Un start-up românesc a lansat o aplicație inovatoare, Vulcanizare Mobilă, care își propune să rezolve una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite de șoferi: penele de cauciuc și necesitatea de a schimba sau repara anvelopele rapid, chiar și în zone unde nu există un service auto apropiat. Platforma este disponibilă gratuit pe iOS și Android, iar utilizatorii pot comanda intervenții direct din aplicație, fără a fi nevoie de apeluri telefonice repetate sau deplasări inutile.

O soluție la o problemă comună a șoferilor din România

În fiecare an, mii de șoferi se confruntă cu situații neprevăzute, cum ar fi o pană pe autostradă, o anvelopă deteriorată în afara orașului sau lipsa de disponibilitate a vulcanizărilor în timpul nopții și în weekend.

În aceste momente, găsirea unui service auto devine o provocare, mai ales în localitățile mici sau pe drumurile naționale.

Aplicația Vulcanizare Mobilă a fost creată tocmai pentru a rezolva această problemă, oferind acces rapid la o rețea de parteneri autorizați care pot interveni direct la locația șoferului.

Cum funcționează aplicația

Procesul este simplu și intuitiv:

  1. Șoferul descarcă aplicația pe telefon și își creează un cont gratuit.
  2. Din aplicație, selectează tipul problemei – pană, anvelopă uzată, schimb sezonier etc.
  3. Locația este detectată automat prin GPS.
  4. Aplicația afișează partenerii disponibili în zonă și timpul estimat de intervenție.
  5. Utilizatorul confirmă comanda, iar echipa mobilă se deplasează la locația sa.
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Acest sistem elimină apelurile multiple către diverse service-uri, oferind o experiență modernă și transparentă pentru șoferi.

Disponibilitate și planuri de extindere

În prezent, aplicația acoperă majoritatea județelor din România, incluzând orașe mari precum București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Constanța, Timișoara și Galați, dar și zone rurale sau drumuri naționale unde accesul la servicii clasice este limitat.

Platforma colaborează cu zeci de parteneri locali, iar numărul acestora este în continuă creștere, scopul fiind acoperirea completă a teritoriului național.

Povestea din spatele aplicației

Proiectul a fost fondat de Crăciun Florentin, un antreprenor român cu experiență în dezvoltarea de platforme digitale. Acesta a mai creat în trecut aplicații precum OpenTaxi, vândută ulterior, și jobdone.net, o platformă dedicată freelancerilor.

„Am observat că una dintre cele mai stresante situații pentru șoferi este atunci când rămân cu o pană pe marginea drumului și nu știu unde să apeleze. Scopul nostru a fost să oferim o soluție simplă, rapidă și accesibilă, care să aducă service-ul direct la client, oriunde s-ar afla în România”, a declarat Crăciun Florentin, fondatorul aplicației.

Beneficii pentru utilizatori și parteneri

Pe lângă ajutorul rapid pentru șoferi, Vulcanizare Mobilă oferă oportunități și pentru service-urile locale. Prin integrarea în platformă, acestea pot primi comenzi direct din aplicație, își pot optimiza rutele și își pot crește veniturile printr-un sistem modern de management al intervențiilor.

Cum poți accesa serviciul

Aplicația Vulcanizare Mobilă poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Serviciile sunt disponibile non-stop, iar prețurile variază în funcție de tipul intervenției și de distanța parcursă de echipa mobilă.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul oficial: vulcanizaremobila.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O poză cu un livrator de mâncare din Cluj a stârnit o adevărată dezbatere în online: „Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toto Dumitrescu, derapaj șocant. Ce le-a putut spune jurnaliștilor e greu de reprodus, i-a redus pe toți la tăcere: „E fix răspunsul meu”. Și încă nu e tot. Cum a răspuns la întrebarea: "Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?" I-a lăsat pe toți înmărmuriți
Viva.ro
Toto Dumitrescu, derapaj șocant. Ce le-a putut spune jurnaliștilor e greu de reprodus, i-a redus pe toți la tăcere: „E fix răspunsul meu”. Și încă nu e tot. Cum a răspuns la întrebarea: "Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?" I-a lăsat pe toți înmărmuriți
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
GSP.RO
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.RO
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Libertateapentrufemei.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Avantaje.ro
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Firma bulgară care blochează A7, acuzată de fraude și asfalt prost: legături politice și un accident cu 20 de morți
Știri România 14:16
Firma bulgară care blochează A7, acuzată de fraude și asfalt prost: legături politice și un accident cu 20 de morți
Procesele se reiau de la zero, dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat. Decizia ÎCCJ care poate duce la un val de prescrieri ale dosarelor penale
Știri România 13:57
Procesele se reiau de la zero, dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat. Decizia ÎCCJ care poate duce la un val de prescrieri ale dosarelor penale
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cum a slăbit Ioana State 20 de kilograme. Acum este complet schimbată: „Transformarea a început cam prin mai”
Stiri Mondene 14:40
Cum a slăbit Ioana State 20 de kilograme. Acum este complet schimbată: „Transformarea a început cam prin mai”
Cât costă trenciul Burberry purtat de Melania Trump la sosirea în Marea Britanie. A făcut o alegere vestimentară stilată și scumpă
Stiri Mondene 14:10
Cât costă trenciul Burberry purtat de Melania Trump la sosirea în Marea Britanie. A făcut o alegere vestimentară stilată și scumpă
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
ObservatorNews.ro
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Școala din România unde elevii învață doar 4 zile pe săptămână
KanalD.ro
Școala din România unde elevii învață doar 4 zile pe săptămână

Politic

Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Politică 11:38
Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Politică 11:30
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult