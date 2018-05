Cel mai mare festival internațional de film pentru publicul tânăr (copii și adolescenți) din Europa de Sud-Est, “KINOdiseea”, revine cu o nouă ediţie ALTFEL, de data aceasta la Bucureşti şi la Arad. În perioada 18-20 mai, la Bucureşti, publicul se va putea întâlni cu o selecţie a celor mai bune filme din ediţia trecută, dar şi cu proiecţii speciale, pregătite pentru toate gusturile, la Muzeul Ţăranului Român. De asemenea, arădenii de toate vârstele sunt aşteptaţi în perioada 29 mai – 3 iunie la Cinema Arta şi la Grădina de Vară Cinema Arta, unde zece filme de top pentru cei mici dar şi pentru întreaga familie vor fi proiectate.

Printre producţiile care cu siguranţă vor încânta publicul în acest an, se numără „Toate Nopţile Albe”, al lui Michal Marczak, care a avut premiera în 2016, la festivalul de film Sundance, unde a câștigat premiul pentru regie în competița pentru documentare World Cinema Documentary, „Up In the Sky” („Printre Stele”), al lui Petter Lennstrand, Cel mai bun film pentru copii – Zurich 2017, în competiția Generation Kplus – Berlinale 2017, sau „Owls and Mice” („Bufniţe şi şoricei”), regizat de Simone van Dusseldorp, prezentat în competiția Generation Kplus la Berlinale 2017. „Toate Nopţile Albe” a primit ambele trofee ale juriilor în cadrul competiției KINOdiseea YOUTH în 2017.



O întâlnire specială cu simpaticul extraterestru „E.T.” şi cu celelalte binecunoscute personaje ale filmului lui Steven Spielberg va avea loc la Arad, pe 31 mai, de la ora 21:30, în Grădina de Vară Cinema Arta. Filmul a primit Premiul Oscar pentru cel mai bun sunet, pentru cele mai bune efecte vizuale, cea mai bună muzică și pentru cele mai bune efecte de sunet în 1983, dar şi Globul de aur pentru cel mai bun film de dramă.

Tot la Arad, copiii şi părinţii sunt invitaţi chiar pe 1 iunie la proiecţia specială a filmului „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”, regizat de Cătălin Mitulescu. Premiat la secţiunea Un certain regard – Cannes 2006 cu Premiul pentru interpretare feminină, dar şi cu Premiul pentru cel mai bun proiect european – HNK/Sundance – 2005, filmul prezintă o poveste petrecută în 1989, despre cum un puști de 7 ani ne-a scăpat de Ceaușescu, iar o adolescentă de 17 ani și-a putut hotărî viitorul, o tragi-comedie cu nuanțe de absurd și sublim.

KINOdiseea este organizat de Asociația Culturală Metropolis. Proiect cultural finanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Centrul Municipal de Cultură Arad, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad. Programul complet al filmelor poate fi accesat pe kinodiseea.ro, bilete la proiecțiile din weekend de la Cinema Muzeul Țăranului pe eventbook.ro.

Accesul la proiecțiile de pe 18 mai la București este liber pentru grupurile școlare, în urma unei rezervări prealabile la rezervari@kinodiseea.ro.