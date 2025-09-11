Evenimentul aduce laolaltă unele dintre cele mai mari branduri prezente în România și în lume de la SMSO, Google (Italia), Zara (Spania), OLX, AECOM, Repsol (Portugalia), AdoreMe, Goldcast (SUA), Spiky.Ai (Canada) până la Tura de Duminică și Catena sau WeReload. Fiecare pas este o declarație împotriva sedentarismului și o pledoarie pentru sănătate, conexiune și echilibru în mediul profesional.

„Ne-am alăturat acestui marș al companiilor pentru că chiar credem că mișcarea este mai mult decât sport, este o strategie de business. Îmbunătățește sănătatea, crește productivitatea și creează o cultură de echipă mai puternică”, adaugă Cătălin Sporiș, fondator SMSO.

Un nou pas după „Pasi de Antreprenor”

Walk For Your Brand continuă direcția evenimentelor proprii SportIn, după succesul Pasi de Antreprenor, unde peste 300 de antreprenori din toată lumea au parcurs zilnic 10.000 de pași timp de 15 zile.

Ambele inițiative confirmă misiunea SportIn, lupta împotriva sedentarismului și construirea unei culturi organizaționale sănătoase și conectate.

Sportul ca nou limbaj de business

Sportul ocolește rezistența. Nu vorbește cu logica sau scepticismul, ci activează emoția, identitatea și mândria, transformând fiecare pas într-o conexiune reală între brand și om. Iar folosirea lui ca unealtă ce poate impacta direct o afacere este motivul pentru care am construit SportIn”, spune Adrian Pantir, CEO SportIn.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Walk For Your Brand: competiția digitală care pune brandurile pe mișcare și România pe harta inovației globale
Adrian Pantir, CEO SportIn. Foto: sportin.io

Ce urmează pentru SportIn?

După aceste ediții de succes, SportIn pregătește lansarea primelor competiții externalizate, alături de branduri locale și internaționale.

Astfel, SportIn nu doar că se poziționează ferm în segmentul de wellbeing corporativ, dar oferă sportul ca alternativă la canalele tradiționale de marketing și promovare, devenind un partener strategic pentru companiile care îmbină performanța cu grija pentru oameni.

„Acum este momentul pentru SportIn. Într-o eră a digitalizării și a inteligenței artificiale, oamenii au nevoie mai mult ca oricând de mișcare pentru a rămâne sănătoși și conectați. Iar noi vrem să fim puntea dintre tehnologie, sport și bunăstarea comunităților”, declară Mihaela Pantir, co-fondator SportIn.

Foto: sportin.io

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă ghiozdanul cu care Petra, fiica lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu, a venit în prima zi de școală
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Inflația a ajuns la aproape 10% în luna august. Ce s-a scumpit cel mai mult
Știri România 11:50
Inflația a ajuns la aproape 10% în luna august. Ce s-a scumpit cel mai mult
Cum va fi vremea la București în următoarele două zile. Prognoza meteo ANM pentru 11 și 12 septembrie 2025
Știri România 10:52
Cum va fi vremea la București în următoarele două zile. Prognoza meteo ANM pentru 11 și 12 septembrie 2025
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Stiri Mondene 11:22
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Stiri Mondene 11:19
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Mediafax.ro
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani
KanalD.ro
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani

Politic

Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Politică 11:29
Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Interviu
Politică 10:00
Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”