Top 5 clinici stomatologice din Sectorul 1 unde îți poți pune aparat dentar

Sectorul 1 concentrează una dintre cele mai mari densități de clinici stomatologice din București, iar zonele Dorobanți, Aviatorilor, Floreasca și Calea Victoriei sunt cele mai bine acoperite.

Selecția de mai jos include cinci clinici care au ortodonție în portofoliu și medici ortodonți în echipă, ordonate după amploarea infrastructurii dedicate tratamentului ortodontic — număr de cabinete, dotare imagistică proprie și gamă de aparate disponibile.

1. Dentalist

Adresă: Intrarea Tăciunelui nr. 5, Sector 1 (zona Floreasca–Barbu Văcărescu)

Cea mai mare dintre cele cinci ca infrastructură: 17 cabinete distribuite în două clădiri din aceeași zonă, cu facilități proprii de imagistică și o echipă de peste 70 de profesioniști. Clinica a fost fondată în 2020 de Dr. Alexandra Mircea, medic stomatolog cu rezidențiat în parodontologie, și are peste 1.500 de recenzii cu rating 4,9 pe Google.

Pe partea ortodontică, planificarea se face digital: scanare intraorală iTero, simulare a rezultatului și plan de tratament înainte de startul efectiv. Clinica lucrează atât cu gutiere transparente — aparat dentar Invisalign și Spark — cât și cu aparate fixe.

Diagnosticul ortodontic digital include consultația, scanarea, simularea, planul și setul de fotografii clinice. Pentru pacienții care nu sunt candidați pentru gutiere, un tratament ortodontic clasic rămâne disponibil în aceeași clinică, ceea ce înseamnă că decizia se ia fără a schimba furnizorul.

Radiologia și computerul tomograf sunt în clinică, deci diagnosticul și tratamentul se desfășoară în același loc.

2. Gentle Dentist

Adresă: Str. Constantin Aricescu nr. 36, Sector 1 (zona Dorobanți)

Clinică deschisă în 2016, al doilea sediu al rețelei Advanced Gentle Dentist, care funcționează din 2011. Profilul declarat al clinicii este stomatologia laser și procedurile minim invazive.

Gama ortodontică este largă: aparat dentar fix metalic, ceramic și safir, aparat lingual, aparate mobile, gutiere transparente și aparate de contenție. Clinica are scanner intraoral și sistem CAD/CAM, precum și laborator propriu pentru lucrări protetice. Oferă și ortodonție interceptivă pentru copii, plus inhalosedare.

3. Upgrade Dental

Adresă: Calea Victoriei nr. 155, Sector 1

Clinică de dimensiuni mai mici, situată în zona centrală, cu profil de stomatologie integrată — estetică dentară, implantologie, ortodonție. Lucrează cu tehnologie 3Shape pentru fluxul digital și cu sisteme de implanturi Straumann.

Secțiunea de ortodonție include atât aparate fixe, cât și tratamente cu gutiere transparente. Clinica își publică lista de tarife pe site, inclusiv pentru procedurile ortodontice.

4. DENT ESTET

Adresă: Bd. Aviatorilor nr. 15 și nr. 98, Sector 1 (zona Aviatorilor–Primăverii)

În Sectorul 1, DENT ESTET are mai multe unități concentrate în zona Aviatorilor, inclusiv clinici separate pentru copii (DENT ESTET 4 KIDS) și pentru adolescenți (DENT ESTET 4 TEENS, pe Bd. Aviatorilor nr. 27) — relevant dacă tratamentul ortodontic este pentru un minor.

Ortodonția este o secțiune distinctă a rețelei, cu o echipă numeroasă de medici cu această specializare. În lista de tarife publicată pe site, clinica precizează că la tratamentele ortodontice controalele periodice sunt incluse în costul tratamentului — un detaliu care contează pe un parcurs de unul sau doi ani.

5. Dental Elite Dorobanți

Adresă: zona Piața Dorobanți, Sector 1

Locație din rețeaua Dental Elite, care are clinici în mai multe orașe din țară. Sediul din Dorobanți are 8 cabinete și doi medici cu specializare în ortodonție și ortopedie dento-facială în echipa afișată public.

Dotarea include radiologie 2D/3D cu CBCT, sistem CEREC CAD/CAM, tratamente cu laser și inhalosedare. Pe ortodonție lucrează cu aparate fixe și cu gutiere transparente Spark și Invisalign. Programul este de luni până vineri, clinica fiind închisă în weekend — un detaliu util dacă poți ajunge la controale doar sâmbăta.