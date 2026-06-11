În cadrul festivalului, Trendyol va găzdui o experiență interactivă de brand centrată pe conceptul său „House of Trends”, prin care platforma își consolidează în continuare poziționarea ca destinație principală de lifestyle și fashion. Vizitatorii vor putea descoperi cele mai noi colecții capsulă semnate de Trendyol Collection, realizate în colaborare cu Theo Rose, Gina și Smiley.

Spațiul va include, de asemenea, momente foto interactive și servicii gratuite de make-up pentru festival.

„Suntem încântați să colaborăm pentru prima dată cu Nostalgia, un festival care ocupă un loc special în peisajul cultural și de entertainment din România. Prin această prezență, ne dorim să aducem universul Trendyol și conceptul House of Trends mai aproape de consumatori, într-un context care încurajează exprimarea de sine, creativitatea și experiențele memorabile. Colecțiile capsule semnate de Theo Rose, Gina și Smiley sunt inspirate și din vibe-ul anilor 2000, ceea ce se potrivește perfect cu atmosfera festivalului”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion în cadrul Trendyol Group.

Pentru a marca parteneriatul, Trendyol oferă clienților o reducere de 15% la biletele pentru festival, disponibilă pe site-ul Nostalgia, folosind codul TRENDYOL15.

Prin această colaborare, Trendyol își continuă strategia de consolidare a prezenței sale în România prin inițiative care conectează brandul cu publicul local, în contexte relevante pentru comunitățile interesate de modă, lifestyle și entertainment.

Despre Trendyol

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Azerbaijan, statele din Golf, Europa Centrală și de Est și nu numai.

Despre festivalul NOSTALGIA Retro/Disco/Future

NOSTALGIA încearcă să fie un festival al vieții, care prezintă într-o manieră specială trecutul și viitorul. Toți cei care au participat la NOSTALGIA s-au putut bucura de un real muzeu retro&future, în care organizatorii au integrat și o discotecă specifică anilor 90 − 2000. În permanență echipa NOSTALGIA lucrează să creeze o lume plină de imagini și sunete, trecând prin numeroase experiențe senzoriale și momente unice, menite să transforme NOSTALGIA într-o fabrică de amintiri, pentru că, de ce nu, și prezentul poate fi o viitoare nostalgie.

Foto: Trendyol

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE