Vrei sa stii care sunt cei mai populari designeri din lume? Inspira-te din lista de mai jos!

Coco Chanel

Probabil cel mai rasunator nume din industria modei este Coco Chanel, o femeie care s-a facut remarcata intr-o lume dominata de barbati. Coco Chanel a fost cea care a creat celebrele jachete fara guler, rochiile cu taieturi si bretele sau costumele de inspiratie masculina.

Totodata, Coco Chanel a surprins prin inovatia purtarii pantalonilor barbatesti, purtati in combinatie cu celebrele bluze cu dungi marinaresti si esarfele fluide, la baza gatului.



Astazi, de la brandul Chanel poti sa cumperi orice, de la haine si parfumuri, pana la accesorii si genti care nu se vor demoda niciodata. Geanta iconica de la Chanel a fost creata in 1929, atunci cand combina utilitatea cu eleganta. Designul sau este popular si astazi, desi a fost usor modificat de-a lungul vremii.

Giorgio Armani

Un nume la fel de sonor in industria modei este italianul Giorgio Armani. Acesta este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni designeri din lume, fiind simpatizat in special pentru creatiile dedicate barbatilor.



Giorgio Armani a creat costume masculine impecabile, cu un croi unic, ideale pentru barbatii care aveau nevoie de tinute elegante. In zilele noastre, cele mai mari vedete de la Hollywood poarta creatiile celebrului brand italian Armani, de la tinute clasice la nonconformiste.

Ralph Lauren

Aproape ca nu exista persoana pasionata de moda sa nu fi auzit de celebrul Ralph Lauren, un american care si-a castigat notorietatea datorita celebrului tricou cu maneca scurta, cu logo-ul Polo.



In 1970, Ralph Lauren a intrat in lumea Hollywoodului, atunci cand a produs costumele pentru actorii care au jucat in filmul „The Great Gatsby”. Ulterior, modelul de tricou polo s-a extins peste tot in SUA si in afara granitelor, iar acest model este extrem de popular si astazi, datorita calitatii materialelor si a designului unic.

Alexander McQueen

Nu putem vorbi despre cei mai mari designeri ai lumii fara sa-l mentionam pe Alexander McQueen, unul dintre designerii principali ai casei de moda Givenchy, din 1996 pana in 2001.



In timpul carierei sale, Alexander McQueen a castigat numeroase premii de cel mai bun designer al anului, fiind decorat si cu Ordinul Imperiului Britanic. Chiar si dupa moartea sa subita, in 2010, creatiile celebrului designer britanic au continuat sa fie iubite de catre pasionatii de moda, care se indreapta catre rochii, tricouri, pantofi sport sau genti care apartin modei de lux.

Jean Paul Gaultier

Cel mai influent designer francez din lumea modei este Jean Paul Gaultier, care a excelat in domeniul haute couture. Prin prezentarile sale de moda, Jean Paul Gaultier si-a marturisit pasiunea pentru rochiile de o dimensiune extrema, realizate in colaborare cu Pierre Cardin.



Pe langa hainele haute couture, de la Jean Paul Gaultier poti achizitiona si parfumuri pentru barbati si femei, cu un miros inconfundabil, de foarte buna calitate.



Acestia sunt doar cativa dintre cei mai mari designeri ai lumii care s-au facut remarcati prin creatii extraordinare. Care este designerul tau preferat?

Sursa foto: https://unsplash.com

