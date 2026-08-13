O ofertă de 5.000 de lei net pare ușor de tradus într-o sumă contractuală, însă contractul individual de muncă trece salariul în brut. Pentru veniturile aferente lunii iulie 2026, un net de 5.000 de lei cere un salariu brut de 8.548 de lei în scenariul standard. Costul total al firmei ajunge la aproximativ 8.740 de lei după adăugarea contribuției asiguratorii pentru muncă. Calculul presupune normă întreagă, funcția de bază și absența tichetelor, deducerilor suplimentare sau scutirilor.

De ce un procent aproximativ poate rata suma corectă

Pentru o altă țintă salarială, calculatorul brut din net pornește de la suma dorită în cont și caută brutul care o produce în luna selectată. În exemplul de 5.000 de lei net, cei 8.548 de lei brut se împart în 2.137 de lei CAS pentru pensie, 855 de lei CASS pentru sănătate, 556 de lei impozit pe venit și suma rămasă angajatului.

Regula rapidă potrivit căreia netul ar reprezenta aproximativ 58,5% din brut ajută la o estimare, dar nu garantează rezultatul exact. Împărțirea celor 5.000 de lei la 58,5% indică aproximativ 8.547 de lei brut. În calculul fiscal pentru iulie 2026, acel brut produce 4.999 de lei net, cu un leu sub țintă.

Diferența apare din ordinea calculelor și din rotunjirea fiecărei obligații la leu. CAS și CASS se calculează din baza lor, apoi impozitul se aplică venitului impozabil rămas după contribuții și eventualele deduceri. La acest nivel salarial, persoana din exemplu nu mai primește deducere personală, însă deducerile pot conta pentru alte venituri sau situații familiale.

Salariul fix trebuie separat de tichete și bonusuri

În negociere, suma lunară garantată merită pusă prima pe hârtie. Dacă firma prezintă un „pachet de 5.000 de lei”, cere să precizeze cât reprezintă salariul net în numerar, cât valorează tichetele și ce parte depinde de rezultate.

Tichetele de masă se acordă separat și pot modifica taxele reținute din banii virați în cont. Valoarea încărcată pe card nu poate fi adunată mecanic la netul salarial. O ofertă cu 4.700 de lei în cont și tichete de 900 de lei descrie altă structură decât una cu 5.000 de lei net și aceleași tichete în plus.

Bonusul trebuie citit după frecvență și condiții. Un bonus anual împărțit la 12 arată o medie teoretică, nu o sumă lunară garantată. Întreabă când se plătește, ce obiective îl declanșează și ce se întâmplă dacă pleci înainte de data acordării.

Asigurarea medicală, zilele libere suplimentare sau bugetul pentru transport pot face oferta mai bună, dar nu acoperă rata ori chiria în același fel ca salariul fix. Compară întâi banii garantați, apoi beneficiile pe care le vei folosi.

Ce înseamnă costul de 8.740 de lei pentru firmă

Angajatorul adaugă la salariul brut contribuția asiguratorie pentru muncă, numită CAM. La 8.548 de lei brut, CAM este 192 de lei, iar costul total ajunge la 8.740 de lei. Această contribuție aparține firmei și nu se scade din netul de 5.000 de lei.

Costul complet ajută când discuția pornește de la bugetul disponibil pentru post. Dacă recrutorul spune că are 8.500 de lei „buget total”, suma nu poate susține un brut de 8.500 de lei, deoarece trebuie să includă și CAM. Cere o ofertă exprimată în salariu de bază brut lunar ca să eviți două interpretări ale aceleiași cifre.

Întrebările care clarifică oferta înainte de semnare

O comparație corectă cere aceleași date pentru fiecare ofertă. Verifică în scris:

salariul de bază brut lunar care va apărea în contract; suma netă estimată pentru luna în care începe contractul; tichetele și beneficiile acordate peste salariul fix; bonusurile garantate, condițiile și datele lor de plată; programul de lucru, numărul de ore și plata orelor suplimentare; data următoarei revizuiri și condițiile în care salariul poate crește.

Programul de lucru schimbă scenariul. Pentru un contract cu timp parțial, firma poate datora contribuții raportate la o bază minimă mai mare decât brutul efectiv dacă salariatul nu intră într-o excepție legală. Un calculator salariu part time separă netul angajatului de costul firmei pentru numărul de ore și situația declarată.

Mai contează funcția de bază, persoanele în întreținere, copiii eligibili și facilitatea pentru persoanele sub 26 de ani. Aceste elemente pot schimba deducerea și netul rezultat, de aceea simularea standard nu trebuie copiată într-un caz cu alte opțiuni.

Cum formulezi ținta în discuția cu angajatorul

O cerere precisă poate suna astfel: „Pentru mine, ținta este un salariu net lunar de 5.000 de lei, fără tichete și bonusuri incluse. Pentru scenariul standard din iulie 2026, acesta corespunde unui salariu de bază brut de 8.548 de lei.” Formularea îi lasă angajatorului o cifră contractuală și păstrează beneficiile pe o linie separată.

Repetă simularea pentru luna efectivă a plății dacă oferta începe mai târziu. Regulile și sumele din acest exemplu au fost verificate la 7 august 2026 cu motorul fiscal ImpozitSalariu.ro și cu actele oficiale aplicabile veniturilor din iulie 2026. Rezultatul descrie ipotezele declarate, nu orice contract sau situație fiscală individuală.

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