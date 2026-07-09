Cel mai eficient mod de a evita cheltuieli uriașe este alegerea unei Asigurare de călătorie pentru SUA înainte de plecare. Sistemul medical american este considerat cel mai scump din lume, iar cetățenii europeni nu beneficiază de protecția sistemelor publice de sănătate atunci când ajung în Statele Unite. O poliță privată cu acoperire extinsă poate face diferența dintre o vacanță liniștită și o situație financiară dificilă provocată de o simplă urgență medicală.

De ce sistemul medical din SUA este atât de costisitor?

Spre deosebire de majoritatea țărilor europene, Statele Unite funcționează în principal pe baza unui sistem privat de sănătate. Fiecare consultație, investigație, tratament sau internare este facturată separat, iar costurile pot crește rapid chiar și pentru probleme medicale aparent minore.

Mulți turiști cred că riscul este redus deoarece sunt sănătoși și intenționează doar să viziteze obiective turistice. În realitate, accidentele și problemele medicale apar exact atunci când sunt mai puțin așteptate.

Printre situațiile frecvente care pot necesita îngrijiri medicale se numără:

Entorse sau fracturi în timpul excursiilor.



Reacții alergice la alimente sau medicamente.



Probleme digestive cauzate de schimbarea alimentației.



Insolație și deshidratare în perioadele foarte călduroase.



Infecții respiratorii sau febră.



Urgențe stomatologice.



Fără o asigurare medicală potrivită, toate aceste servicii trebuie plătite integral de către pacient.

O simplă ambulanță poate costa cât întreaga vacanță

Puțini turiști realizează cât de ridicate sunt costurile serviciilor medicale din SUA.

În multe orașe americane, transportul cu ambulanța poate costa câteva mii de dolari, în funcție de distanță și de tipul intervenției. Dacă situația necesită investigații suplimentare, radiografii, analize sau internare, factura finală poate crește rapid.

O singură noapte petrecută într-un spital american poate costa mii sau chiar zeci de mii de dolari, în funcție de tratamentul primit și de unitatea medicală aleasă.

Aceste sume sunt imposibil de anticipat și pot depăși cu mult bugetul unei vacanțe planificate cu atenție.

De ce cardurile europene nu oferă protecție în Statele Unite?

O confuzie întâlnită frecvent este legată de cardurile europene de sănătate.

Acestea sunt destinate utilizării în anumite state europene și nu au valoare în sistemul medical american. Cu alte cuvinte, un turist român ajuns într-un spital din SUA nu poate solicita tratament gratuit pe baza unui card european.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca protecția medicală privată să fie inclusă printre primele cheltuieli planificate înaintea călătoriei, nu printre cele opționale.

Work and Travel implică riscuri suplimentare

În fiecare an, mii de studenți români aleg programele Work and Travel pentru a lucra și a călători în Statele Unite.

Deși experiența este una valoroasă, activitățile zilnice presupun numeroase riscuri:

Accidente la locul de muncă.



Deplasări frecvente cu mijloace de transport.



Activități sportive și recreative.



Schimbări climatice și diferențe de fus orar.



Oboseală acumulată în timpul sezonului.



Chiar și o accidentare minoră poate necesita consultații și investigații costisitoare dacă persoana nu beneficiază de o protecție medicală adecvată.

Cele mai frecvente incidente întâlnite de turiști

Nu este nevoie de un accident grav pentru ca vacanța să fie afectată.

Printre cele mai întâlnite situații se numără:

Intoxicațiile alimentare.



Probleme dentare apărute brusc.



Entorse în timpul vizitării orașelor.



Lovituri sau căzături în parcurile tematice.



Reacții alergice la înțepături de insecte.



Infecții care necesită antibiotice prescrise de medic.



În Statele Unite, fiecare dintre aceste situații implică consultații și tratamente care pot avea costuri surprinzător de ridicate.

Nu doar sănătatea poate genera cheltuieli

O călătorie peste Ocean implică și alte riscuri care pot afecta bugetul.

Zborurile internaționale pot întârzia sau pot fi anulate din cauza vremii ori a problemelor tehnice. Bagajele pot fi pierdute sau livrate cu întârziere, iar în unele cazuri turiștii sunt nevoiți să cumpere haine și produse de strictă necesitate.

O poliță de călătorie bine aleasă poate include acoperire și pentru astfel de situații, reducând semnificativ impactul financiar al incidentelor neprevăzute.

Cum îți pregătești vacanța inteligent

Organizarea unei călătorii în SUA înseamnă mai mult decât rezervarea hotelului și cumpărarea biletelor de avion.

Înainte de plecare este recomandat să:

Verifici valabilitatea pașaportului.



Păstrezi copii digitale ale documentelor importante.



Notezi numerele de contact pentru situații de urgență.



Verifici condițiile de intrare și documentele necesare.



Informezi familia despre itinerarul tău.



Alegi o protecție medicală adaptată valorii serviciilor medicale din SUA.



Aceste măsuri simple pot economisi timp, bani și mult stres dacă apare o situație neașteptată.

Destinații spectaculoase, dar cu servicii medicale costisitoare

New York

Cel mai vizitat oraș american oferă atracții turistice impresionante, însă serviciile medicale sunt printre cele mai scumpe din țară.

Miami

Temperaturile ridicate și activitățile nautice cresc riscul de deshidratare, accidente sau arsuri solare severe.

Los Angeles

Traficul intens și distanțele mari fac ca intervențiile medicale și transportul de urgență să fie costisitoare.

Las Vegas

Programul încărcat, temperaturile extreme și activitățile recreative pot favoriza apariția unor probleme medicale neprevăzute.

Parcurile naționale

Drumețiile și traseele montane sunt spectaculoase, însă accidentele sau solicitarea echipelor de salvare pot implica costuri foarte mari.

Greșeli pe care mulți turiști le fac înainte de plecare

Entuziasmul organizării vacanței îi determină pe mulți călători să investească în haine, gadgeturi și accesorii, dar să ignore aspectele cu adevărat importante.

Cele mai frecvente greșeli includ:

Alegerea celei mai ieftine opțiuni fără a verifica acoperirea medicală.



Presupunerea că nu se va întâmpla nimic rău.



Lipsa informațiilor despre costurile reale ale spitalelor americane.



Neglijarea protecției pentru bagaje și anularea călătoriei.



Lipsa unui plan pentru situații de urgență.



O planificare responsabilă reduce considerabil riscurile și permite turiștilor să se bucure de experiență fără grija unor facturi uriașe.

Concluzie

Statele Unite oferă experiențe unice, de la metropole impresionante și plaje spectaculoase până la parcuri naturale renumite în întreaga lume. Totuși, dincolo de atracțiile turistice, există o realitate pe care niciun călător nu ar trebui să o ignore: costurile medicale pot transforma rapid o vacanță de vis într-un coșmar financiar.

Înainte de a investi în cumpărături sau accesorii pentru călătorie, acordă prioritate protecției medicale. O decizie luată înainte de plecare poate însemna economii de mii sau chiar zeci de mii de dolari și îți poate oferi liniștea necesară pentru a te bucura de fiecare moment petrecut în Statele Unite.

Sursa foto: heymondo.ro

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