structură din aur 14k.

Montura simplă, fără ornamente suplimentare, pune în valoare piatra ca element central al designului. Contrastul dintre culoarea caldă a aurului și albul rece al moissanite-ului contribuie la un aspect echilibrat, care nu supraîncarcă vizual. Brațul subțire al inelului menține proporțiile și se potrivește unui stil rafinat, fără ostentație.

Aspecte practice de luat în calcul

Tăietura marquise prezintă câteva particularități tehnice relevante pentru purtarea pe termen lung. Capetele ascuțite ale pietrei sunt mai expuse la impacturi directe față de tăieturile rotunde sau ovale. O montură cu protecție la capete — sub forma unor gheare sau a unui cadru parțial — reduce semnificativ acest risc și este recomandată pentru utilizare zilnică.

Forma alungită a pietrei este, de asemenea, mai sensibilă la poziționarea pe deget. Orientarea verticală este standardul, însă unele persoane optează și pentru varianta orizontală, care creează un aspect mai neobișnuit.

Pentru ce tip de purtătoare este potrivit

Tăietura marquise nu este o alegere neutră. Forma sa este vizibilă, distinctivă și atrage atenția. Este potrivită pentru persoanele care preferă bijuteriile cu personalitate, care apreciază detaliile neconvenționale și care doresc un inel ce iese în evidență față de modelele standard.

Pentru cei care caută un design discret sau minimal, tăieturile rotunde sau cushion pot fi mai potrivite. Alegerea formei ar trebui să reflecte preferințele reale ale purtătoarei, nu doar tendințele momentului.

Verdictul final: De ce să alegi o tăietură marquise

Tăietura marquise rămâne una dintre opțiunile cu cel mai ridicat impact vizual în categoria inelelor de logodnă. Combinată cu moissanite de calitate și o montură bine proporționată, poate oferi un rezultat estetic superior unor variante mult mai costisitoare. Înțelegerea caracteristicilor sale specifice — avantaje și limite deopotrivă — permite o decizie de achiziție informată și pe termen lung satisfăcătoare.

Sursa foto: https://castelo.ro/

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