Între 22 și 25 septembrie 2026, Universitatea Româno-Americană din București va găzdui Cyber-AI 2026, a doua ediție a Conferinței Internaționale IEEE privind Securitatea Cibernetică și Sistemele Bazate pe Inteligență Artificială. Evenimentul reunește cercetători, specialiști din industrie și inovatori din întreaga lume, cu scopul de a analiza cele mai recente progrese la intersecția dintre securitate cibernetică și inteligență artificială.

Co-sponsorizat de Secțiunea IEEE România, acest eveniment hibrid promite patru zile de sesiuni interactive, dezbateri aplicate și oportunități reale de colaborare între participanți din mediul academic și cel privat.

Numărul breșelor de securitate care vizează datele personale ale utilizatorilor a crescut constant în ultimii ani. Atacatorii nu mai caută doar informații financiare, adresele de e-mail, numerele de telefon, parolele și datele de identificare sunt la fel de valoroase pe piețele subterane. Fiecare cont conectat la un serviciu online reprezintă un potențial punct de intrare dacă nu este protejat corespunzător.

Platformele digitale care operează atât la nivel local, cât și internațional se confruntă cu provocări complexe atunci când vine vorba de protecția datelor. Diferențele dintre infrastructurile tehnice, protocoalele de criptare și sistemele de autentificare pot crea discrepanțe care sunt exploatate de atacatori. O platformă care funcționează în mai multe țări trebuie să mențină standarde uniforme de securitate indiferent de locația serverelor sau a utilizatorilor.

Sectorul platformelor de divertisment online din România a crescut semnificativ, iar odată cu această expansiune a crescut și responsabilitatea operatorilor față de utilizatori. Industria cazinourilor online din România atrage lunar sute de mii de jucători activi care își introduc datele personale și financiare pe aceste platforme.

Un operator serios de cazino online investește constant în protocoale avansate de securitate, de la criptarea tranzacțiilor la sisteme antifraudă bazate pe inteligență artificială, tocmai pentru a menține încrederea utilizatorilor și integritatea datelor acestora. Numărul mare de jucători activi face ca aceste platforme să fie ținte atractive pentru atacuri cibernetice, ceea ce obligă operatorii să fie cu un pas înaintea amenințărilor.

Inteligența artificială schimbă modul în care sunt detectate atacurile

Una dintre direcțiile care definesc noua generație de securitate cibernetică este trecerea de la identificarea amenințărilor deja cunoscute la analiza comportamentelor neobișnuite. Sistemele tradiționale rămân utile pentru blocarea unor tipare documentate, însă infrastructurile moderne generează volume de date pe care echipele umane nu le pot analiza manual suficient de repede. Modelele de machine learning pot completa acest proces prin corelarea activităților din rețea, a autentificărilor și a modificărilor produse la nivelul sistemelor.

Cyber-AI 2026 include printre ariile sale de interes detecția amenințărilor asistată de AI, malware-ul, deep learning, securitatea rețelelor și Federated Learning. Miza nu este doar identificarea mai rapidă a unei anomalii, ci și reducerea intervalului dintre compromiterea inițială și reacția organizației.

Această evoluție introduce însă o cerință importantă: calitatea datelor utilizate pentru antrenarea modelelor. Un sistem construit pe date incomplete sau nereprezentative poate rata comportamente periculoase ori poate genera prea multe alerte false. Din acest motiv, performanța tehnică trebuie evaluată împreună cu robustețea, calitatea datelor și capacitatea specialiștilor de a verifica rezultatele furnizate automat.

Guvernanța și explicabilitatea devin componente ale securității

Performanța unui algoritm nu poate fi singurul criteriu după care este evaluat un sistem utilizat în procese sensibile. Atunci când un model clasifică automat o activitate drept periculoasă, limitează accesul la o resursă sau recomandă declanșarea unui răspuns la incident, organizația trebuie să poată înțelege suficient de bine motivele care au dus la rezultat. În caz contrar, automatizarea poate accelera atât deciziile corecte, cât și erorile.

De aceea, guvernanța etică și dezvoltarea unor sisteme AI de încredere apar între direcțiile abordate de Cyber-AI 2026. Pentru echipele de securitate, explicabilitatea are o valoare practică: permite verificarea alertelor, investigarea falselor pozitive și stabilirea responsabilității atunci când o decizie automatizată produce consecințe nedorite.

În același timp, controlul trebuie să existe pe întregul ciclu de viață al sistemului. Documentarea datelor, testarea înainte de implementare, monitorizarea performanței și stabilirea situațiilor în care intervine un operator uman devin componente ale arhitecturii de securitate. Astfel, guvernanța AI nu mai reprezintă doar o discuție despre principii, ci un mecanism concret pentru reducerea riscurilor tehnice și operaționale.

Dispozitivele conectate extind suprafața de atac

Creșterea numărului de senzori, echipamente industriale și dispozitive conectate schimbă și profilul riscurilor cibernetice. O organizație nu mai protejează doar calculatoare, servere și aplicații centrale, ci un ecosistem de componente cu niveluri foarte diferite de putere de procesare, actualizare și control. Unele dispozitive rămân active ani întregi, ceea ce complică remedierea vulnerabilităților descoperite după instalare.

Securitatea IoT se află printre temele Cyber-AI 2026 tocmai deoarece aceste infrastructuri necesită metode de protecție adaptate. Monitorizarea comportamentală poate ajuta la identificarea unui dispozitiv care începe să comunice neobișnuit, iar procesarea la marginea rețelei poate reduce timpul necesar pentru detectarea anumitor incidente. În același timp, aceste arhitecturi distribuie datele și funcțiile de securitate în mai multe puncte care trebuie administrate coerent.

Pentru România, problema capătă relevanță odată cu digitalizarea serviciilor, infrastructurilor și proceselor organizaționale. Inventarierea dispozitivelor, segmentarea rețelelor, actualizările controlate și autentificarea sigură devin măsuri esențiale. AI poate îmbunătăți monitorizarea, dar eficiența sa depinde în continuare de o arhitectură construită corect de la început.

Cyber-AI 2026 poate conecta cercetarea cu problemele reale de securitate

Importanța unei conferințe internaționale organizate la București nu se reduce la prezentarea unor tehnologii noi. Un avantaj relevant pentru ecosistemul local este contactul direct dintre cercetarea academică și organizațiile care trebuie să transforme conceptele de securitate în sisteme funcționale.

Cyber-AI 2026 este conceput tocmai în jurul participării cercetătorilor, profesioniștilor și inovatorilor din mediul academic și din industrie. Pentru comunitatea de securitate din România, evenimentul poate funcționa astfel ca un punct de schimb între metodologie și aplicare.