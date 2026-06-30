Guo Wengui a fugit din China în SUA în 2017

În 2017, Guo, fost magnat al imobiliarelor, a fugit din China în SUA, unde și-a construit o reputație ca opozant al Partidului Comunist Chinez, atrăgând un număr mare de susținători online. Totuși, în 2026, a fost găsit vinovat pentru acuzații de organizare și desfășurare a activității ilegale, fraudă și spălare de bani.

Judecătoarea Curții din New York, Analisa Torres, a declarat că Guo „a profitat de cei care încercau să aducă democrația în China”, folosindu-le banii pentru a-și finanța stilul de viață luxos.

Guo, cunoscut și sub numele de Miles Guo sau Ho Wan Kwok, a fost înconjurat de susținători în sala de judecată.

Procurorii americani susțin că între 2018 și 2023, Guo a strâns peste un miliard de dolari (aproximativ 760 de milioane de lire sterline) de la susținătorii săi online prin intermediul unor scheme de investiții și criptomonede. Fondurile ar fi fost folosite pentru achiziția unui conac de 50.000 de metri pătrați, a unui Lamborghini de 1 milion de dolari și a unui iaht de 37 de milioane de dolari.

„Guo a exploatat încrederea a mii de oameni pentru propriul său câștig”

„În loc să fie mulțumit cu numeroasele oportunități legitime care i-au fost oferite, Guo a exploatat încrederea a mii de oameni pentru propriul său câștig”, a spus procurorul american Sean S. Buckley.

El a adăugat: „Sentința de astăzi demonstrează că faima și bogăția nu te plasează deasupra legii și că escrocii care victimizează familii pentru a se îmbogăți vor fi aspru pedepsiți”.

Înainte de a fugi din China, Guo și-a construit averea ca dezvoltator imobiliar și avea legături apropiate cu oficiali de top ai guvernului. Totuși, el a cerut azil politic în SUA, acuzând regimul chinez de corupție și abuzuri. Criticile sale la adresa Partidului Comunist Chinez i-au adus o masă mare de susținători, în special în rândul comunității chineze din SUA.

Guo Wengui a negat acuzațiile aduse

Guo a negat acuzațiile care i-au fost aduse, susținând că fondurile obținute au fost utilizate pentru activismul său politic. În 2020, a colaborat cu Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, pentru a lansa campania „New Federal State of China”, ce avea scopul declarat de a răsturna regimul comunist chinez.

Bannon și Guo au apărut frecvent împreună în clipuri online. Totuși, în același an, Bannon a fost arestat pe iahtul lui Guo din Connecticut, fiind acuzat de fraudă într-un caz separat, legat de o campanie de strângere de fonduri pentru construirea unui zid la granița SUA-Mexic.

Ulterior, Bannon a pledat vinovat pentru o acuzație de fraudă de gradul întâi, primind o condamnare cu suspendare de trei ani. De asemenea, a fost acuzat la nivel federal, dar cazul a fost oprit după ce președintele Trump i-a acordat grațierea în ultimele ore ale primului său mandat la Casa Albă.

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