AEK Atena a câștigat derby-ul cu Panathinaikos și s-a distanțat la 5 puncte de PAOK Salonic.

În etapa a 25-a din Grecia, liderul AEK a dispus astă-seară, cu 3-0, de Panathinaikos Atena, într-un joc susținut pe teren propriu. Sergio Ezequiel Araujo (30 și 68) și Rodrigo Galo (52) sunt marcatorii confruntării.

Din minutul 35, vizitatorii au rămas în 10 oameni, fiind eliminat Emanuel Insua, avertizat cu ”galbene” în minutele 12 și 35.

Urmare a succesului, AEK, pregătită de spaniolul Manolo Jimenez, a acumulat 57 de puncte. Trupa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, aflată pe locul secund, are 52 de puncte, cu 5 etape rămase de jucat din acest sezon. Olympiakos Pireu, de pe locul 3, are 51 de puncte, dar și un meci în plus disputat.

Primele două clasate merg în Liga Campionilor, iar locuri 3 și 4 – în Liga Europa. Ultimele două poziții trimit în liga secundă.