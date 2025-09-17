Un start-up românesc a lansat o aplicație inovatoare, Vulcanizare Mobilă, care își propune să rezolve una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite de șoferi: penele de cauciuc și necesitatea de a schimba sau repara anvelopele rapid, chiar și în zone unde nu există un service auto apropiat. Platforma este disponibilă gratuit pe iOS și Android, iar utilizatorii pot comanda intervenții direct din aplicație, fără a fi nevoie de apeluri telefonice repetate sau deplasări inutile.

O soluție la o problemă comună a șoferilor din România

În fiecare an, mii de șoferi se confruntă cu situații neprevăzute, cum ar fi o pană pe autostradă, o anvelopă deteriorată în afara orașului sau lipsa de disponibilitate a vulcanizărilor în timpul nopții și în weekend.

În aceste momente, găsirea unui service auto devine o provocare, mai ales în localitățile mici sau pe drumurile naționale.

Aplicația Vulcanizare Mobilă a fost creată tocmai pentru a rezolva această problemă, oferind acces rapid la o rețea de parteneri autorizați care pot interveni direct la locația șoferului.

Cum funcționează aplicația

Procesul este simplu și intuitiv:

Șoferul descarcă aplicația pe telefon și își creează un cont gratuit. Din aplicație, selectează tipul problemei – pană, anvelopă uzată, schimb sezonier etc. Locația este detectată automat prin GPS. Aplicația afișează partenerii disponibili în zonă și timpul estimat de intervenție. Utilizatorul confirmă comanda, iar echipa mobilă se deplasează la locația sa.

Acest sistem elimină apelurile multiple către diverse service-uri, oferind o experiență modernă și transparentă pentru șoferi.

Disponibilitate și planuri de extindere

În prezent, aplicația acoperă majoritatea județelor din România, incluzând orașe mari precum București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Constanța, Timișoara și Galați, dar și zone rurale sau drumuri naționale unde accesul la servicii clasice este limitat.

Platforma colaborează cu zeci de parteneri locali, iar numărul acestora este în continuă creștere, scopul fiind acoperirea completă a teritoriului național.

Povestea din spatele aplicației

Proiectul a fost fondat de Crăciun Florentin, un antreprenor român cu experiență în dezvoltarea de platforme digitale. Acesta a mai creat în trecut aplicații precum OpenTaxi, vândută ulterior, și jobdone.net, o platformă dedicată freelancerilor.

„Am observat că una dintre cele mai stresante situații pentru șoferi este atunci când rămân cu o pană pe marginea drumului și nu știu unde să apeleze. Scopul nostru a fost să oferim o soluție simplă, rapidă și accesibilă, care să aducă service-ul direct la client, oriunde s-ar afla în România”, a declarat Crăciun Florentin, fondatorul aplicației.

Beneficii pentru utilizatori și parteneri

Pe lângă ajutorul rapid pentru șoferi, Vulcanizare Mobilă oferă oportunități și pentru service-urile locale. Prin integrarea în platformă, acestea pot primi comenzi direct din aplicație, își pot optimiza rutele și își pot crește veniturile printr-un sistem modern de management al intervențiilor.

Cum poți accesa serviciul

Aplicația Vulcanizare Mobilă poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Serviciile sunt disponibile non-stop, iar prețurile variază în funcție de tipul intervenției și de distanța parcursă de echipa mobilă.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul oficial: vulcanizaremobila.com

