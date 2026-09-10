Avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a decolat cu întârziere din Chișinău, pe 8 septembrie, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Declarația premierului Norvegiei, potrivit căreia aeronava prezidențială „aproape că a fost lovită” de dronă, a fost urmată noi de precizări de la Oslo și Chișinău, relatează Europa Liberă Moldova.

Avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a decolat cu întârziere din Chișinău pe 8 septembrie spre Oslo, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Incidentul a avut loc în timp ce Zelenski se pregătea să plece din Republica Moldova spre Oslo, unde urma să participe la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a afirmat, într-un interviu acordat postului public NRK, că aeronava președintelui ucrainean fusese foarte aproape de a fi lovită de o dronă.

„Avionul său aproape că a fost lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat premierul norvegian.

Afirmația a atras atenția, însă ulterior oficialii de la Oslo și Chișinău au oferit informații suplimentare despre incident.

Bhanuja Rasiah, secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului Norvegiei, a explicat că incidentul a dus la întârzierea decolării lui Zelenski, însă nu există informații suficiente pentru a confirma cât de aproape s-a aflat drona de aeronava prezidențială.

„În spațiul aerian deasupra Moldovei a apărut o amenințare din cauza unei drone, ceea ce a întârziat decolarea lui Zelenski către Oslo. Acestea sunt amenințări cu care se confruntă zilnic. Nu se știe cât de aproape se aflau dronele de avionul său”, a transmis Bhanuja Rasiah.

Jens Stoltenberg, ministrul norvegian al Finanțelor și fost secretar general al NATO, a confirmat că Zelenski i-a vorbit despre existența unei amenințări la adresa avionului.

„Ne-a povestit despre asta ieri seara, când ne-am întâlnit. Nu pot intra în detalii, dar a întârziat - au existat anumite amenințări la adresa avionului. Însă, nu cunosc suficient de bine detaliile pentru a putea spune mai multe”, a precizat Jens Stoltenberg.

Autoritățile din Republica Moldova au confirmat că spațiul aerian a fost închis temporar în data de 8 septembrie, după ce o dronă rusească a pătruns dinspre Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici, a precizat că spațiul aerian a fost închis între orele 16:30 și 17:39.

Măsura a afectat mai multe zboruri, iar avionul lui Zelenski s-a numărat printre aeronavele a căror decolare a fost întârziată.

„Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a decolat cu întârziere de pe Aeroportul Internațional Chișinău”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Autoritățile moldovene au permis decolarea aeronavei după ce au primit confirmarea că drona a explodat la sol, în zona satului Mihăilenii Vechi din raionul Rîșcani.

Locul se află la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău. Nu au fost raportate victime în urma prăbușirii dronei.

O sursă din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei a oferit o perspectivă diferită asupra incidentului. Pentru AFP, sursa a calificat afirmațiile privind pericolul direct asupra avionului lui Zelenski drept o „exagerare”.

„În Moldova a fost alarmă când drona a pătruns în spațiul aerian moldovean și apoi în cel românesc”, a spus sursa anonimă.

Potrivit acesteia, în Republica Moldova fusese declanșată o alertă după ce drona a pătruns în spațiul aerian moldovean și apoi în cel românesc.

Ministerul Apărării din România a transmis că o dronă de tip Shahed a traversat Republica Moldova de la est la vest, inclusiv în apropierea Chișinăului, marți, 8 septembrie, după amiaza.

Ulterior, aceasta a intrat în spațiul aerian românesc prin județul Iași, înainte de a reveni în Republica Moldova și de a se prăbuși în apropiere de Mihăilenii Vechi.

Din cauza incidentului, spațiul aerian din centrul Republicii Moldova a fost închis pentru mai mult de o oră.

Mai multe zboruri au fost afectate. Unele aeronave aflate deja în zbor au rămas în așteptare în spațiul aerian al României, în timp ce alte avioane au rămas la sol la Chișinău. Un avion a fost direcționat către Iași.

România a trimis în aer două aeronave militare F-18 de la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru monitorizarea situației.

Incidentul s-a produs în contextul în care președintele ucrainean folosește tot mai des Aeroportul Internațional Chișinău pentru deplasările sale externe.

Începând din iunie 2026, Zelenski a plecat în mai multe călătorii internaționale din Republica Moldova, în locul aeroportului Rzeszów-Jasionka din Polonia, utilizat frecvent anterior.