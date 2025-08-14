În context post-pandemic în care digitalizarea, sustenabilitatea și cultura organizațională joacă un rol central, companiile de top își regândesc abordarea în materie de gifting. Conform unui studiu recent realizat de Forbes Insights, 83% dintre directorii executivi susțin că un cadou corporate ales corect are un impact pozitiv asupra reputației companiei. Iar 68% dintre angajați au mărturisit că un cadou i-ar face să se simtă mai implicați și mai apreciați în cadrul echipei.

Ce-ai spune dacă ai primi un voucher pentru o experiență VR personalizată, creată în funcție de hobby-urile tale? Sau o piesă de artă digitală NFT, unică, creată special pentru tine de un artist care a analizat valorile brandului cu care colaborezi? Sau poate un kit de sustenabilitate cu produse locale, zero waste, livrate într-un ambalaj compostabil care se transformă într-o plantă?

Asta este direcția spre care se îndreaptă cadourile corporate în 2025: departe de obiecte impersonale și spre gesturi memorabile, inteligente și ancorate în valorile actuale de sustenabilitate, personalizare, experiență și tehnologie.

Cadouri hiperpersonalizate

Într-un peisaj dominat de automatizare și comunicare digitală, să dăruiești un cadou care pare ”gândit special pentru tine” capătă o valoare emoțională imensă, iar în 2025, brandurile încep să înțeleagă acest lucru din ce în ce mai profund.

De altfel, nu puține sunt companiile care investesc în platforme de AI ce analizează preferințele, stilul de viață și istoricul de interacțiune al partenerilor sau angajaților pentru a le livra cadouri sau cosuri corporate perfect adaptate fiecăruia. Dacă un colaborator este pasionat de alpinism, în loc să-i trimiți un set de pixuri premium poți opta pentru o hartă topografică personalizată cu traseele preferate din Munții Făgăraș sau un abonament la o aplicație de antrenament pentru drumeții.

Sustenabilitatea nu mai e opțională, ci obligatorie

Clienții sau angajații au devenit extrem de conștienți de impactul ecologic al companiilor cu care interacționează, motiv pentru care să le fie oferite cadouri corporate de la CadouriPremium.ro ce au în componență plastic de unică folosință, straturi inutile de hârtie lucioasă, nu doar că nu mai impresionează, dar chiar va genera o reacție negativă.

Trendul major în acest an este alegerea unor cadouri sustenabile, provenite din surse locale, cu ambalaje reciclabile sau compostabile, produse artizanale sau obiecte realizate prin upcycling. De pildă, un set de ceaiuri bio din plante cultivate local, în ambalaje refolosibile, însoțit de o cană ceramică produsă de un artist român, devine un gest cu greutate. Nu doar că este un cadou estetic și practic, dar transmite și valori clare: responsabilitate, grijă pentru comunitate și respect pentru mediu.

Inclusiv marile companii internaționale au început să includă în politicile de CSR (Corporate Social Responsibility) linii directoare legate de sustenabilitatea cadourilor corporate. În plus, există platforme care oferă certificări verzi pentru aceste inițiative, crescând astfel încrederea și aprecierea publicului.

Experiențele înlocuiesc obiectele de la raft

Un alt trend puternic în 2025 este renunțarea la cadourile fizice în favoarea experiențelor. Totul pare disponibil imediat, dar oamenii caută emoție, trăire, autenticitate. Iar un bilet la un concert, o sesiune de degustare de vinuri, un workshop de ceramică sau o excursie surpriză de o zi au o valoare de neuitat.

Companiile aleg să creeze pachete de experiențe, adaptate intereselor destinatarilor. Unele oferă abonamente la platforme de învățare (precum MasterClass), altele trimit invitații la retreat-uri de wellness sau sesiuni private cu coachi de business. Fiecare experiență este o oportunitate de a arăta grijă, dar și de a contribui la dezvoltarea personală și profesională a colaboratorilor.

Această tendință vine și ca o reacție la consumerismul excesiv. Oamenii încep să aprecieze mai mult timpul, starea de bine și trăirile autentice decât obiectele materiale. De aceea, un cadou-experiență bine gândit poate genera un impact emoțional mult mai puternic decât orice obiect fizic.

Cadouri-storytelling folosite ca instrument de fidelizare

În 2025, un cadou nu este doar un obiect sau o experiență, este o poveste, un narativ care unește brandul cu destinatarul prin emoție și semnificație.

Companiile aleg să colaboreze cu artiști, scriitori sau specialiști în branding senzorial pentru a crea cadouri care spun o poveste coerentă. De exemplu, o cutie cu produse locale poate fi însoțită de o mini-broșură care povestește cine sunt oamenii din spatele fiecărui produs, cum au fost fabricate, ce impact social au.

Sau un banal suport de birou din lemn vine însoțit de o poveste despre meșterul care l-a realizat, pădurea din care provine lemnul și scopul pentru care a fost gândit designul. Această abordare adaugă valoare simbolică cadoului și creează o conexiune emoțională profundă. În loc să fie doar ”un lucru”, cadoul devine un capitol dintr-o relație.

