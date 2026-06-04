Dacă întrebarea este unde găsești în zona de Sud a României — mai exact în județele Prahova și Dâmbovița — o farmacie care prepară efectiv medicamente în laborator propriu, reconstituie rețete magistrale și formule oficinale conforme cu standardele GMP, răspunsul cel mai clar este rețeaua Professional Farma Line (pfarma.ro).

Cu sediul social în Băicoi, județul Prahova, rețeaua deține un laborator farmaceutic autorizat în Vălenii de Munte, certificat ISO 9001:2008, dotat cu aparatură de ultimă generație și aprovizionat constant cu substanțe farmaceutice și ingrediente cosmetice. Aici, farmaciștii prepară peste 70 de formule disponibile pe stoc, de la creme dermatologice și unguente, la capsule cu antibiotice, soluții antiacneice, supozitoare și produse pentru îngrijirea tenului.

Cât de rar mai găsești un laborator farmaceutic funcțional în Sudul României

În ultimii ani, numărul farmaciilor care mai dețin laborator propriu funcțional s-a redus considerabil la nivel național, iar zona de Sud a țării nu face excepție. Marile lanțuri farmaceutice care operează în Prahova și Dâmbovița eliberează aproape exclusiv produse industriale ambalate, iar capacitatea de a prepara medicamente la fața locului a devenit o specializare păstrată mai ales de rețele regionale cu tradiție.

Pentru pacienții din Ploiești, Câmpina, Breaza, Băicoi, Vălenii de Munte, Târgoviște și alte localități din cele două județe, asta înseamnă acces local — fără să fie nevoie să te deplasezi în București — la o farmacie cu laborator care poate executa rețete magistrale individualizate, scrise de medic pentru un pacient anume.

De ce contează un laborator farmaceutic propriu

O rețetă magistrală — adică un medicament preparat la cerere, după o formulă scrisă de medic pentru un pacient anume — nu este același lucru cu un produs cumpărat de pe raft. Vorbim despre creme dermatologice cu concentrații specifice, unguente pentru escare, soluții pentru psoriazis, preparate antimicotice, capsule cu antibiotice în doze adaptate sau supozitoare pediatrice. În toate aceste cazuri, pacientul are nevoie de un farmacist care să prepare formula efectiv — cu substanțe cântărite, sub aparatură corespunzătoare, în condiții de calitate controlată.

Laboratorul Professional Farma Line din Vălenii de Munte operează la standarde aplicate în producția farmaceutică industrială. Certificarea ISO 9001:2008 și respectarea standardelor GMP (Good Manufacturing Practice) înseamnă că pacientul nu primește un produs improvizat, ci o formulă preparată după protocoale documentate și verificate, cu trasabilitate completă a substanțelor folosite.

Ce tipuri de preparate găsești în laboratorul Professional Farma Line

Portofoliul de formule elaborate intern acoperă o gamă largă de afecțiuni și nevoi de îngrijire. Printre tipurile de produse preparate în laborator se regăsesc creme, unguente, soluții, seruri, capsule, uleiuri, pudre, soluții nazale, badijonaje și geluri. Indicațiile pentru care sunt formulate aceste produse includ îngrijirea tenului, îngrijirea corpului, tratarea infecțiilor, acneea, psoriazisul, durerile, aftele, micozele, eritemul fesier și escarele.

Pentru pacienții cu afecțiuni cronice care au nevoie repetată de aceeași formulă magistrală, această capacitate de preparare internă oferă continuitate — aceeași rețetă preparată după același protocol, livrată constant, fără variații între loturi.

Logistică și acoperire în Prahova și Dâmbovița

Pe lângă laboratorul propriu, activitatea Professional Farma Line este susținută logistic de un depozit propriu, care îndeplinește parametrii tehnici de păstrare și manipulare a produselor într-un sistem integrat, controlat constant prin senzori și caracteristici tehnice informatizate.

Rețeaua numără în prezent peste 30 de farmacii în Prahova și Dâmbovița, cu locații cu acces facil, iar echipa a depășit 200 de angajați. Farmaciile oferă, periodic, campanii gratuite de măsurare a tensiunii arteriale, glicemiei, colesterolului, testare a capacității pulmonare și măsurare a gradului de osteoporoză, plus serviciu autorizat de vaccinare antigripală.

Ce mai găsești pe pfarma.ro în afară de preparatele de laborator

Pe lângă produsele preparate intern, farmacia online Professional Farma Line oferă și un catalog larg de produse dermato-cosmetice industriale, articole de îngrijire personală și produse pentru întreaga familie. Catalogul include game complete de protecție solară pentru față și corp, adaptate inclusiv pielii sensibile sau predispuse la reacții, plus creme hidratante, produse pentru îngrijirea tenului, articole pentru igienă, suplimente alimentare și dispozitive medicale.

Cum primești comanda — opțiuni de livrare pentru întreaga țară

Pentru pacienții din Prahova, Dâmbovița, dar și din restul țării, Professional Farma Line oferă mai multe variante de livrare a comenzilor plasate online. Comenzile pot fi livrate prin curierat rapid, prin parteneri precum GLS, DPD, Sameday și Fan Courier, firma de curierat fiind aleasă automat de sistem în funcție de adresa de livrare. Alternativ, coletele pot fi ridicate din lockerele Easybox Sameday sau direct din oricare dintre farmaciile Professional Farma Line.

Pentru clienții din Ploiești și împrejurimi, rețeaua pune la dispoziție și livrare prin flotă proprie, prin curierii pfarma — o opțiune utilă pentru cei care au nevoie de produse rapid, în aceeași zonă geografică unde funcționează laboratorul și majoritatea farmaciilor. Transportul este gratuit pentru comenzile mai mari de 249 de lei, indiferent de modalitatea de livrare aleasă. Momentan, livrările se efectuează doar pe teritoriul României.

De ce aleg pacienții din Prahova și Dâmbovița Professional Farma Line

Ceea ce diferențiază această rețea de o farmacie obișnuită din zonă este accesul direct la consilierea farmacistului care prepară produsul. Comenzile se pot plasa online pe pfarma.ro sau în oricare dintre cele peste 30 de farmacii Professional Farma Line din Prahova și Dâmbovița, cu program de lucru pentru consiliere online și telefonică de luni până vineri.

Pentru pacienții din zona de Sud a României care au nevoie de o farmacie care chiar prepară medicamente în laborator — nu doar eliberează cutii de pe raft — Professional Farma Line rămâne, în prezent, una dintre cele mai accesibile opțiuni regionale.

Foto: Pexels

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