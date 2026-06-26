Tipuri de învelitori metalice: De la clasic la modern

Înțelegerea diferențelor dintre materialele disponibile este primul pas spre o decizie corectă. Fiecare tip de profil metalic vine cu avantaje specifice, adaptate anumitor stiluri arhitecturale sau bugete.

Țigla metalică imită perfect aspectul țiglelor clasice, oferind în același timp o greutate mult mai redusă pe metru pătrat. Acest lucru înseamnă o încărcare mai mică pe structura de rezistență a casei și o instalare considerabil mai rapidă. Este ideală pentru casele rezidențiale cu pante medii sau mari, unde designul tradițional trebuie păstrat, dar cu beneficiile tehnologiei moderne.

Pe de altă parte, dacă arhitectura casei tale înclină spre minimalism sau spre stilul scandinav, tabla fălțuită sau Click reprezintă o alegere excelentă. Aceasta oferă o etanșeitate absolută datorită sistemului de îmbinare prin fălțuire, eliminând riscul infiltrațiilor chiar și la pante foarte mici ale acoperișului. Dacă ești în căutarea unei soluții economice pentru anexe, garaje sau clădiri industriale, tabla cutată este varianta optimă, fiind extrem de rigidă și ușor de montat. Atunci când investești într-o tablă pentru acoperiș, este esențial să corelezi tipul de profil cu panta acoperișului tău și cu designul general al locuinței pentru a obține un rezultat atât funcțional, cât și plăcut vizual.

Criterii esențiale de selecție: La ce trebuie să fii atent?

Nu toate foile de metal sunt create la fel, chiar dacă la prima vedere arată identic. Prețul suspect de mic ascunde adesea compromisuri de calitate care te vor costa scump pe termen lung, transformând o economie aparentă într-o reparație capitală peste doar câțiva ani.

  • Grosimea oțelului: O masă metalică de calitate ar trebui să aibă o grosime a miezului de oțel de minimum 0,5 mm. Tot ce este sub această valoare se poate deforma ușor la montaj, la curățarea zăpezii sau în timpul unei grindine puternice.
  • Stratul de zinc (protecția anticorozivă): Cantitatea de zinc (exprimată în grame pe metru pătrat) determină rezistența în timp la rugină. Caută produse cu o acoperire de cel puțin 225-275 g/m². Cu cât stratul este mai gros, cu atât metalul este mai protejat în zonele unde apar zgârieturi.
  • Tipul de acoperire polimerică: Poliesterul lucios este varianta standard, însă finisajele mate sau cele poliuretanice oferă o rezistență mult mai mare la razele UV (nu se decolorează) și la acțiunile mecanice.

Avantajele incontestabile și micile compromisuri

Principalul avantaj al tablei este greutatea: foile metalice cântăresc în jur de 4-5 kg/m², comparativ cu țigla ceramică sau de beton, care poate depăși cu ușurință 40 kg/m². Asta înseamnă economii masive la cantitatea de lemn folosită pentru șarpantă. În plus, suprafața netedă permite alunecarea rapidă a zăpezii și a apei, prevenind acumulările periculoase în timpul iernii.

Sfat util: Un mit des întâlnit este că acoperișul metalic este extrem de zgomotos când plouă. În realitate, dacă izolarea termică și fonică din mansardă este realizată corect (folosind un strat generos de vată bazaltică de minimum 20-25 cm), zgomotul picăturilor de ploaie devine complet imperceptibil la interior.

Greșeli frecvente care distrug un acoperiș metalic

Chiar și cel mai scump și calitativ material va ceda prematur dacă montajul este făcut neprofesionist. Una dintre cele mai mari greșeli comise de meșterii de ocazie este tăierea foilor de tablă cu polizorul unghiular (flexul). Scânteile generate la tăiere ard straturile de protecție (zincul și vopseaua) pe o rază de câțiva zeci de centimetri, lăsând metalul expus la coroziune rapidă. Pentru debitare trebuie folosite exclusiv foarfeci electrice sau ghilotine speciale care nu încing materialul.

De asemenea, utilizarea unor șuruburi autofiletante de proastă calitate, cu garnituri din cauciuc obișnuit în loc de EPDM, va duce la coacerea acestora sub acțiunea soarelui în doar doi-trei ani. Odată distrusă garnitura, apa va începe să se infiltreze exact prin punctele de fixare, afectând astreala și structura de lemn.

În concluzie, alegerea sistemului de învelitoare potrivit necesită un echilibru atent între bugetul disponibil, cerințele estetice ale proiectului și specificațiile tehnice ale materialului. Nu face compromisuri la grosimea oțelului și investește mereu într-o echipă de montatori autorizați, care îți pot oferi garanție atât pentru materiale, cât și pentru manoperă. Doar așa te vei asigura că noua ta casă va rămâne protejată și uscată pentru următoarele decenii, fără reparații neprevăzute la fiecare sezon ploios.

Foto: Wetterbest

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