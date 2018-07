Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “De gașca noastră s-au lipit două fete din alt oraș, dintre care una a început să-i facă ochi dulci prietenului meu”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Alina, am 27 de ani și sunt într-o relație cu Cătălin de 7 luni. Încă locuim separat, el singur, eu cu părinții, pentru că nu mi s-a părut că este cazul… până nu demult. La sfârșitul lui iunie am fost împreună în vacanță la mare, cu mai mulți prieteni. De gașca noastră s-au lipit două fete din alt oraș, dintre care una a început să-i facă ochi dulci prietenului meu. Și lui era evident că-i plăcea, chiar dacă nu dorea să recunoască. În fine, ne-am întors în București, iar fata respectivă avea și ea o treabă în capitală, și nu avea unde să stea. Prietenul meu s-a oferit s-o găzduiască la el, două zile, cât avea ea nevoie. Ea a fost de acord, eu ce puteam să spun? El mi-a spus că nu e nimic între ei, că doar nu era s-o lase să stea te miri pe unde, că în loc să apreciez că a fost cavaler… Nu știu de unde atâta grijă pentru ea, nu știu ce s-a petrecut între ei cât a stat la el, cert este că eu simt că între noi nu mai e la fel, simt că nu mai am încredere în el. Mă gândesc că, dacă m-aș fi mutat la el – așa cum tot mă bătea la cap de la o vreme – nu s-ar fi ajuns aici. E vina mea, oare? Ce mă sfătuiești să fac?