VELO se potrivește perfect stilului tău urban: discret, modern și fără fum. Nicio urmă de fum, niciun miros persistent, doar efectul dorit – un moment de libertate în mijlocul haosului urban.

Acum, ai ocazia să îl testezi gratuit.

Ce este VELO?

VELO este un produs inovator cu nicotină, creat pentru adulții care caută o alternativă fără fum. Sub formă de plicuri albe, discrete și ușor de utilizat, VELO oferă nicotină fără ardere, fără mirosul de tutun și fără a lăsa urme neplăcute.

Fie că ești acasă, la birou sau în oraș, VELO îți permite să te bucuri de nicotină într-un mod simplu, modern și convenabil.

Află mai multe despre VELO aici.

Cum îl folosești?

Simplu și intuitiv:

Alege aroma și intensitatea care ți se potrivesc. Plasează plicul între buză și gingie, unde se eliberează treptat nicotina. Bucură-te de experiență timp de aproximativ 30 de minute, fără fum, fără scrum*.

Asta înseamnă că îl poți folosi oriunde – în mașină, la întâlniri sau în spații în care fumatul clasic nu este permis.

Detalii complete despre utilizare aici.

Testează gratuit VELO

Dacă nu știi încă care este nivelul de nicotină potrivit pentru tine, VELO îți recomandă să începi cu o concentrație mică de nicotină (de 4 sau 6 mg) și îți oferă prima experiență cadou. Dacă ai peste 18 ani, completează un scurt chestionar pe site-ul oficial și primești produsul direct acasă. Este modul perfect de a descoperi o nouă experiență a nicotinei.

Încearcă gratuit VELO

Velo schimbă modul în care adulții consumă nicotină – fără fum, fără compromisuri.

Acest articol face parte din campania „Trial & Education” realizată pentru VELO.

(+18) *Acest produs nu este lipsit de riscuri și conține nicotină. Nicotina generează un grad ridicat de dependență. Produse destinate strict consumatorilor peste 18 ani.

Sursa foto: VELO

