Lionel Messi – Mini Cooper Cabrio

Există numeroase exemple de sportivi care preferă simplitatea și discreția când vine vorba de mașinile personale. Publicația elvețienă Blick a prezentat 11 fotbaliști celebri care dețin sau au deținut mașini mai „modeste”. Acești fotbaliști demonstrează că, deși mulți se bucură de mașini rapide și scumpe, există și excepții care aleg să rămână cu picioarele pe pământ, preferând simplitatea și utilitatea.

Deși are o colecție de mașini exclusiviste în valoare de peste 40 de milioane de dolari, Lionel Messi, câștigător de opt ori al Balonului de Aur, ar păstra încă în garaj un Mini Cooper Cabrio. Acesta a fost una dintre primele sale achiziții auto, din perioada tinereții.

Robert Lewandowski – Chery Tiggo 9

Atacantul polonez Robert Lewandowski, acum în vârstă de 37 de ani, și-a găsit o nouă pasiune în colaborarea cu producătorul chinez de automobile Chery. Recent, i-a fost livrat un SUV hibrid Chery Tiggo 9 la Barcelona.

Harry Kane – Jaguar F-Pace

Harry Kane, acum la Bayern München, este cel mai scump jucător din istoria Bundesligii, după transferul său din 2023, în valoare de 100 de milioane de euro. Cu toate acestea, atacantul englez în vârstă de 32 de ani preferă un Jaguar F-Pace cu motor de bază, pe care l-a descris drept „mașina perfectă de familie cu o notă sportivă”.

Gianluigi Buffon – Fiat 500

Legenda italiană Gianluigi Buffon, de 48 de ani, care a adunat 176 de selecții și numeroase trofee, inclusiv titlul mondial în 2006, a fost adesea văzut conducând un Fiat 500 argintiu. Fostul portar al lui Juventus prefera, de asemenea, un Lancia Ypsilon standard, în ciuda averii sale considerabile.

Yann Sommer – Mercedes SL 280

Fostul portar al naționalei Elveției, Yann Sommer, acum în vârstă de 37 de ani, este un pasionat al mașinilor de epocă. Singura sa mașină este un Mercedes SL 280 din 1968, cunoscut sub numele de „Pagoda”. Spre deosebire de mulți colegi de breaslă, Sommer preferă discreția și eleganța clasică.

Granit Xhaka – Smart Fortwo

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini rapide, Granit Xhaka, mijlocaș al naționalei Elveției, a surprins în perioada petrecută la Arsenal când a venit la antrenamente cu un simplu Smart Fortwo. Într-un interviu citat de Blick, fotbalistul a numit acest model „cea mai bună mașină din toate timpurile”.

Arturo Vidal – Fiat Panda

Chilianul Arturo Vidal, acum în vârstă de 39 de ani, a atras atenția în perioada petrecută la Inter Milano când a apărut la volanul unui Fiat Panda turcoaz din prima generație. Deși mașina sa era parcată lângă un Ferrari 488 și un Mercedes G-Class modificat, Vidal a declarat că își dorește să arate că apreciază și „lucrurile mici din viață”.

Fabian Schär – mașina mamei

Un gest care a atras toate privirile la cantonamentul din Bad Ragaz, înainte de Euro 2021, a fost sosirea fotbalistului elvețian Fabian Schär, fundașul lui Newcastle, în mașina de familie condusă de mama sa, Marion. Deși colegii săi au preferat mașinile de lux, Schär a arătat că modestia poate fi la fel de impresionantă.

Pep Guardiola – Nissan Leaf

Pep Guardiola, fostul antrenor de succes al echipei Manchester City, este cunoscut nu doar pentru cariera sa de fotbalist și antrenor, ci și pentru alegerile ecologice. La volan, antrenorul în vârstă de 55 de ani a optat ani de zile pentru un Nissan Leaf electric, pe care l-a descris drept „mașina rațiunii”.

Jürgen Klinsmann – VW Käfer Cabrio

Legendarul antrenor german Jürgen Klinsmann, în vârstă de 61 de ani, și-a câștigat reputația de om modest în timp ce juca pentru Tottenham Hotspur. Pe atunci, el obișnuia să vină la antrenamente cu un VW Käfer Cabrio din 1967, mașină care a devenit simbolul simplității sale.

Pelé – VW Käfer

Pelé, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, a fost și un admirator al mașinilor germane. La 18 ani, legendarul jucător brazilian a primit un VW Käfer cadou de la producătorul auto. Deși ulterior a condus modele de lux, această mașină a rămas un simbol al începuturilor sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE