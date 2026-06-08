„Duși cu pluta”, proiect inedit de reciclare

Echipați cu veste de salvare și tricouri personalizate, elevii din Oradea au pornit pe râu în ambarcațiuni construite chiar de ei, folosind saci umpluți cu sticle de plastic, PET-uri.

Pentru ediția din acest an au fost construite șase plute: cinci pentru echipele de elevi și una destinată profesorilor care i-au însoțit pe traseu.

Peste 1.000 de PET-uri transformate în plute

Potrivit profesorului de sport Ciprian Sirca, coordonatorul proiectului, elevii au folosit peste 1.000 de flacoane, majoritatea de 5 litri, dar și PET-uri mai mici, de 2 litri, 1,5 litri ori 1 litru.

„Scopul acestei acțiuni este de a conștientiza importanța reciclării, de a ne obișnui cu voluntariatul și, de ce nu, să facem o altfel de oră de educație fizică”, a spus profesorul Ciprian Sirca.

În total, plutele au avut un volum de peste 4.000 de litri de aer, suficient pentru a susține în siguranță participanții pe traseu.

Elevii spun că strângerea materialelor a fost mai dificilă decât în anii anteriori, după introducerea Sistemului de Garanție-Returnare, care permite recuperarea unei sume pentru ambalajele returnate.

„Am adus și de acasă. Am fost și în păduri și pe marginea Crișului. Am colectat de peste tot, și încă se aruncă”, a spus Denis Tasyurek, unul dintre cei 20 de elevi participanți.

Plutele au fost personalizate cu desene și mesaje dedicate reciclării și protejării naturii.

Cursă pe Crișul Repede între echipele de elevi

Traseul a avut aproximativ 5 kilometri și s-a desfășurat între zona restaurantului Dock și Podul Carol I. Evenimentul a inclus și o competiție amicală între echipe.

„O să facem o cursă, abia așteptăm să vedem cine va fi câștigătorul, pentru că avem emoții cu toții. O să ne distrăm, pentru că suntem prieteni și noi toți am muncit pentru asta foarte mult”, a mai spus Denis.

Cea mai dificilă etapă: construirea plutelor

Pregătirea ambarcațiunilor a început cu multe luni înainte de eveniment. Elevii au adunat PET-urile, le-au introdus în saci și au lucrat la asamblarea plutelor.

„Cea mai grea parte a fost să le coasem. Sacii se mai rupeau, acele se îndoiau și era foarte migălos”, a povestit eleva Antonia Manea.

La final, cele mai bune echipe au fost premiate de Asociația „Friedrich Schiller”: 400 de lei pentru locul I, 300 de lei pentru locul II, 200 de lei pentru locul III și 100 de lei pentru mențiune.

Profesorii spun însă că adevărata miză a proiectului este experiența oferită elevilor.

„Adevăratul câștig este mișcarea și voia bună”, a concluzionat profesorul Ciprian Sirca.

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