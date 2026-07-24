Un sistem fotovoltaic costă între 18.000 și 60.000 de lei pentru o casă obișnuită. O singură decizie greșită poate însemna între 3.000 și 8.000 de lei aruncați pe modificări ulterioare sau pe producție ratată. Iată cele șapte greșeli pe care instalatorii cu portofoliu mare le văd cel mai des și cum se evită fiecare.

1. Cumperi on-grid acum, dar vrei baterie peste 2 ani

Cea mai costisitoare eroare este alegerea unui invertor on-grid clasic, doar pentru că este mai ieftin cu 2.000-3.000 de lei. Programul Casa Verde Baterii a primit un buget de 400 de milioane de lei, aprobat de Guvern pe 21 mai 2026, dedicat exclusiv prosumatorilor care vor să adauge o baterie la un sistem deja instalat. Cine are deja un invertor on-grid nu poate adăuga pur și simplu o baterie mai târziu. Trebuie schimbat invertorul cu unul hibrid, iar costul total ajunge mai mare decât dacă s-ar fi ales un invertor hibrid din start. Instalatorii cu experiență recomandă un invertor hibrid încă de la prima instalare, chiar dacă bateria vine abia peste unul sau doi ani.

2. Supradimensionezi sistemul „ca să fie”

Mulți cumpărători cer 10 kW pentru o casă care consumă 3.500 kWh pe an. Surplusul vândut în rețea aduce 0,08-0,12 EUR pe kWh, față de 0,20-0,30 EUR pe kWh la autoconsum. Diferența înseamnă că jumătate din producție se vinde la jumătate de preț. Durata reală de amortizare a investiției (ROI) se prelungește cu 2-3 ani. Regula simplă este să dimensionezi sistemul cât să acopere 90-100% din consumul anual, nu 150%.

3. Subdimensionezi pentru a te încadra în buget

Inversul greșelii anterioare. Un sistem de 3 kW pentru o casă cu 6.000 kWh consum anual produce sub jumătate din necesar. Diferența o iei din rețea la preț integral, iar economia lunară nu acoperă rata. Aici intră și capcana voucherului Casa Verde, unde unii cumpărători aleg minimul de 3 kW doar pentru că subvenția acoperă mai mult procentual.

4. Alegi un brand fără service local

În experiența instalatorilor cu portofoliu mare, unele branduri de panouri au o rețea de service mai slab dezvoltată în România decât altele, iar la un defect perioada de înlocuire poate ajunge la 3-6 luni. Pentru invertoare, Huawei, Deye și Solis au cele mai dezvoltate rețele de service local în 2026, potrivit specialiștilor din domeniu. Înainte de semnătură, întreabă instalatorul cât durează o înlocuire în garanție pentru fiecare componentă și compară diferențele reale de eficiență, garanție și degradare dintre modele într-o comparație a panourilor fotovoltaice disponibile în 2026.

5. Invertor mai slab decât puterea panourilor

Un invertor de 5 kW pus pe 8 kW de panouri pare o economie de 1.500 de lei. În practică, atunci când panourile produc la vârf în iunie-august, invertorul taie producția, fenomen numit clipping. Pierderea anuală depășește 8-12% din producția totală, adică 800-1.200 kWh pierduți pe an. La un tarif mediu ponderat de aproximativ 0,80 lei pe kWh, undeva între prețul de consum și cel de vânzare a surplusului, sunt 700-1.000 de lei pe an pierduți, plus o uzură mai mare a invertorului.

6. Acoperiș orientat suboptim sau umbrit

Panourile pe partea de nord produc cu 30-40% mai puțin decât cele pe sud. Un acoperiș umbrit de un copac mare sau de o clădire vecină poate pierde 50% din producție. Înainte de orice ofertă, un instalator serios face o simulare cu PVGIS sau soft propriu, cu orientarea reală și umbrirea de pe teren. Acoperișurile plate cer structuri de înclinare, iar cele cu înclinare sub 15 grade necesită curățare manuală mai des.

7. Lipsa verificării ANRE și AFM

Pentru programele AFM (în 2026, programul activ este Casa Verde Baterii), instalatorul trebuie validat AFM. Pentru racordare ca prosumator, trebuie autorizat ANRE. Sunt firme care vând sisteme fără aceste autorizări, iar cumpărătorul descoperă la depunerea dosarului că nu se încadrează la subvenție sau că racordarea rămâne blocată. Verificarea se face în 30 de secunde, pe site-urile oficiale AFM și ANRE.

Cum eviți toate cele șapte greșeli într-un singur pas

Cele șapte greșeli au un numitor comun: lipsa unei evaluări tehnice corecte înainte de ofertă. O firmă de montaj panouri fotovoltaice cu experiență vine la fața locului, măsoară acoperișul, verifică tabloul electric, calculează consumul real din facturi și propune o configurație potrivită. Un exemplu este Siana Energie, companie care are peste 300 de recenzii Google cu media 5,0, a instalat peste 1.500 de invertoare și mai mult de 20.000 kW în 14 județe, fiind autorizată ANRE și validată AFM.

Pentru cumpărătorii care vor o verificare independentă înainte de comandă, o evaluare gratuită include simularea producției cu orientarea reală a acoperișului, calculul de ROI pe 25 de ani și o propunere de finanțare.

Diferența dintre un sistem bine dimensionat, care se amortizează în 4-6 ani, și unul prost ales, care ajunge la 9-12 ani, se decide de obicei într-o singură discuție: cea dinaintea semnăturii.

Sursa foto: siana-energie.ro

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