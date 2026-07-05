Alexandra Stan a avut parte de o surpriză. Partenerul ei de viață și prietenele sale au „complotat” pentru a organiza o petrecere ca-n povești! Cântăreața s-a emoționat, iar la finalul petrecerii a transmis un mesaj emoționant.

Artista și Ștefan Oprea așteaptă cu nerăbdare să își țină bebelușul în brațe. Cei doi se pregătesc intens pentru momentul în care vor deveni părinți.

„Cea mai frumoasă surpriză! Evas baby shower! Vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți și celor care au ‘complotat cu Ștefan, cu sora mea, cu Monica și cu Elenuș! Ați reușit să creați un moment memorabil pentru mine și Eva! Vă iubesc! Cred că, oficial, putem spune că am intrat în my ‘motherhood era! See you soon! Hihi”, a scris Alexandra Stan, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Evenimentul a fost unul restrâns, la care au luat parte numai apropiații cântăreței. La petrecere a fost prezentă și Inna, colega de breaslă a Alexandrei Stan.

Înainte de a naște, vedeta a făcut declarații emoționante, despre ziua cea mare. De asemenea, interpreta a dezvăluit cine îi va fi alături imediat ce micuța Eva vine pe lume.

„Am început să fiu din ce în ce mai conştientă de ce urmează să se întâmple. Mă trezesc uneori noaptea şi stau pe marginea patului, făcându-mi în cap un scenariu de cum va arăta traseul bebe-biberon-alăptat-pat atunci când mă voi trezi noaptea. În acelaşi timp mă simt melancolică, pentru că deşi a fost o perioadă cu provocări, a fost cea mai frumoasă şi specială din viaţa mea. Şi parcă uneori nu vreau să se termine!

În prima parte a sarcinii, nevoită fiind de circumstanţe, am stat mai izolată, aşa că am avut timp să contemplu asupra vieţii mele şi mă bucur că pot spune că am descoperit o Alexandra mult mai răbdătoare şi mai paşnică, mult mai echilibrată şi încrezătoare în Dumnezeu şi în propriul corp”, a declarat Alexandra Stan pentru Click.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE