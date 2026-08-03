UKRAINIAN CLASSICAL BALLET revine la București, cu „SPĂRGĂTORUL DE NUCI” şi „LACUL LEBEDELOR”, în cadrul unui amplu turneu european

Spărgătorul de nuci este poate cea mai aşteptată poveste de iarnă a tuturor timpurilor, spectacolul ce deschide sezonul sărbătorilor şi invită publicul de toate vârstele într-un univers al magiei, al eleganței și al muzicii nemuritoare a lui Ceaikovski. Datorită interesului crescut al publicului bucureştean, spectacolul ce va avea două reprezentaţii, în ziua de Sfântul Andrei, de la ora 16.00 şi de la ora 19.30.  

Iar Lacul lebedelor – capodopera absolută a baletului clasic revine după succesul extraordinar al spectacolului sold out din acest an, pentru o nouă seară dedicată frumuseții, emoției și grației. 

Ivan Zhuravlov – fondator şi coordonator artistic al companiei Ukrainian Classical Ballet spune: „Ne străduim să prezentăm cele mai frumoase și interesante spectacole de balet clasic cu ajutorul tehnologiilor moderne. În expresia artistică, păstrăm tradiția baletului clasic în mișcările noastre și acceptăm cu deschidere elemente moderne de coregrafie.

Iar reprezentanții Fantasy & Dance Entertainment subliniază că: „Bucureștiul devine astfel parte a unui impresionant turneu internațional care poartă magia baletului pe marile scene ale Europei și traversează Germania, Austria,  Elveția, Olanda,  Franța, Polonia, Italia, Lituania, Ungaria, Croația, Serbia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina.

UKRAINIAN CLASSICAL BALLET revine la București, cu „SPĂRGĂTORUL DE NUCI” şi „LACUL LEBEDELOR”, în cadrul unui amplu turneu european

Biletele se găsesc exclusiv în reţeau SmartTicketing – cea mai mare reţea 100% românească ce include: Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, StarTickets.ro şi DynamicTicket.ro. 

Foto: Fantasy & Dance Entertainment

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