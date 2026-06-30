Astfel, dincolo de rolul său de brand de bere, Tuborg alege să iasă din tipare și încurajează o abordare mai relaxată și mai autentică asupra vieții.

Campania „NEneapărat” are la bază perspectiva relevantă a consumatorului, confirmată de un studiu global, care arată că 40% dintre tinerii din Generația Z simt o anxietate constantă, cauzată de așteptările rigide stabilite de generațiile anterioare. Însă presiunea toxică transcende criteriul vârstei, manifestându-se diferit în funcție de context și afectând persoane aflate în diverse etape ale vieții.

„Neapărat să fii ca ceilalți”, „Neapărat să faci bani”, „Neapărat să te așezi la casa ta”, „Neapărat să fii pe trend” – sunt doar câteva dintre presiunile pe care societatea le repetă tinerilor ca pe niște reguli nescrise. Noua campanie Tuborg vine cu un mesaj simplu și eliberator: poate nu trebuie să bifezi așteptările altora, să trăiești după definițiile lor despre succes și să fii așa cum își doresc sau te văd alții. Prin mesajul „NEneapărat”, brandul celebrează alegerile personale autentice, într-o invitație adresată în special tinerilor de a se bucura de viață fără să simtă că trebuie să respecte un scenariu scris de altcineva.

„Lansarea campaniei Tuborg NEneapărat vine într-un context în care oamenii resimt tot mai acut presiunea performanței sociale și a normelor, a așa-ziselor standarde. Din perspectivă strategică, această campanie reprezintă un pas important pentru Tuborg, o evoluție naturală către o voce cu un punct de vedere social clar, adânc imersat în cultura locală. Nu este doar o campanie de notorietate, ci și o investiție pe termen lung în relevanța brandului. Este un îndemn la libertate și la eliberare”, declară Simona Potecu, Vicepreședinte Marketing Tuborg România.

Anul 2026 este unul de referință în evoluția brandului Tuborg, cu un debut marcat de reîmprospătarea identității vizuale, printr-un design și un limbaj mai conectate la prezent și mai relevante pentru consumatorii actuali. Această etapă a fost susținută de o campanie de comunicare care a readus în prim-plan atributele definitorii ale mărcii: calitatea, accesibilitatea și plăcerea de a savura o bere Tuborg. Campania „NEneapărat” completează această direcție strategică, extinzând rolul brandului dincolo de produs și consolidând conexiunea sa culturală cu publicul tânăr.

„Tuborg a fost întotdeauna de partea celor care aleg să își urmeze propriul ritm, nu scenariile scrise de alții. NEneapărat este felul nostru de a spune că nu există o singură rețetă pentru succes, fericire sau împlinire. Într-o perioadă în care tinerii sunt înconjurați de așteptări despre cine ar trebui să fie și ce ar trebui să facă, vrem să încurajăm alegerile asumate și libertatea de a trăi în termeni proprii. Uneori, cel mai valoros lucru pe care îl poți face este să realizezi că poate nu trebuie”, declară Sorin Buzea, Senior Brand Manager Tuborg România.

Prin această campanie, Tuborg transformă un mesaj simplu într-o platformă de brand cu relevanță culturală, care reflectă o tensiune actuală reală: presiunea de a te conforma unor așteptări care nu te reprezintă întotdeauna. Mai degrabă decât să ofere răspunsuri, brandul deschide un spațiu pentru autenticitate, ritm personal și alegeri asumate. Această direcție va fi explorată în continuare de Tuborg prin inițiative și experiențe care susțin exprimarea liberă și diversitatea perspectivelor.

Pentru a da viață acestui concept, Tuborg va colabora cu artiști și influenceri locali și internaționali, care întruchipează etosul acestui manifest și promovează originalitatea. Campania integrată beneficiază de un nou spot TV, promovare OOH și de o prezență extinsă pe canalele digitale și sociale.

Despre Tuborg România (URBB)

Tuborg România (URBB) este unul dintre cei mai mari producători de bere de pe piața locală și singurul berar din București dezvoltat printr-o investiție Greenfield. Tuborg România (URBB) are un portofoliu format din mărci internaționale și românești, care include și o selecție variată de beri speciale, reafirmând angajamentul companiei de a oferi „Cea mai bună alegere pentru fiecare meniu”. În prezent, din portofoliu fac parte mărcile de bere Tuborg, Carlsberg, Skol, Holsten, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner, Grimbergen, 1664 Blanc, Angelo Poretti, Kirin Ichiban și Bucur, cidrul Somersby, precum şi Granini pe piaţa băuturilor răcoritoare.

Foto: URBB

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