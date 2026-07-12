„Ucraina îşi schimbă strategia politică”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X, subliniind că „aceste schimbări necesită o reînnoire” a guvernului.

Președintele ucrainean nu a oferit detalii suplimentare, dar i-a mulțumit Iuliei Svîrîdenko pentru activitatea sa „transparentă și eficientă”.

„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa transparentă, consecventă şi eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, şi i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou şi important al relaţiilor cu un partener-cheie”, a transmis Zelenski.

„Mă aştept ca, împreună cu deputaţii, să efectuăm schimbările corespunzătoare în cadrul Guvernului Ucrainei”, a adăugat el.

Președintele ucrainean a menționat o serie de priorități de politică externă, printre care punerea în aplicare a acordului cu SUA privind fabricarea de rachete antiaeriene Patriot în Ucraina, un proiect pentru un nou sistem european de apărare aeriană, negocierile de aderare la UE și normalizarea relațiilor cu două țări vecine: Polonia și Ungaria.

„Pentru fiecare direcţie prioritară de politică externă, va fi desemnată o persoană specifică, cu experienţă semnificativă, capabilă să pună în aplicare ceea ce convenim la nivel de conducere. În Ucraina vor avea loc schimbări de personal pentru a asigura punerea în aplicare a strategiei politice actualizate”, a insistat Volodimir Zelenski.

Șeful statului ucrainean nu a precizat noua funcţie a Iuliei Svîrîdenko sau numele succesorului acesteia, dar a adăugat că vor avea loc schimbări şi în rândul şefilor agenţiilor de aplicare a legii. Deputatul de opoziție Iaroslav Jelezniak a susținut că Svîrîdenko va prelua probabil funcția de ambasador în Statele Unite.

Iulia Svîrîdenko și-a confirmat demisia și a declarat că a discutat cu Zelenski despre „paşii următori”, dar nu a oferit detalii suplimentare. „În acest moment, este extrem de important să ne unim toate forţele şi resursele pentru a face Ucraina mai puternică”, a afirmat ea.

Svîrîdenko, fost ministru al economiei, a preluat funcția de prim-ministru pe 17 iulie 2025, la vârsta de 39 de ani, după ce a jucat un rol principal în încheierea unui acord privind resursele minerale între Ucraina şi Statele Unite.

Conform legislaţiei ucrainene, demisia prim-ministrului trebuie aprobată de Rada Supremă şi implică totodată demisia întregului guvern.

Presa ucraineană îi include printre posibilii succesori chiar pe predecesorul lui Svîrîdenko, actualul ministru al energiei Denîs Şmîhal, ministrul apărării Mîhailo Fedorov şi șeful companiei energetice de stat Naftogaz Serhii Koreţki.

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