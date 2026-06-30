Ce a urmat însă i-a șocat pe mulți fani ai fotbalului: Germania a fost eliminată de Paraguay, la penalty-uri, la fel cum a trecut și Maroc de Olanda!

Astfel se știe deja primul duel din optimile de finală: Canada – Maroc! Iar Paraguay va juca împotriva câștigătoarei dintre Franța și Suedia, în timp ce Brazilia va întâlni Coasta de Fildeș sau Norvegia.

Șaisprezecimile de finală continuă pe 30 iunie 2026, cu meciul dintre Coasta de Fildeș și Norvegia, difuzat de Antena 1 de la ora 20.00.

La doar câteva ore distanță, pe 1 iulie 2026, de la ora 00.00, se joacă Franța – Suedia, partidă transmisă tot de Antena 1, postul de televiziune la care se văd toate meciurile din fazele eliminatorii de la acest turneu final.

La ora 04.00, tot pe 1 iulie, se joacă și Mexic – Ecuador, un alt meci din șaisprezecimile de finală de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

16-imi de finală – Marți, 30 iunie 2026

Coasta de Fildeș – Norvegia » ora 20.00, Antena 1

16-imi de finală, 1 iulie 2026

Franța – Suedia » ora 00.00, Antena 1

Mexic – Ecuador » ora 04.00, Antena 1

Anglia – Congo » ora 19.00, Antena 1

Belgia – Senegal » ora 23.00, Antena 1

16-imi de finală – Joi, 2 iulie 2026

SUA – Bosnia Herțegovina » ora 03.00, Antena 1

Spania – Austria » ora 22.00, Antena 1

16-imi de finală – Vineri, 3 iulie 2026

Portugalia – Croația » ora 02.00, Antena 1

Elveția – Algeria » ora 06.00, Antena 1

Australia – Egipt » ora 21.00, Antena 1

16-imi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Argentina – Capul Verde » ora 01.00, Antena 1

Columbia – Ghana, ora 04.30, Antena 1

Optimi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Canada – Maroc » ora 20.00, Antena 1

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Paraguay – (Franța / Suedia) » ora 00.00, Antena 1

Brazilia – (Coasta de Fildeș / Norvegia) » ora 23.00, Antena 1

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

(Mexic / Ecuador) – (Anglia / Congo) » ora 03.00, Antena 1

(Portugalia / Croația) – (Spania / Austria) » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

(SUA / Bosnia Herțegovina) – (Belgia / Senegal) » ora 03.00, Antena 1

(Argentina / Capul Verde) – (Australia / Egipt) » ora 19.00, Antena 1

(Elveția / Algeria) – (Columbia / Ghana) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » [Paraguay / (Franța / Suedia)] – (Canada / Maroc) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » [(Portugalia / Croația) / (Spania / Austria)] – [(SUA / Bosnia Herțegovina) / (Belgia / Senegal)] » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » [Brazilia / (Coasta de Fildeș / Norvegia)] – [(Mexic / Ecuador) / (Anglia / Congo)] » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » [(Argentina / Capul Verde) / (Australia / Egipt)] – [(Elveția / Algeria) / (Columbia / Ghana)] » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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