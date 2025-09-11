Walk For Your Brand: competiția digitală care pune brandurile pe mișcare și România pe harta inovației globale

Evenimentul aduce laolaltă unele dintre cele mai mari branduri prezente în România și în lume de la SMSO, Google (Italia), Zara (Spania), OLX, AECOM, Repsol (Portugalia), AdoreMe, Goldcast (SUA), Spiky.Ai (Canada) până la Tura de Duminică și Catena sau WeReload. Fiecare pas este o declarație împotriva sedentarismului și o pledoarie pentru sănătate, conexiune și echilibru în mediul profesional.

„Ne-am alăturat acestui marș al companiilor pentru că chiar credem că mișcarea este mai mult decât sport, este o strategie de business. Îmbunătățește sănătatea, crește productivitatea și creează o cultură de echipă mai puternică”, adaugă Cătălin Sporiș, fondator SMSO.

Un nou pas după „Pasi de Antreprenor”

Walk For Your Brand continuă direcția evenimentelor proprii SportIn, după succesul Pasi de Antreprenor, unde peste 300 de antreprenori din toată lumea au parcurs zilnic 10.000 de pași timp de 15 zile.

Ambele inițiative confirmă misiunea SportIn, lupta împotriva sedentarismului și construirea unei culturi organizaționale sănătoase și conectate.

Sportul ca nou limbaj de business

„Sportul ocolește rezistența. Nu vorbește cu logica sau scepticismul, ci activează emoția, identitatea și mândria, transformând fiecare pas într-o conexiune reală între brand și om. Iar folosirea lui ca unealtă ce poate impacta direct o afacere este motivul pentru care am construit SportIn”, spune Adrian Pantir, CEO SportIn.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Adrian Pantir, CEO SportIn. Foto: sportin.io

Ce urmează pentru SportIn?

După aceste ediții de succes, SportIn pregătește lansarea primelor competiții externalizate, alături de branduri locale și internaționale.

Astfel, SportIn nu doar că se poziționează ferm în segmentul de wellbeing corporativ, dar oferă sportul ca alternativă la canalele tradiționale de marketing și promovare, devenind un partener strategic pentru companiile care îmbină performanța cu grija pentru oameni.

„Acum este momentul pentru SportIn. Într-o eră a digitalizării și a inteligenței artificiale, oamenii au nevoie mai mult ca oricând de mișcare pentru a rămâne sănătoși și conectați. Iar noi vrem să fim puntea dintre tehnologie, sport și bunăstarea comunităților”, declară Mihaela Pantir, co-fondator SportIn.

Foto: sportin.io

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE