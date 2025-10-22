  • Actor de film și regizor de teatru, care a ajuns în 1972 la Festivalul de la Cannes cu un film, „Chère Louise”, în care împărțea rolurile principale cu una dintre marile actrițe ale Franței, Jeanne Moreau, Julian Negulesco este un povestitor extraordinar, iubește România, iubește vorbele românești atât de mult, încât chiar îi corectează pe cei care vorbesc greșit. Cum îi corectează și pe cei care vorbesc franceză greșit!

De la „Gaițele” și Ada Milea la „lupii galbeni”

Aflat în țară pentru Festivalul Național de Teatru de la București (17-26 octombrie), între o premieră la Ploiești („Gaițele”), un spectacol al Adei Milea (la „Starea Nației” a lui Dragoș Pătraru) și o revedere de 60 de ani de la terminarea liceului, Julian Negulesco a fost și pe „Ilie Oană”, la Petrolul – CFR Cluj.

Pentru suporterul lui PSG, care ține cu echipa de pe Parc des Princes de la înființare (1970) și care a fost alintat cu prima Ligă a Campionilor în această vară, părea un lucru infim.

„Sper că sunteți de acord că PSG joacă azi un pic mai bine decât Petrolul nostru”, a glumit seniorul.

4… 5 grade Celsius, echipă la retrogradare, ce putea fi văzut luni, 20 octombrie, la Ploiești?

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

După 2 ani, pe „Ilie Oană”, cu noroc

„Revin după 2 ani, am fost la un meci cu UTA, 0-0. Poate acum vom vedea goluri”, spunea fanul „lupilor”, care ține cu Petrolul „de când m-am născut” și care știe marea echipă din anii 50, care a cucerit titlurile din 1958 și 1959, pe-ndelete. Se întorsese atunci, în țară, după 11 ani.

Ne naștem când putem, eu am avut șansa să mă nasc cu marea echipă a Petrolului!

Meciul avea să fie mai bun ca altele, iar gazdele reușeau primul succes acasă în acest sezon. Cu Julian Negulesco, porte-bonheur!

„Plăcerea” din Saint-Sulpice și japoneza de acasă

De câțiva ani, după ce a revenit în Ploiești și a fost să-și revadă liceul pe care l-a absolvit, „Ion Luca Caragiale”, îi întoarcem vizita, aproape anual. Avem cafeneaua noastră în care stăm la Paris, în buric, în Chez George din Place Saint-Sulpice.

„Am povestit de atâtea ori cum a fost, încât mi se pare că mă aud ca într-un ecou reverberat la nesfârșit”, oftează actorul, care are azi o iubită japoneză.

CaptureIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

A fugit doar cu hainele de pe el

„Nu aveam decât hainele de pe mine, o imensă scârbă la perspectiva reîntoarcerii și obligația de a supraviețui”, explica Negulesco, într-un interviu mai vechi, din Ziua Veche, în care vorbea despre fuga din 1969.

Vocea lui e atât de plăcută, încât povestea merită ascultată de atâtea și atâtea ori. A plecat din Ploiești, unde visa să se facă birjar ori mecanic de locomotivă și a ajuns actor în Franța.

Student la IATC, facultatea de regie, fondator al Student Clubului, de la Casa Studenților din București, sub „supravegherea” CC al UTC și Uniunii Studenților din România, dirijată de Mircea Angelescu, ulterior vicepreşedinte, iar mai apoi preşedinte al FRF, al LPF și, pentru o scurtă perioadă, ministru al sportului.

În februarie 69, am fost convocat la CC al UTC și mi s-a „dat sarcina” să fac repede un spectacol ce urma să fie prezentat, împreună cu alte 12 sau 15, unui francez, trimis de Festivalul Mondial al Teatrului de la Nancy, fondat de Jack Lang.

A ajuns la Nancy, cu un spectacol inspirat de o piesă scrisă de Ion Coja, ciopârțit de cenzură, fără 4 actori care nu primiseră pașaport și 3 securiști!

„Să mă scuipi pe mine-n ochi, când ai să te-ntorci în România, o să ai un dosar așa de gros!”

A tot încercat să refacă scenariul, iar reprezentantul „Secu” l-a amenințat: „Tu tot modifici și adaugi… Să mă scuipi pe mine-n ochi, când ai să te-ntorci în România, o să ai un dosar așa de gros că n-o să mai ieși în viața ta!”.

Cu 13 franci în buzunar, cinci cuvinte în franceză în minte, doar cu hainele de pe el și o adresă la care i se acceptase găzduire doar pentru 7 zile, a fugit spre o gură de metrou la Place Saint-Michel. De atunci au trecut 56 de ani.

„Mi-au trebuit 10 ani ca să mă îndrăgostesc de Paris, unde centimetrul cub de oxigen te costă ochii din cap, dar care este un adevărat Turn Babel, cu toate graiurile, cu toate religiile, cu toate bucătăriile lumii, cea mai mică din marile capitale (13 kilometrui din nord în sud și 19 din est în vest)”, a explicat actorul.

Sute de cinematografe, teatre, muzee, 3 cinemateci, două opere naționale, 4 teatre muzicale, sumedenie de biblioteci, evenimente culturale de calitate și de mare diversitate, expoziții, concerte sau spectacole de teatru, dans!

S-a revăzut în primul său film, pe care nu-l văzuse niciodată

În România, primul film în care a jucat se numea „4 zile de vară”, de Ion Niță, scenariu Fănuș Neagu, cu Ștefan Mihăilescu-Brăila, Constantin Rauțchi, Coca Andronescu, Ștefan Bănică, Dody Caian sau Florin Tănase. Filmul a fost difuzat acum câteva zile de Cinemaraton. „A fost excelent, fiindcă eu nu-l văzusem niciodată”, explică Negulesco.

De la Jeanne Moreau și Geraldine Chaplin la Jean Reno, Cioran și Ionesco

În Franța a lucrat cu actori precum Jeanne Moreau, Alida Vali, Geraldine Chaplin, Marie-Christine Barrault, Klaus Kinski, Francisco Rabal, Bernard Giraudeau, Gerard Desarthe, Marie Dubois, Marc Porel ori Jean Reno și i-a întâlnit pe Cioran și Ionesco.

Actorul de origine română Julian Negulesco își împărtășește amintirile cu filozoful Emil Cioran

Amintiri cu Rebengiuc și cu Gigi Dinică

Rebengiuc mi-a rezervat loc pentru „Tatăl” la Bulandra, când a fost ultima oară pe scenă: Cu tine am început, cu tine îmi iau adio de la tinerețea mea!

Bun amic cu Victor Rebengiuc, cu care speră să se vadă în București, Negulesco și-a amintit de o seară de pomină petrecută cu Gigi Dinică (1934-2009), „când ne-am văzut pentru ultima oară, în 1992. Eram la masă, la restaurantul de lângă Teatrul Național, dărâmat când a fost renovarea făcută de Caramitru. Cred că era vreo 3.00, eram singuri, ospătarii rămăseseră cu noi. Vorbeam despre Franța și România și atunci mi-a zis ceva ce mi-a rămas în cap, urlând: România? Ce țară mică, câteva mese”.

Replica a apărut în „Filantropica”, filmul din 2002 al lui Nae Caranfil, rostită de Pavel Puiuţ, însufleţit magistral de Gheorghe Dinică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Știri România 08:32
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Ionuț Moșteanu, răspuns ironic pentru Călin Georgescu: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor”
Știri România 08:00
Ionuț Moșteanu, răspuns ironic pentru Călin Georgescu: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor”
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Stiri Mondene 21 oct.
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Stiri Mondene 21 oct.
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax.ro
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
KanalD.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită

Politic

Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Politică 21 oct.
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței