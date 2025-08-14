În context post-pandemic în care digitalizarea, sustenabilitatea și cultura organizațională joacă un rol central, companiile de top își regândesc abordarea în materie de gifting. Conform unui studiu recent realizat de Forbes Insights, 83% dintre directorii executivi susțin că un cadou corporate ales corect are un impact pozitiv asupra reputației companiei. Iar 68% dintre angajați au mărturisit că un cadou i-ar face să se simtă mai implicați și mai apreciați în cadrul echipei. 

Ce-ai spune dacă ai primi un voucher pentru o experiență VR personalizată, creată în funcție de hobby-urile tale? Sau o piesă de artă digitală NFT, unică, creată special pentru tine de un artist care a analizat valorile brandului cu care colaborezi? Sau poate un kit de sustenabilitate cu produse locale, zero waste, livrate într-un ambalaj compostabil care se transformă într-o plantă?

Asta este direcția spre care se îndreaptă cadourile corporate în 2025: departe de obiecte impersonale și spre gesturi memorabile, inteligente și ancorate în valorile actuale de sustenabilitate, personalizare, experiență și tehnologie. 

Cadouri hiperpersonalizate 

Într-un peisaj dominat de automatizare și comunicare digitală, să dăruiești un cadou care pare ”gândit special pentru tine” capătă o valoare emoțională imensă, iar în 2025, brandurile încep să înțeleagă acest lucru din ce în ce mai profund. 

Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

De altfel, nu puține sunt companiile care investesc în platforme de AI ce analizează preferințele, stilul de viață și istoricul de interacțiune al partenerilor sau angajaților pentru a le livra cadouri sau cosuri corporate perfect adaptate fiecăruia. Dacă un colaborator este pasionat de alpinism, în loc să-i trimiți un set de pixuri premium poți opta pentru o hartă topografică personalizată cu traseele preferate din Munții Făgăraș sau un abonament la o aplicație de antrenament pentru drumeții. 

Sustenabilitatea nu mai e opțională, ci obligatorie

Clienții sau angajații au devenit extrem de conștienți de impactul ecologic al companiilor cu care interacționează, motiv pentru care să le fie oferite cadouri corporate de la CadouriPremium.ro ce au în componență plastic de unică folosință, straturi inutile de hârtie lucioasă, nu doar că nu mai impresionează, dar chiar va genera o reacție negativă.

Trendul major în acest an este alegerea unor cadouri sustenabile, provenite din surse locale, cu ambalaje reciclabile sau compostabile, produse artizanale sau obiecte realizate prin upcycling. De pildă, un set de ceaiuri bio din plante cultivate local, în ambalaje refolosibile, însoțit de o cană ceramică produsă de un artist român, devine un gest cu greutate. Nu doar că este un cadou estetic și practic, dar transmite și valori clare: responsabilitate, grijă pentru comunitate și respect pentru mediu.

Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”
Recomandări
Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Inclusiv marile companii internaționale au început să includă în politicile de CSR (Corporate Social Responsibility) linii directoare legate de sustenabilitatea cadourilor corporate. În plus, există platforme care oferă certificări verzi pentru aceste inițiative, crescând astfel încrederea și aprecierea publicului.

Experiențele înlocuiesc obiectele de la raft

Un alt trend puternic în 2025 este renunțarea la cadourile fizice în favoarea experiențelor. Totul pare disponibil imediat, dar oamenii caută emoție, trăire, autenticitate. Iar un bilet la un concert, o sesiune de degustare de vinuri, un workshop de ceramică sau o excursie surpriză de o zi au o valoare de neuitat.

Companiile aleg să creeze pachete de experiențe, adaptate intereselor destinatarilor. Unele oferă abonamente la platforme de învățare (precum MasterClass), altele trimit invitații la retreat-uri de wellness sau sesiuni private cu coachi de business. Fiecare experiență este o oportunitate de a arăta grijă, dar și de a contribui la dezvoltarea personală și profesională a colaboratorilor.

Această tendință vine și ca o reacție la consumerismul excesiv. Oamenii încep să aprecieze mai mult timpul, starea de bine și trăirile autentice decât obiectele materiale. De aceea, un cadou-experiență bine gândit poate genera un impact emoțional mult mai puternic decât orice obiect fizic.

Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților
Recomandări
Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

Cadouri-storytelling folosite ca instrument de fidelizare

În 2025, un cadou nu este doar un obiect sau o experiență, este o poveste, un narativ care unește brandul cu destinatarul prin emoție și semnificație. 

Companiile aleg să colaboreze cu artiști, scriitori sau specialiști în branding senzorial pentru a crea cadouri care spun o poveste coerentă. De exemplu, o cutie cu produse locale poate fi însoțită de o mini-broșură care povestește cine sunt oamenii din spatele fiecărui produs, cum au fost fabricate, ce impact social au. 

Sau un banal suport de birou din lemn vine însoțit de o poveste despre meșterul care l-a realizat, pădurea din care provine lemnul și scopul pentru care a fost gândit designul. Această abordare adaugă valoare simbolică cadoului și creează o conexiune emoțională profundă. În loc să fie doar ”un lucru”, cadoul devine un capitol dintr-o relație.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Viva.ro
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.RO
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
GSP.RO
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
Parteneri
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
Știri România 10:41
De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Știri România 10:41
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Stiri Mondene 10:30
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Stiri Mondene 10:26
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
ObservatorNews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Parteneri
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Parteneri
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
KanalD.ro
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
KanalD.ro
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă

Politic

Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Politică 09:55
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Politică 09:20
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii